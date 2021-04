Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 13 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de abril de 2021

Aries, nunca es tarde para organizar tus finanzas, a pesar de que has estado llevando una vida desordenada económicamente, este es el momento de ahorrar. Te involucrarán en un problema con un familiar por un comentario que has hecho, cuida y mide tus palabras. Situaciones externas que te afectan.

Horóscopo hoy Tauro 13 de abril de 2021

Tauro, este es el mejor momento para trazar tu proyecto de vida, deja de favorecer a los demás con tus talentos y saca provecho de eso. Te has negado a recibir ayuda cuando lo has necesitado, el orgullo te está jugando en contra. Decir lo que sientes le dará alivio a tu corazón, comunícate y expresa lo que tienes dentro.

Horóscopo hoy Géminis 13 de abril de 2021

Géminis, estás creando una base y estabilidad para el futuro en el camino equivocado, escucha lo que tus seres queridos tienen para decirte. Últimamente has sido como receptivo con los comentarios que emiten hacia ti, mira en las críticas una oportunidad de mejora sin caer en lo tóxico. Oposiciones que debes vencer.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de abril de 2021

Cáncer, demuestra una actitud positiva en cada uno de tus objetivos y esto será reconocido muy pronto. Has buscado un camino rápido para salir de los problemas tomando decisiones equivocadas, piensa bien cuál es el mejor. Ten claro que, durante el mes, que viene habrá mucho movimiento y acciones en lo que quieres.

Horóscopo hoy Leo 13 de abril de 2021

Leo, estás empezando de cero, después de una gran caída, esto fortalecerá cada parte de tu ser y el éxito se avecinará pronto. Las energías hoy se mueven a tu favor, hoy lograrás todo aquello que te propongas. Se firme y constante. Puedan surgir aventuras o romances con alguna amistad, cuidado con confusiones.

Horóscopo hoy Virgo 13 de abril de 2021

Virgo, modela la intensidad en tu trabajo, establece límites y organiza tu tiempo. Has pensado tanto en el pasado y en lo que pudo suceder que te ha estancado en el pasado, cierra puertas. Se aproxima lo que puedes llamar el mejor momento de tu vida, se agradecido con las bendiciones que pronto llegarán.

Horóscopo hoy Libra 13 de abril de 2021

Libra, la desesperanza que hoy hay en ti bajará notablemente tu rendimiento y esto puede poner en duda tu lugar de trabajo. Necesitas encontrar el equilibro en tu vida, sobre pensar en el futuro solo está ocasionando malestares innecesarios. De donde menos esperas saldrá esa idea que estas esperando.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de abril de 2021

Escorpio, busca la armonía en tu espíritu realizando actividades que alimenten tu alma, sal un rato de la realidad que te agobia. No tengas miedo de abrir tu corazón con esa persona que tanto te ha robado los pensamientos, la suerte está a tu favor. Eliges entre dos o más oportunidades la más adecuada y práctica.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de abril de 2021

Sagitario, estás colocando tus energías en el camino ideal, saca las dudas que hay dentro de ti. La actitud de un amigo te traerá confusiones, pregúntale o averigua cuáles son sus verdaderas intenciones. Has agotado todas las reservas de energías en esfuerzos innecesarios, es momento de pensar en ti y buscar tu paz.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de abril de 2021

Capricornio, hoy será un día especial, hoy te darán una noticia que tenías tiempo esperando, se aproxima un gran cambio. Discúlpate con esa persona que has lastimado o el karma tocará tu puerta cuando menos lo esperes. La alergia no es hacer cosas que no quieres hacer, escucha tu cuerpo y sigue tu corazón.

Horóscopo hoy Acuario 13 de abril de 2021

Acuario, mueve tus energías con el trabajo, busca la forma de incrementar tus ingresos, si te mantienes estático vas a perder más de lo que creías. Mueve las posiciones de las cosas de tu casa, planea una limpieza profunda para eliminar las malas energías que hay en ella. Visitas a una persona que te resuelve un problema.

Horóscopo hoy Piscis 13 de abril de 2021

Piscis, evalúa bien las propuestas de un supuesto socio que busca quedarse con el esfuerzo que has hecho. Sientes que estás en un momento oscuro y difícil, sin embargo, solo es una etapa, confía. La persona que ha llegado a tu vida, no te defraudará, acepta dar un paso más sin miedo a los cambios.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio