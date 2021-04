Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 26 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de abril de 2021

Aries, no siempre hay que estar en pareja para estar feliz, disfruta por el momento de tu estado actual. Nuevamente la pasión llega a ti. Recuerda no dejar para mañana la propuesta que quiere hacerle hoy a esa persona que hace tiempo no ve. Crece la tendencia a superar conflictos generados por cuestiones económicas.

Horóscopo hoy Tauro 26 de abril de 2021

Tauro, descubres una infidelidad, cuidado, contrólate y toma la mejor decisión. Se enfrentará a un familiar muy cercano con el que hace tiempo tienen problemas y terminarán discutiendo. Perspectivas de pagos, cobro de deudas antiguas, y holgura monetaria gracias a sucesos afortunados. Saldrás de la rutina de un momento a otro.

Horóscopo hoy Géminis 26 de abril de 2021

Géminis, tendrás un encuentro inesperado con un personaje del pasado que te ha marcado mucho. Será una jornada donde podrá luchar para conseguir todo lo que desea hace tiempo y podrá obtenerlo sin inconvenientes. Seguramente las obligaciones cotidianas lo superarán demasiado, evite caer en la desesperación. Tienes el amor cerca de ti.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de abril de 2021

Cáncer, no debes elegir cuando realmente sientes amor, deja de confundir tus relaciones con ilusiones fugaces. Ten paciencia en todo lo que planifiques que pronto obtendrás resultados positivos. En la salud tendrás malestar general. El estado de ánimo será mejor, resguarda el amor y evita que personas negativas se entrometan.

Horóscopo hoy Leo 26 de abril de 2021

Leo, encontrarás en personas ajenas a tu núcleo el apoyo que necesitabas. Entiende que ambos necesitan recuperar la pasión, sane esas viejas heridas del corazón. Paso a paso logrará concluir con todas las tareas que se propuso. Te sientes muy cargado, es necesario que hagas meditación y baños con ruda, todo cambiará.

Horóscopo hoy Virgo 26 de abril de 2021

Virgo, examina los factores que te impiden establecerte en una relación y analiza las experiencias anteriores. Sepa que ese amor que espera hace tiempo, se encuentra más cerca de lo que usted piensa. Todo estará a tu favor para conciliar y recobrar el equilibrio en lo sentimental. Debes sentirte seguro de lo que vas a decidir.

Horóscopo hoy Libra 26 de abril de 2021

Libra, conocerás a una persona menor que tú que despertará en ti nuevas pasiones, no sientas miedo a experimentar. No permita que se escape ninguna oportunidad. Preparas un viaje por trabajo, todo saldrá bien. Si se lo cruza en alguna situación, trate de evitarlo. Recibes una noticia por vivienda. Buenas energías por un trabajo.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de abril de 2021

Escorpio, el estrés que has sentido en días anteriores han perjudicado tu salud y como consecuencia la pérdida de cabello, toma un espacio para ti, tu salud es primero. La inestabilidad emocional podría entorpecer las relaciones amorosas, lo prudente será no dar lugar a situaciones de tensión. Es hora de que empiece a actuar sin demorarse.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de abril de 2021

Sagitario, se vienen tiempos de cambio, tiempos de trasformación, no sientas miedo a ello. Activa la pasión en los reencuentros y sorpresas en el plano amoroso, más de un solitario dejará de serlo y encontrará el amor. Te ofrecen algo y lo piensas mucho, cuidado en dejar pasar esta oportunidad.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de abril de 2021

Capricornio, cambia tu alimentación y ejercítate por lo menos 15 minutos al día para mantenerte activo y mejorar tu productividad. Siempre que pueda, comparta más tiempo con la persona que ama. Tu pareja te pide salir de la rutina, deberás complacerla y así avivar la llama del amor. Reunión con alegrías, no olvides cuidarte. Malestar en el cuello.

Horóscopo hoy Acuario 26 de abril de 2021

Acuario, no crees falsas expectativas en las personas, normalmente te decepcionas con facilidad y tienes compromiso en ello. En el plano sentimental, hoy es un día ideal para encarar iniciativas amorosas. Recuerda que para atrás ni para agarrar impulso. En el amor deberás cumplir con lo que te comprometes.

Horóscopo hoy Piscis 26 de abril de 2021

Piscis, quieres tener cierto control sobre tus parejas, y esto puede debilitar el amor que hay entre ustedes. Dinero que guardaste y debes utilizar ahora, deberás ahorrar nuevamente. Abra bien los ojos y esté atento, no deje que se escape. Deberás derrotar las frustraciones y los retrasos en tus proyectos. Controla los pensamientos negativos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio