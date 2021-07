Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 9 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 9 de julio de 2021

Aries, un proyecto no saldrá como lo planeaste, pero no debes dejar que esto te desanime, deberás continuar. Recibirás una noticia que llenará de mucha alegría a ti y a tu familia. Un amigo, pretendiente o tu pareja te dará un obsequio. Te vincularán en un mal entendido que puede perjudicarte de gran manera.

Horóscopo hoy Tauro 9 de julio de 2021

Tauro, intenta enfocarte en tu rutina, es posible que factores externos quieran llamar tu atención y distraerte. Lograrás concretar una compra de algo que has deseado desde hace tiempo. Tendrás un encuentro poco casual con una persona que tiene sentimientos por ti. Sucederá un hecho curioso relacionado con una prenda.

Horóscopo hoy Géminis 9 de julio de 2021

Géminis, tendrás el apoyo de una persona mayor para tu formación profesional, esto te ayudará a impulsarte. Avanzarás de manera progresiva profesionalmente después de una oportunidad que se presentará. Tendrás la satisfacción de un logro después de tanto esfuerzo. El amor toca brevemente a tu puerta.

Horóscopo hoy Cáncer 9 de julio de 2021

Cáncer, intentarán sacarte de un proyecto que te traería buena racha económica, deberás estar atento y no dejar pasar esta oportunidad. No te dejes llevar por aventuras que no te darán nada de estabilidad y serán pasajeras. Una persona del pasado vuelve a tu vida en un muy mal plan, no dejes que esto te perjudique.

Horóscopo hoy Leo 9 de julio de 2021

Leo, tendrás una traba económica a consecuencia de una mala decisión por parte de uno de tus compañeros. Sentirás la necesidad de mantenerte en tu norte, firme con tus ideas y propósitos. Lograrás tener la solución a un problema relacionado con un evento del pasado. Se involucra una persona en tu relación, cuidado, no será pasajero.

Horóscopo hoy Virgo 9 de julio de 2021

Virgo, un viaje se concreta después de un largo tiempo. Debes mantener el equilibro entre lo que piensas y lo que sientes. Se extravía un documento de gran importancia para ti, búscalo con calma y no desesperes. Cuidado con las personas que se acercan con malas intenciones, eres intuitivo y te darás cuenta a tiempo.

Horóscopo hoy Libra 9 de julio de 2021

Libra, una persona te pide un apoyo económico el cual no podrás negarte, pero deberás ser cuidadoso ya que esta ayuda puede convertirse en un problema para ti a futuro. Contacto con personas del extranjero para concretar un proyecto. Una persona buscará aprovecharse de ti, debes estar atento. Piensa en grande para atraer prosperidad.

Horóscopo hoy Escorpio 9 de julio de 2021

Escorpio, atento a los comentarios en tu sitio de trabajo, no te involucres en chismes y evita las discusiones. Debes ser un poco más servicial con las personas que te ofrecieron ayuda sin esperar nada a cambio. Asunto vinculado con una madre o una abuela llamará tu atención. Cuida la salud, evita excesos. Relájate un poco.

Horóscopo hoy Sagitario 9 de julio de 2021

Sagitario, realizarás una importante inversión que generará una pérdida que no esperabas. Vendrán tiempos de cambios drásticos, debes aprender a adaptarte. Encontrarás la forma de darle la vuelta a un asunto que te inquieta. Un familiar se comunicará contigo después de mucho tiempo. Pronto te recuperarás, ten fe.

Horóscopo hoy Capricornio 9 de julio de 2021

Capricornio, no descuides los pagos pendientes que se vienen tiempos difíciles. Revelaciones importantes en un sueño. Diligencias relacionadas con papeleos saldrán muy bien. No permitas que las críticas familiares te hagan bajar la guardia ante lo que quieres. Consigues una oportunidad laboral que estabas buscando.

Horóscopo hoy Acuario 9 de julio de 2021

Acuario, habrá conflicto de interés por un inmueble. Los planes a futuro se avizoran con muy buenos resultados. Ten cuidado con las personas encubiertas que tienen malas intenciones, observa las señales. Debes estar muy atento con las estafas, no confíes sin antes verificar muy bien. Debes tener atención con el pago de un préstamo.

Horóscopo hoy Piscis 9 de julio de 2021

Piscis, deberás ser cauteloso con las ambiciones, deben ser llevadas de forma moderada. Un asunto legal avanza a tu favor. Las experiencias del pasado te han hecho madurar en gran manera, eso te ayudará a fortalecer tus relaciones futuras. Se unen los lazos con una persona que llevas poco tiempo de conocerla, te emociona mucho.

