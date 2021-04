Conoce aquí el Horóscopo de hoy, domingo 4 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 4 de abril de 2021

Aries, tendrás una semana intensa y deberás medir muy bien tus palabras, no pierdas el control. Los problemas personales te harán cometer errores en tu trabajo, deberás enfocarte en lo que haces. Crearás un fuerte vínculo con una persona de tu entorno y surgirán emociones que antes no sentías. Atento a la salud.

Horóscopo hoy Tauro 4 de abril de 2021

Tauro, busca ayuda de un amigo y no temas a decir lo que sientes, esa persona tendrá las herramientas para apoyarte. Sé más cauteloso con tus palabras y busca más el romanticismo. Cuidado que la llama del amor se está apagando. Si no te gusta donde estás, este es el momento de cambiar. Evita los chismes y conflictos.

Horóscopo hoy Géminis 4 de abril de 2021

Géminis, conocerás a una persona que creará un lazo especial contigo, pero cuidado, no es la persona indicada. Aprovecha estos días para crear enlaces con aquellos familiares que tienes tiempo sin llamar y diles cuanto los aprecias. El destino ahora juega a tu favor y pasarás por una buena racha económica.

Horóscopo hoy Cáncer 4 de abril de 2021

Cáncer, una situación relacionada con documentos causará tensiones en tu familia. Un ingreso extra te ayudará a acercarte más a tus objetivos. No sientas miedo en abrir tu corazón con esa persona que tanto admiras, puedes llevarte una sorpresa. Es momento para optar por alimentos ricos en fibra para mejorar digestión.

Horóscopo hoy Leo 4 de abril de 2021

Leo, debes tener cuidado con las caídas, te ocasionarán lesiones leves. Últimamente no ha sido tu mejor tiempo en la parte económica, pero tu situación está por cambiar y deberás aprender a confiar en ti mismo. Tu pareja juega un papel importante en tu estabilidad emocional, dedica más tiempo a tu relación.

Horóscopo hoy Virgo 4 de abril de 2021

Virgo, ten cuidado con las ofertas de trabajo sin detalles relacionados a tus beneficios, no firmes sin antes estar seguro y claro. Una persona de malas intenciones busca perjudicarte delante de tu jefe. Problemas de salud de un miembro de tu familia afectarán tu economía, recuerda que la salud es primero.

Horóscopo hoy Libra 4 de abril de 2021

Libra, el temor de emprender un rumbo distinto a tu rutina te causará pérdidas económicas. Estás a tiempo de evitar un accidente, debes y tener mucha prudencia en la calle. La felicidad está por venir, conocerás a alguien que cambiará todo tu rumbo de vida. manéjate con cuidado a la hora de tomar acciones y decidir.

Horóscopo hoy Escorpio 4 de abril de 2021

Escorpio, el amor llega a tu vida de la persona que menos esperabas. Recuerda que no todo podrás hacerlo solo, se están aprovechando de eso en tu trabajo, pon tus límites. Deberás hacerte respetar en tu comunidad y en el trabajo. Nuevas amistades aparecerán en tu vida y aportarán gran valor a tus días. Cuida tu corazón.

Horóscopo hoy Sagitario 4 de abril de 2021

Sagitario, las malas decisiones te han llevado a tener excesos, controla tus gastos. Tu oportunidad laboral llegará de un vínculo amistoso del pasado. Te verás estos días tan agobiado que prestarás más atención a tus proyectos y harás un lado al amor. No te olvides de mantener el contacto con la familia.

Horóscopo hoy Capricornio 4 de abril de 2021

Capricornio, un familiar te ayudará con un problema que creías que no tenía solución. Comienza un plan de ahorro, se vienen días duros para ti. El miedo al compromiso debilitará la pasión por parte de tu pareja, debes ser claro y sincerarte. No temas en dar ese gran paso, se firme y constante en todo lo que quieras hacer.

Horóscopo hoy Acuario 4 de abril de 2021

Acuario, los resultados positivos de tu esfuerzo empiezan a tomar forma. Se presentarán oportunidades laborales que no te convienen en este momento, evalúa bien todas las alternativas. El apoyo de tu familia será crucial en este momento. Toma tiempo para ti y cuida tus vías respiratorias. Te devuelven un dinero.

Horóscopo hoy Piscis 4 de abril de 2021

Piscis, no pienses que estás solo, hay una persona que no se encuentra en este plano que siempre te acompaña. Tu ángel guardián te dice que estas protegido. El miedo a emprender ese proyecto que vienes planeando es el único impedimento que tienes para materializarlo. No es momento de ilusionarse en nuevas pasiones, enfócate.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio