Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 8 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de mayo de 2022

Aries, la concreción de tus ideas se materializa en la realidad que te rodea. Tomarás una decisión importante que tiene que ver con tu estabilidad financiera. Estarás en una muy buena posición a nivel general, el amor lo sentirá se en el aire y si te atreves a disfrutarlo, todo será maravilloso y lleno de buenos momentos.

Horóscopo hoy Tauro 8 de mayo de 2022

Tauro, planifica mucho mejor los proyectos que te has proyectado a largo plazo, vas a necesitar orden para poder llegar a tus metas. Conduce tu triunfo y lleva tus pasos en la dirección correcta, sin dejarte llevar por impulsos ajenos. Llega a ti un impulso lleno de fuerza y te lleva a nuevas emociones llenas de grandes oportunidades.

Horóscopo hoy Géminis 8 de mayo de 2022

Géminis, tienes una energía inigualable, aprovecha esto para brindarle alegría a las personas que te rodean. Poco a poco se van recuperando las energías en el hogar y llenándose de esa buena vibra que siempre te acompaña. Es necesario apartar la negatividad, eliminar de ti la angustia y la depresión, no puedes darle más cabida en tu vida.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de mayo de 2022

Cáncer, será un día de armonía y entendimiento entre tu familia y tú. Todo marchará bien, no debe que nada lo desequilibre. No hay mejor terapia que pasar tiempo con las personas que amas, actívate. No utilices a los demás para proyectarte de manera más favorable. Este tipo de actitudes te hace ser una persona hostil y desagradable.

Horóscopo hoy Leo 8 de mayo de 2022

Leo, esfuérzate y trabaja con ahínco, es tu momento de brillar. No dejes que los problemas a tu alrededor sean un pretexto para arruinar tus planes personales, no mezcles las cosas. La comunicación será la clave para negociar un acuerdo que ha sido de suma importancia para ti, busca las palabras indicadas.

Horóscopo hoy Virgo 8 de mayo de 2022

Virgo, sientes que la indecisión está nublando tu norte, date una pausa para ti y tendrás las mejores respuestas. Ten tu mente clara para que tus ideas las realices con creatividad. Logros significativos están por venir. Entras en un ciclo muy positivo, y se comienzan abrir muchas puertas y oportunidades que creías imposibles.

Horóscopo hoy Libra 8 de mayo de 2022

Libra, será un día lleno de sorpresas agradables. Prepárate para una etapa de triunfos personales. Deshecha todo aquello que ya no usas o vende si está en buen estado. Comienzas una relación. No descuides tus capacitaciones, por más dificultades que tengas, esto puede crearte conflictos más adelante y de difícil solución.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de mayo de 2022

Escorpio, logras el pago de una deuda que te ha tenido un poco ansioso. Hoy debes ser muy cuidadoso con asuntos que impliquen la firma de papeles, podrían estafarte y resultar involucrado en problemas mayores. Buen momento para hacer planes relacionado a viajes, es necesario que te tomes un descanso. Presta atención a tus sueños.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de mayo de 2022

Sagitario, haz a un lado esas dudas que te está atemorizando y apóyate en tus amigos, te darán los mejores consejos que puedas necesitar. Los amigos no siempre estarán en las malas, busca el refugio en tu familia. Concreta una cita con esa persona que quiere verte, Esto traerá mucha alegría a tu vida. Te darás cuenta de lo valiosa que es la vida, disfrútala.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de mayo de 2022

Capricornio, uniones se dan con éxito y traen bienestar para tu hogar y para lo que proyectas para el futuro. Si el miedo te ataca, no te quedes de brazos cruzados, despierta rápido del momento y vuelve con la fortaleza que te caracteriza. Maneja cada acción con detenimiento y no realices movimientos por impulso. Es hora de ahorrar.

Horóscopo hoy Acuario 8 de mayo de 2022

Acuario, tu éxito está asegurado si logras mantenerte estable y aprovechando el impulso. Cuida las emociones y no permitas que la inestabilidad te haga salir de control y luego se refleje en tu estado físico. Se vienen grandes tomas de decisiones y no puedes flaquear ante nada, ni permitir que otros tengan liderazgo en los asuntos que son importantes para ti.

Horóscopo hoy Piscis 8 de mayo de 2022

Piscis, una persona te dará las palabras precisas para poder emprender un negocio. Serás apoyo fundamental de algunos, pero procura que no sean demasiados. Tu pensamiento debe estar claro y no permitir que ninguna duda se adueñe de tu tranquilidad. En ti está el poder de administrar tu destino como quieras y llevar tus pasos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADO

Horóscopo del dinero del 2 al 8 de mayo con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO