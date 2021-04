Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 22 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de abril de 2021

Aries, debes seguir adelante a pesar de que estos días serán muy difíciles para ti, mantener la fuerza y recordar lo que significas para tu familia. Una importante complicidad entre tú y una persona cercana se comienza a transformar en algo más allá de lo que se imaginaba. Cuídate de problemas de huesos y caídas.

Horóscopo hoy Tauro 22 de abril de 2021

Tauro, los altibajos que has tenido en el aspecto emocional, están perjudicando tu campo laboral, enfócate en lo que tienes que hacer y no descuides tu norte. Viene una buena racha amorosa, donde conseguirás aquello que tanto anhelabas, solo debes ser positivo. Una nueva oportunidad se presente para ti en los estudios.

Horóscopo hoy Géminis 22 de abril de 2021

Géminis, te tocará afrontar una difícil situación financiera. Se te dificultará lograr un importante proyecto que has tenido en mente. Está en tus manos volver a empezar para triunfar. Si estás buscando destacar y tener un impacto positivo en lo laborar, el momento es hoy. La familia es primero que nada y lo harás notar.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de abril de 2021

Cáncer, un importante golpe de suerte cambiará radicalmente tu mentalidad. La vida te está dando una nueva oportunidad, aprovéchala. Te sentirás amado por alguien que tiene muy buenas intenciones, abre tu corazón y deja los miedos. Una importante oportunidad en lo laboral aparecerá después de una larga búsqueda.

Horóscopo hoy Leo 22 de abril de 2021

Leo, has bajado el rendimiento en tus actividades, debido a un importante desgaste físico que tienes, no todo es trabajo, deberás descansar más horas. No reprimas tus sentimientos, conversa con un profesional o un familiar sobre ese importante evento que ha sucedido en tu infancia. Debes aprender a perdonar y seguir adelante.

Horóscopo hoy Virgo 22 de abril de 2021

Virgo, un familiar va a requerir tu ayuda para una deuda que tiene actualmente, evalúa bien tu posición. Tu inseguridad influirá en la decisión de una persona para establecer una relación contigo, trabaja ese aspecto de tu personalidad para evitar inconvenientes. Estás aturdido por las obligaciones, relájate y vuelve a comenzar.

Horóscopo hoy Libra 22 de abril de 2021

Libra, una propuesta nueva te hará dudar, deberás dejar todo lo que tienes actualmente, sin embargo, no es momento de hacer cambios. Medita acerca de tus planes y de cómo llevarlos a cabo. Una escapadita de la rutina te ayudará a revivir la pasión con tu pareja, busca el momento y lugar perfecto. Busca tu felicidad.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de abril de 2021

Escorpio, no intentes victimizarte si sabes que has cometido un error, sincérate para evitar mayores problemas. Tu pareja comenzará a volverse un tanto exigente con tu atención, debido a un importante vacío que siente actualmente. No descuides los asuntos personales, el trabajo no lo es todo en la vida, sé feliz y libre.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de abril de 2021

Sagitario, te llegará una propuesta laboral mejor pagada que la actual, con mayor responsabilidad. Te sentirás presionado a tomar decisiones apresuradas, no hagas algo que realmente no sientas dentro de ti. No mezcles tu vida personal con la laboral, esto causará tensión en tu entorno. Antes de actuar deberás pensarlo bien.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de abril de 2021

Capricornio, mantén ese entusiasmo, porque la mala racha ha terminado, el universo te obsequiará algo que realmente te hará feliz, gracias a tu perseverancia podrás alcanzar tus sueños por más lejos que se vean. La pronta recuperación de un familiar cercano traerá alegría a tu familia y te llevará a la reflexión, debes de cuidarte mucho más.

Horóscopo hoy Acuario 22 de abril de 2021

Acuario, la ambición te hará perder a personas importantes en tu vida, mantén el equilibro. Pide ayuda cuando la necesites. Podrás llevar cualquier situación hasta el final, menos el llenarte de actividades que no puedas solventar en un solo día, será momento de delegar. Tómate tus tiempos. El amor regresa a tu vida.

Horóscopo hoy Piscis 22 de abril de 2021

Piscis, conocerás a personas que serán una importante inspiración para seguir adelante. La necesidad de estar saludable te llevará a tener un cambio radical en tu vida, es un sacrificio que deberás hacer. La mala costumbre de confiar ciegamente en las personas que en un pasado te han fallado es lo que no te deja avanzar.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio