Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 3 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 3 de mayo de 2021

Aries, te espera un día muy agitado, no dudes en pedir ayuda si la requieres. Toma un tiempo para compartir con tus amigos y allegados, necesitas de un espacio para poder dispersar tu mente. En el amor no creas que éste llega solo, debes dar lo mejor de ti también y todo fluirá. La impaciencia te juega una mala pasada, cálmate.

Horóscopo hoy Tauro 3 de mayo de 2021

Tauro, tu imaginación está muy activa el día de hoy, aprovéchala para nuevas ideas de emprendimiento. La familia necesita estar unida, fomenta el dialogo y la comprensión, discutir no soluciona las cosas. Si sientes bienestar con esta persona que ha llegado a tu vida, dale la oportunidad de estar a tu lado, no tengas miedo.

Horóscopo hoy Géminis 3 de mayo de 2021

Géminis, si no tienes nada qué perder, arriésgate a buscar nuevos horizontes, expande tu horizonte. Las personas que te rodean actualmente son mucho más importantes que los que has dejado en tu pasado, dales a ellos la prioridad que merecen. Demuestra quién eres, quien te ame estará contigo tal cual cómo eres.

Horóscopo hoy Cáncer 3 de mayo de 2021

Cáncer, una amistad está pasando por una complicada situación, ofrécele tu hombro para apoyarla. Sabrás entenderlo porque has pasado por una situación similar. Deja de aparentar que está todo bien cuando en realidad estás roto por dentro, pero pronto todo eso pasará, será solo un triste recuerdo. Ánimo, tú puedes salir adelante.

Horóscopo hoy Leo 3 de mayo de 2021

Leo, has hecho gastos innecesarios que te han impedido ahorrar, trata de prevenir esto y comienza desde ahora. Expresa tus sentimientos, no te guardes nada, da tu amor a la persona especial. Ha pasado mucho tiempo desde que no sales de tu burbuja, es momento de socializar y despejar un poco tu mente. Sé libre y feliz.

Horóscopo hoy Virgo 3 de mayo de 2021

Virgo, cambios favorables en tu trabajo o negocio. Todo se ordena y se armoniza en lo económico. También tenemos derecho a sentirnos tristes y requieres apoyo en este momento de quienes más te aman, busca a tu familia. Se abren nuevas puertas en el ámbito espiritual, encontrarás en tu camino la paz que estabas buscando.

Horóscopo hoy Libra 3 de mayo de 2021

Libra, una persona se sentirá aludida por un comentario que has hecho sin mala intención, debes tener más tacto a la hora de expresarte. Dar un brazo a torcer no es señal de debilidad, todo lo contrario, busca las mejores formas de salir de los problemas que tienen en tu núcleo familiar. Refuerza el aspecto espiritual, ten más fe.

Horóscopo hoy Escorpio 3 de mayo de 2021

Escorpio, vendrán días muy positivos a pesar de las adversidades que puedas estar pasando. Conserva el respeto a las autoridades y todo lo que sea legal, no busques problemas innecesarios. Deja que tu capacidad de seducción se apodere de ti y deja la timidez a un lado, despierta la llama en la relación, toma tú la iniciativa.

Horóscopo hoy Sagitario 3 de mayo de 2021

Sagitario, deja de perdonar instantáneamente a quien te hace daño, debes amarte y darte a respetar para que nunca se puedan aprovechar de ti. Tienes un papel fundamental en tu hogar y poco a poco lo has ido descuidando, enfócate y corrige tu error. Te has sentido en desarmonía con la persona que tienes a tu lado, la comunicación será clave.

Horóscopo hoy Capricornio 3 de mayo de 2021

Capricornio, deja de evadir los problemas familiares, puedes ser un gran apoyo si pones toda tu buena voluntad en buscar soluciones. El romanticismo será la clave para forjar esa relación que creías perdida, da lo mejor de ti y expresa al máximo tus sentimientos. No permitas que el caos que hay a tu alrededor afecte tu día. Relájate y se feliz.

Horóscopo hoy Acuario 3 de mayo de 2021

Acuario, a veces es demasiado tarde para valorar a las personas y últimamente te has olvidado de eso. No pierdas el tiempo en frivolidades, lo simple vale más que cualquier cosa costosa. Sentirás que estás en el camino equivocado o con esa persona, solo es una etapa, sé un poco más optimista, ve el lado positivo de las cosas.

Horóscopo hoy Piscis 3 de mayo de 2021

Piscis, el tiempo esta pasando y aun no decides que hacer, analiza bien las opciones. Encuentre el equilibrio entre tu relación, tu familia y tu trabajo, debes organizarte sin desatender a ninguno. No te ilusiones con está persona que ha aparecido, conócela primero. Aprovecha los momentos agradables al máximo y ser feliz, pero sin ahogarle.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio