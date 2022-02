Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 8 de febrero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de febrero de 2022

Aries, tu palabra será capaz de abrir cualquier puerta llevándote más allá de donde imaginas. Respeta a los demás si quieres que lo hagan contigo, puedes controlarte. Ayudas a una amistad a salir de un problema. No permitas que otros decidan por ti, demuestra que tú puedes tomar tus propias decisiones. Nueva oportunidad.

Horóscopo hoy Tauro 8 de febrero de 2022

Tauro, aún hay mucho trabajo por hacer. Cuidado al comprar no tengas que perder tiempo con devoluciones, revisa bien la mercancía. Recuerda esta frase, lo que no se muestra no se vende, exterioriza lo que sientes. Recibes ayuda y orientación de una persona para salir de un problema donde te sientes estancado.

Horóscopo hoy Géminis 8 de febrero de 2022

Géminis, debes cambiar rápidamente los hábitos negativos, es necesario que te cuides conscientemente para evitar un malestar a futuro. Protege lo que tienes y no te dejes quitar lo que te pertenece, lucha por mantener tu bienestar. Revisa las cosas del pasado, que, solo así podrás evitar cometer los mismos errores.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de febrero de 2022

Cáncer, no te copies de nadie se tú mismo. Alegrías en una nueva etapa de tu vida, se planean nuevos inicios. Escribe una lista de todo lo que estás proyectando. Estudios o proyectos que comienzan te ayudan a crecer. En estos tiempos donde has pasado situaciones difíciles, es importante perdonar, es un paso importante.

Horóscopo hoy Leo 8 de febrero de 2022

Leo, se agudiza tu sentido práctico y manejas mucho mejor aquello que tiene que ver con el campo laboral. Avanza sin miedo por lo que quieres y no permitas que nada te detenga. La fuerza de tu ser está en la voluntad. Haz caso sólo a tu corazón, no prestes atención a ciertos comentarios negativos que solo buscan desestabilizarte.

Horóscopo hoy Virgo 8 de febrero de 2022

Virgo, buenas energías para el lugar donde estás trabajando, coloca un incienso de sándalo para la buena energía. Tu pasión será el impulso que te llevará a alcanzar nuevos niveles a través de la voluntad. Alguien vigila tus pasos, cuidado con compartir tus datos privados, estarás propenso a estafas o engaños, no seas confiado.

Horóscopo hoy Libra 8 de febrero de 2022

Libra, no descuides tus capacitaciones, por más dificultades que tengas, esto puede crearte conflictos más adelante y de difícil solución. Mantén tu guardia en alto y elimina la desesperación de tu mente, solo así podrás ver con claridad todo lo que sucede en tu entorno. Una persona muy especial llegará a tu vida para quedarse.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de febrero de 2022

Escorpio, planificarás como integrarte en un nuevo trabajo, debes ver bien si te conviene y que beneficios te trae. Pensarás en empezar un negocio de manera independiente con los pocos recursos que te quedan, piensa bien qué hacer y cómo desarrollarlo, confía en tus talentos. Aléjate de lugares donde puedas poner tu salud en riesgo.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de febrero de 2022

Sagitario, vuelves a ver a un amigo y te da una noticia. Nuevas señales que te advierten que debes actuar rápidamente y poner solución a tus asuntos. Nuevos inicios. Se hace justicia con alguien querido. Escucha a un hijo que necesita que le oigas. Te sientes cansado de las mismas rutinas, es hora de hacer cambios.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de febrero de 2022

Capricornio, la desconfianza es lo que abunda en ti después de tantos sufrimientos, pero es necesario que recobres la confianza en ti y el optimismo en el mañana. Tu estabilidad monetaria depende del control de los gastos diarios y del ahorro. Aprende a administrarte mejor. Observa bien todo lo que te rodea y no pierdas pista de lo que está ante ti.

Horóscopo hoy Acuario 8 de febrero de 2022

Acuario, sigues con problemas amorosos, pero dentro de poco esto tendrá solución y tendrás un parte de tranquilidad. Hoy las cuestiones del amor no marcharán muy bien, pero no te preocupes que será algo temporal. Entras en un ciclo muy positivo, y se comienzan abrir muchas puertas y oportunidades que creías imposibles.

Horóscopo hoy Piscis 8 de febrero de 2022

Piscis, tu creatividad no tendrá límites y te llevará a construir las circunstancias necesarias para ti y que sean capaces de colocarte en el sitio y hora perfecta en cada momento. Se acercan buenas noticias, relacionadas con tu vida sentimental, será un día bendecido para ti, aprovéchalo. Tus palabras serán escuchadas y llegarán a oídos inesperados.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO