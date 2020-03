Aries (21 de marzo al 21 de abril)

Trabajo por iniciar con buen pie y con mucho por hacer, lánzate a lo nuevo. Amor por activar con la pareja superando malos entendidos.

Tauro (22 de abril al 21 de mayo)

Poco a poco conseguirás tus objetivos. Hoy ten un poquito de paciencia que todo cambiará. El amor te pone a prueba para superar momentos pesados, solo deja que el día pase.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Tu florecimiento y crecimiento laboral te pone a mil, avanzas. Amor por recuperar teniendo una buena base de estabilidad y seguridad, sigue así.

Cáncer (22 de junio al 21 de julio)

Renaces en el trabajo y mueves muchas cosas que estaban paralizadas, hoy desfruta el éxito. El amor viene con fuerza y actividad para asumir grandes retos, vive.

Leo (22 de julio al 21 de agosto)

Tus proyecciones están a punto de dar un gran giro, desde hoy despegas. En lo sentimental mucho por ver ya que tu día a día se llena de ideas al futuro.

Virgo (22 de agosto al 21 de setiembre)

Mucho valor y reconocimiento tendrás en el trabajo y harás que caiga una responsabilidad que sabrás manejar. El amor te da un tiempo para organizarte y cancelar lo negativo, tu puedes al cambio.

Libra (22 de setiembre al 21 de octubre)

Tus visiones en el trabajo son de crecimiento y progreso, y esto se da a la perfección, no bajes la guardia. El amor te pide soltar todo lo del pasado desde ideas, sentimientos, personas, ya que el final esta por llegar.

Escorpio (22 de octubre al 21 de noviembre)

Movimiento en el trabajo y mucho por ordenar. Hoy manejarás algo nuevo a darle sin miedo. El amor te da la oportunidad de estar muy bien sabiendo que todo sigue su correcto orden, habrá seguridad.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

No luches con lo que no está para ti. Hoy el trabajo te pide cambios y mirar hacia otro lado con nuevas puertas por descubrir. El amor te hace pensar que si no funciona lo tendrás que dejar, aclara la mente.

Capricornio (22 de diciembre al 21 de enero)

Cambios y más cambios, sobre todo económicos y de mucho bien, suerte. En el amor das un gran giro que te sorprenderá con temas increíbles, vibras.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero)

Tiempo para darse cuenta de algo importante con la llegada de una noticia hoy a disfrutar. El amor te hace avanzar hacia otro espacio con otros temas y mucho por resolver disfruta el día.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)

La madurez de un proyecto llegó y por fin se resuelve a tu favor, síguelo. El amor te pone a pensar que ya es momento de asumir responsabilidades, si es así lo que hagas lo harás muy bien.