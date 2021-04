Conoce aquí el Horóscopo de hoy, domingo 18 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de abril de 2021

Aries, hoy las energías te beneficiarán enormemente, aprovecha ese impulso para realizar actividades que habías postergado. Identifica la diferencia entre el amor con la ilusión y no entregues más de lo que mereces, se están aprovechando de ti. Habrá alianzas de amor con la persona indicada. Se más paciente con los demás.

Horóscopo hoy Tauro 18 de abril de 2021

Tauro, no puedes tener el control de todo, hay situaciones que inevitablemente se escapan de tus manos. Te has cerrado en encontrar a la persona que puede encender la llama del amor, date la oportunidad. Ese desequilibro que estás presentando se debe a los nervios que te genera el trabajo, haz una pausa.

Horóscopo hoy Géminis 18 de abril de 2021

Géminis, deja de evitar las responsabilidades y toma el control de las cosas que suceden a tu alrededor. Debes tener en cuenta cuanto estás arriesgando si tomas una decisión, la familia representa tu estabilidad actualmente. Dos días de descanso te ayudará a recuperar las energías, tu cuerpo agradecerá esta pausa.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de abril de 2021

Cáncer, la mala racha que has vivido hasta ahora llega a su fin, y esto solo dependerá de un importante acuerdo que debes cerrar. Una importante propuesta puede afectar tu relación actual, encontrarás las palabras perfectas para hacerle entender que es algo que les beneficiará a los dos. Todo pasará pronto.

Horóscopo hoy Leo 18 de abril de 2021

Leo, no te quedes con la duda si pudiste hacer mucho más, la comunicación será la clave para enfrentar la angustia Busca una alternativa para arreglar las cosas, no todo está perdido si aún sienten amor uno por el otro. Toma descansos frecuentes, el trabajar corrido no te hace más productivo. La fe mueve montañas.

Horóscopo hoy Virgo 18 de abril de 2021

Virgo, el dar más allá de lo que te piden está bien, hasta el límite donde atentas en contra de tu salud, piensa en tu bienestar antes que en lo demás. Has tomado decisiones impulsivas y es ahora cuando ves las consecuencias, detente y piensa. El sentimiento de culpa te incita a seguir en soledad, pero esto será pasajero.

Horóscopo hoy Libra 18 de abril de 2021

Libra, no empieces ese negocio sin antes tener cuentas claras y documentadas, los contratos deben firmarse a la fecha. El ingreso de una persona a tu centro laboral te dará un mal presentimiento, sin embargo, no tiene malas intenciones, no juzgues de manera precipitada. Deberás ser más empático con tus compañeros.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de abril de 2021

Escorpio, no dejes que los demás influyan en tus decisiones, tú sabrás muy bien los pasos que debes tomar. No te olvides de aquellos que te han tendido la mano cuando has estado en dificultades, es ahora cuando ellos necesitan de tu apoyo. La lucha esta en ser constante y firme con tus ideas. Recibirás buenas noticias.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de abril de 2021

Sagitario, lo que actualmente te está perjudicando laboralmente es el poco conocimiento de tus derechos, no dejes que sean vulnerados. Hay una persona que se está aprovechando de tu bondad, identifica quién es y aléjala de tu vida. No temas en tomar esa decisión que puede cambiar tu vida, los cambios son oportunos.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de abril de 2021

Capricornio, una estabilidad económica prolongada viene a tu vida, aprovéchala al máximo. Comparte con tu familia los logros que has tenido y se te multiplicará por tres esa racha que tienes. Situación de tensión por un asunto de documentos entre hermanos, adelántate a los hechos se quien ponga el orden.

Horóscopo hoy Acuario 18 de abril de 2021

Acuario, no realices inversiones en negocios que no conoces, no hagas caso a irreales recomendaciones. Debes tomar una decisión importante entre beneficiarte y ser honesto, en ese momento toma en cuenta el karma que puedas generar. Sentirás molestias en las articulaciones que van más allá de un mal movimiento, ponle atención.

Horóscopo hoy Piscis 18 de abril de 2021

Piscis, el sentirte bien no quiere decir que goces de salud plena, es hora de hacerte un chequeo para tener la certeza de tu estado actual. Tu pareja se enfrentará a una difícil situación y debes estar a su lado para apoyarlo en lo que necesite. Nunca es tarde para cambiar tu rutina, deja de postergar el cambio que te dará calidad de vida.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio