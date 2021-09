Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 9 de septiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 9 de septiembre de 2021

Aries, se avecinan problemas en temas financieros, sobre todo para cobrar un dinero que te deben. Pensarás en la opción de cambar de trabajo, espera por una entrevista, demuestra seguridad y tu capacidad. Mantente alerta, alguien quiere perjudicar tu imagen ante los demás. Traiciones de amistades.

Horóscopo hoy Tauro 9 de septiembre de 2021

Tauro, procura salir de la rutina, deberás hacer cosas nuevas. Necesidad de fortalecer lo espiritual, desarrolla más tu fe y te ira mejor. Lo más recomendable es que te alejes de personas conflictivas. La presencia de las buenas energías en este día, hará que todo sea diferente. Si algo se detiene es porque debes hacer cambios.

Horóscopo hoy Géminis 9 de septiembre de 2021

Géminis, iniciarás un trabajo en grupo, deberás dar lo mejor de ti. Muchas bendiciones en lo que inicias este día, pero debes controlar el estrés con la meditación. Firma de documentos importantes que resolverán un problema que te tenía preocupado. En lo económico habrá cambios positivos. Hay alguien que siempre está pendiente de ti.

Horóscopo hoy Cáncer 9 de septiembre de 2021

Cáncer, escucha consejos de quienes quieren el bien para ti. Sentirás que estas en proceso de evolución, no te distraigas de tus objetivos. Experimentarás equilibrio emocional por la presencia de alguien del pasado en tu vida. El amor te dará muchas alegrías, valora los momentos que te regala el cielo. Recordarás experiencias del pasado.

Horóscopo hoy Leo 9 de septiembre de 2021

Leo, abre tu mente y expande tus horizontes, intenta ver el mundo desde diversos puntos de vista. Llegará un dinero a tus manos, deberás pensar bien en que invertir o gastar. Se vienen tiempos complicados laboralmente, es preciso ver otras opciones. Prepárate para los cambios. Elige bien a tus amistades, hay quienes estarán por interés.

Horóscopo hoy Virgo 9 de septiembre de 2021

Virgo, elige bien tus amistades, dale confianza a los que saben compartir tus secretos y te responden con lealtad. Aléjate de las personas que sólo se acercan por interés. Se perfilan importantes cambios profesionales y tendrás una ocasión única para aumentar tus finanzas. Surgen ideas para remodelar tu casa, pide más opiniones.

Horóscopo hoy Libra 9 de septiembre de 2021

Libra, ten fuerzas ante situaciones difíciles que has de vivir en los próximos días. No te desesperes, se acercan tiempos mejores. No te quejes de las pruebas que la vida te ha puesto en tu camino, aprende las lecciones. Surgirán nuevos proyectos que prometen ser prósperos, concéntrate bien. Deseos de ayudar a tu familia.

Horóscopo hoy Escorpio 9 de septiembre de 2021

Escorpio, será mejor que esperes que las cosas ocurran por sí solas, no te adelantes a los hechos, deja que fluya. Verás en los próximos días que sale el sol que iluminará tu camino. Los celos te afectaran enormemente, contrólate. Situación difícil con la pareja que se soluciona. La vida te dará cambios inesperados.

Horóscopo hoy Sagitario 9 de septiembre de 2021

Sagitario, prepárate y aprende a afrontar las cosas, no todo es como parece, lucha por tus sueños. Rodea tu vida con amor y trata de equilibrar tus emociones. Si sientes que alguien trata o se aprovecha de ti, aléjate y no permitas que nadie te maltrate. Estarás pensando en alguien del pasado, recordando viejos tiempos.

Horóscopo hoy Capricornio 9 de septiembre de 2021

Capricornio, demuestra tu seguridad, sobre todo a la hora de buscar un trabajo o cerrar un negocio. Has una limpieza en casa, desecha lo que está roto y regala lo que ya no usas, así la energía fluirá armoniosamente. Buen momento para compartir, disfrutarás de un encuentro con una persona especial.

Horóscopo hoy Acuario 9 de septiembre de 2021

Acuario, podrás disfrutar después de tanto esfuerzo la nueva vida que tienes. Alegrías con un grupo de amigos del colegio que se reencuentran. Trata en lo posible que no te afecte el problema de los demás, apóyalos si está a tu alcance y bríndales tu amistad sincera. El amor se hará presente en tu vida.

Horóscopo hoy Piscis 9 de septiembre de 2021

Piscis, activa la energía de la prosperidad en tu hogar colocando flores y frutas en tu sala. Podrás vencer dificultades, solo esfuérzate más y lo lograrás. Piensa bien lo que vas hacer, así evitarás equivocarte en el futuro. Disfruta con tu pareja de una velada romántica, date la oportunidad y reconcíliate.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

