Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, no te inmiscuyas en cosas que no te corresponden. Evita problemas ajenos, puedes aconsejar, pero no seas participe del problema ya que te perjudicara enormemente. Suelta esas ataduras que no te dejan avanzar, aléjate ya de esa persona que te perturba y no te deja brillar. Si te sientes sin salida busca ayuda. Recuerda de no te meterte en donde no te llaman.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, obtendrás tratos con clientes interesante o cerrarás una buena venta, lo que dará gran tranquilidad de ánimo a medio plazo. además, puedes salir perjudicado. Empezarás a ver a un amigo como algo más; puede que esta semana cambien muchas cosas a tu alrededor, sobre todo en lo personal. Tu palabra clave es relajación relajarte punto Jornada también muy útil para quitarte de en medio papeleos en casa.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, si te estás recuperando de una ruptura sentimental, es un buen momento para estabilizar tus sentimientos: encontrarás con quién compartir tu tiempo libre y algo más. Y comprobarás una vez más que es muy bonito dar, ya que recibes mucho más en el acto, en esa dicha de sentir corazones contentos cerca de ti.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, la tensión vivida en los últimos días ante la espera de una noticia importante se relaja hoy, por fin hay motivos de celebración y la alegría se dispara. En todo caso, no te sometas a riesgos innecesarios a las primeras de cambio. Te sientes muy cargado, debes de liberarte de esa mala energía, un baño con hierva buena te ayudara. Ponle fe.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, aunque tú creas que no se lo merece los sueños Te darán grandes mensajes presta mucha atención a cada símbolo y al significado de estos Eres una persona con muchas energías y muchas ganas de salir adelante. Una persona del pasado llegará nuevamente a tu vida. Se agradecido con todos y con todo habrá cambios positivos en tu vida.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no te dejes llevar por la pereza, trata de descansar para tener fuerzas para que puedas cumplir tus obligaciones. Tu familia necesita más apoyo de tu parte, no todo es trabajo, también es compartir con los tuyos. Sentirás que tu alegría y tu felicidad son contagiosas y que se expanden a tu alrededor. Esto te hará muy feliz.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, asunto con arreglos de vehículos y papeles. Una angustia que no te deja dormir finaliza. El trabajo se presenta con buenas perspectivas económicas y con alguna sorpresa. El número tres te dará buena suerte. Un sitio que arreglar que te ocupara el día. Olores que llaman tu atención y te hará recordar el pasado.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, es el momento de asumir nuevos compromisos y de tomar el control orientados hacia los nuevos retos. Ahora es el momento de reflexionar y meditar para alcanzar la claridad mental necesaria. Hecho curioso con un estante en tu trabajo. Necesitas un cambio de look. Te invitaran a un sitio donde te conviertes en el centro de atención.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, pon atención a tus sueños, ellos te revelarán lo que ha de ocurrir. Tu palabra clave la constancia. Un poco de vivacidad no te queda mal a ti, que justamente eres tan reposado y sólido, siempre es bueno hacer algunos cambios. Excelente jornada para los negocios, sobre todo si trabajas por cuenta propia. Logras quitarte un peso de encima.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, los mejores momentos del día llegarán por la tarde. Todo llegará rápidamente a tus manos, toma la mejor decisión. Te pedirán ayuda en el trabajo, ten paciencia y sé un buen consejero, todos hablarán de ti de una forma positiva. Estas romántico e inspirado, dedícale unas horas al amor de tu vida, disfrútalo.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, necesitarás tener el control de la situación comienza por escuchar antes de sacar conclusiones. Habrá reciprocidad en el amor, pero cuidado los celos no son tu mejor aliado, te sentirás traicionado y eso no será bueno para ti, no dejes volar tu imaginación, aprende a controlar tus emociones. Calma y paciencia serán la clave de tu éxito.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, todos estos días te ha servido para analizar de lo que tú has estado haciendo y lo que te gustaría ser, comienzas a valorar lo que antes ni siquiera le tomabas importancia. Verás como hay personas que te apoyan y que en silencio te admiraban. Alguien del pasado buscará comunicarse contigo, recibes un mensaje o un correo de esa persona.