Aries (21 de marzo al 21 de abril)

Prepárate, Aries. Un triunfo enorme viene hacia ti sin interferencias, cargadisimo de oro y de poder como el que tú te mereces. Este 2020 empiezas con un gran estrella.

Tauro (22 de abril al 21 de mayo)

Es momento de que te preocupes por tu salud y comiences a atenderla inmediatamente, ya muchos te había advertido de este problema, pero hacías gastos en vano.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Es momento de que te reúnas con varias personas y les platiques cuál es tu deseo en realidad. Recibirás ayuda de varias personas en el aspecto laboral, demuestra tu virtud.

Cáncer (22 de junio al 21 de julio)

Tu relación sentimental llegó a su fin, otra persona con una mayor inteligencia y mente abierta llegará a tu vida y entonces habrás encontrado la felicidad completa.

Leo (22 de julio al 21 de agosto)

Es momento que disfrutes el gran triunfo y te sientas muy contento porque los problemas terminaron, y esto es el resultado de una constante lucha y premio a tu intensidad.

Virgo (22 de agosto al 21 de setiembre)

Te reunirás con tu pareja a fin de darle fortaleza y entregarle un dinero para resarcir la decepción o pena que lleva en el alma y demostrarle que no es motivo para deprimirse.

Libra (22 de setiembre al 21 de octubre)

Una victoria tremenda llegará a tu puerta. Una felicidad que será pasajera porque es el cumpleaños de un ser muy amado, ten cuidado con la mala jugada que te puede dar tu salud.

Escorpio (22 de octubre al 21 de noviembre)

Por fin el problema ha sido superado, ahora puedes decir que estas fuera de peligro, el universo te necesita y te ama, es momento de satisfacer con respuestas en ese juicio.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Cuidado con la indolencia de los demás, a nadie le preocupa la situación precaria en la que te encuentras por motivo que te vieron atendiendo muchos lujos y diversiones.

Capricornio (22 de diciembre al 21 de enero)

Tendrás que hacer bastantes esfuerzos para lograr los éxitos deseados y alcanzar la paz que deseas, todavía te encuentras sumergida en problemas y no puedes conseguir el trabajo anhelado.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero)

Cuidado con los juegos de azar, este momento no es el indicado, trata en lo posible de distraerte en otra forma y no derrochar la riqueza, no te dará buen resultado. Protégete.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)

Actúa con prudencia en los grandes cambios laborales que tienes que hacer. Eres un artista en esconderte para lo que no quieres atender. Conserva tu dinero.