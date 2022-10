Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 8 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de octubre de 2022

Aries, estos serán días muy positivos para concretar compromisos adquiridos. Las cosas se ordenarán. No temas a lo desconocido, tienes un mundo por descubrir, cada experiencia vivida te servirá para tu futuro. Alguien se aproximará a ti para darte una noticia. Te enteras de un viaje, puede ser de placer o de trabajo. Aprovecha el tiempo en algo productivo.

Horóscopo hoy Tauro 8 de octubre de 2022

Tauro, la situación que vives te fortalece cada vez más, por muy dura que sea, siempre se aprende. Mantente equilibrado y no pierdas la calma. Lo espiritual estará contigo en lo cotidiano, ten fe y lograrás lo que desees. Días favorables para el amor, disfrútalos. Cambios positivos en lo económico. Cuidado con malos entendido, sobre todo en la casa.

Horóscopo hoy Géminis 8 de octubre de 2022

Géminis, alégrate porque con esto podrás asegurar un futuro mejor para ti. Todo saldrá bien. Siempre saldrás adelante y renacerás por tu gran fortaleza. No pierdas la Fe. Se consciente de que tú estás protegido por el cielo y que tienes razones suficientes para sentirse seguro, ten fe. Te sentirás vulnerable el día de hoy.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de octubre de 2022

Cáncer, cuentas con las mejores herramientas para superar esta crisis. Trata de proyectar lo mejor de ti. Oportunidades para ti. Haz realidad un propósito y dirígete hacia las personas adecuadas que te ayudaran a lograr lo que deseas. Vas a lograrlo porque te has esforzado. Los ángeles te protegen. El amor de tu vida está muy cerca de ti.

Horóscopo hoy Leo 8 de octubre de 2022

Leo, se abren posibilidades de cambios, deberás evaluarlas con calma porque representan una transformación en tu vida. Llénate de positivismo. Aprovecha esos momentos de soledad para visualizar lo que deseas lograr en tu vida, compártelas con tus seres queridos. No te rindas por más dura que sea el desafío que el destino te imponga.

Horóscopo hoy Virgo 8 de octubre de 2022

Virgo, las oportunidades se te presentaran, pero si estas con dudas, no te darás cuenta de lo que realmente te conviene. Se precavido y no te metas en la relación de otras personas. Algo que no esperabas que sucediera tan pronto, ocurrirá y obtendrás buenos resultados. Todo saldrá bien. Trata de calmarte conversando con amistades y así te relajaras un poco.

Horóscopo hoy Libra 8 de octubre de 2022

Libra, mantente en movimiento, siempre pensando en qué hacer y cómo resolver las cosas. Dirás las cosas como las sientes sin ningún reparo, puede que algunas personas no te comprendan. Escucha esa voz interior, tu maestro interno quiere decirte qué camino tomar, atento a las señales. Todo vuelve a la normalidad.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de octubre de 2022

Escorpio, cuidado con adquisiciones innecesarias, vendrán tiempos difíciles y deberás ahorrar lo más que puedas. Vive un día a la vez, resuelve las cosas como se te vayan presentando. Te esperan tiempos que deberás aprovecharlos de la mejor manera. Saldrás adelante y te sorprenderás de todo lo que logres al final.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de octubre de 2022

Sagitario, sé diplomático a la hora que te propongan algo, no asumas compromisos precipitadamente. Acepta la ayuda de alguien cercano, no reniegues si no te comprende, ten paciencia. Los cambios que esperas si se darán. Es tiempo de aprender de las nuevas experiencias. Se abren para ti posibilidades de cambios positivos.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de octubre de 2022

Capricornio, asume tus responsabilidades, se más responsable. Actúa con cautela y pensando bien las cosas. Las nuevas oportunidades representan una transformación total en tu vida. Te sentirás estresado y ponte en actividad para olvidar lo que te aqueja. Mucha vitalidad en este día. Este día aprenderás una gran lección, el amor está contigo.

Horóscopo hoy Acuario 8 de octubre de 2022

Acuario, tienes las cosas claras de lo que quieres y todo estará a tu favor. Trabaja fuerte para que todo mejore. Una noticia que esperabas cambiará tu economía. Todo saldrá bien en el banco. Cuidado porque las cosas se pueden salir de control en casa, es momento de poner orden y de exigir la colaboración de todos tus seres queridos, en la unión está a fuerza.

Horóscopo hoy Piscis 8 de octubre de 2022

Piscis, toma las cosas con calma. Sientes que no puedes salir adelante solo, debes reponerte y seguir luchando con fe y constancia. Hoy recibirás llamadas de personas para ofrecerte un trabajo. Los amigos se hacen notar con sus saludos y palabras de apoyo en este momento difícil. Proyecciones en el amor satisfactorias.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

