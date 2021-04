Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 5 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de abril de 2021

Aries, se aproximan cambios radicales en tu vida amorosa. Te verás distraído por situaciones que actualmente estás atravesando en tu familia. Encontrarás energías de una persona mayor que te orientará para tu bien. Mantente activo o el sedentarismo te jugará una mala pasada. Un hermano te necesita, apóyalo.

Horóscopo hoy Tauro 5 de abril de 2021

Tauro, por los momentos el amor estará lejos de ti, pero no pierdas la fe y ten paciencia. Una persona mayor está muy preocupada por tu salud, escucha concejos y no seas terco, cuídate. Tienes la capacidad de lograr una buena comunicación con los demás, conciliar será la mejor opción ante una discusión que puede terminar en pelea.

Horóscopo hoy Géminis 5 de abril de 2021

Géminis, no se da lo que esperas en un cambio de empleo, pero pasan cosas buenas. Proyéctate en lo que deseas, te va ir de lo mejor, esta es tu gran oportunidad, adelante. Ordena tu habitación, elimina lo que ya no sirva. Habrá cambios en tus hábitos alimenticios, es bueno ir a un buen nutricionista. Disfruta el momento.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de abril de 2021

Cáncer, busca un socio de confianza para tu proyecto, no dejes entrar a cualquiera en tu vida. La rutina está acabando con tu relación afectiva, reestructura tu vida junto con tu pareja, piensen en conjunto y no de manera individual. Mantente intento porque se aproxima una traición. No dejes que la ansiedad se apodere de ti.

Horóscopo hoy Leo 5 de abril de 2021

Leo, hay una deuda pendiente de la que te estás olvidando y puede traer consecuencias, organízate en los gastos y paga de a pocos lo que debes. La organización te ayudará a conservar tu puesto de trabajo, no te distraigas. Controla tus celos o acabarás destruyendo tu relación. Busca tu equilibrio mental con el yoga.

Horóscopo hoy Virgo 5 de abril de 2021

Virgo, no pienses tanto para tomar ese camino, estás postergando los buenos resultados que vienen después. Te irá mucho mejor como independiente, no tengas miedo a dar ese paso. Las sospechas sobre una traición se convierten en una realidad, una persona de tu entorno te mostrará las pruebas que necesitas.

Horóscopo hoy Libra 5 de abril de 2021

Libra, traición por parte de tu núcleo laboral, debes mantenerte en alerta y evitar conflictos. Tendrás una pérdida económica fuerte relacionada a un robo. Busca el apoyo en amistades del pasado, alguien te brindará las herramientas que necesitas para triunfar. Debes tener cuidado en la calle con caídas.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de abril de 2021

Escorpio, este es el momento de ponerle el fin a las relaciones tóxicas en general, de todo aquel que te impida avanzar. Aléjate y evita toda situación que sea incómoda para ti. La economía se ha visto afectada por situaciones imprevistas, pero lograrás recuperarte rápidamente. Tendrás que ocuparte de un asunto legal.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de abril de 2021

Sagitario, recibirás una remuneración económica que no estabas esperando, pero te caerá muy bien. No te comprometas en trabajos que sabes que no cumplirás. Queda bien ante los demás. Una mujer intentará involucrarte en un problema familiar, pero lograrás solventarlo. Dedica tu tiempo libre a actividades que te alimenten el espíritu.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de abril de 2021

Capricornio, debes ser paciente y respetar los protocolos, no es momento de viajar. Has logrado reunir una importante cantidad de dinero que te ayudará a invertir en tu futuro, piensa bien que hacer. Estabilidad amorosa que te hará feliz. La salud es un tema que has descuidado, deberás estar atento a nivel digestivo.

Horóscopo hoy Acuario 5 de abril de 2021

Acuario, tu vida profesional vive el mejor momento, aprovecha las oportunidades que se te presentan. Tu vida amorosa se verá afectada por un tema de distancia, debes tomar la mejor decisión para evitar una ruptura. Evita los alimentos que contengas mucha grasa, esto está afectando tu salud. Cuídate que vales mucho.

Horóscopo hoy Piscis 5 de abril de 2021

Piscis, mantén la cabeza fría y deja la impulsividad a un lado. Tu nivel de exigencia amoroso está perjudicando tu futuro y te estás negando a encontrar la felicidad con la persona que te haga feliz. Tienes la confianza de tu familia para afrontar una decisión económica difícil y tendrás las herramientas para lucharla.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio