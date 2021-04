Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 20 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de abril de 2021

Aries, hoy es un día dónde has querido evitar cualquier tipo de actividad, es posible que tus energías se estén viendo perjudicadas por mala intención de terceros. Cuidado con los acuerdos sin documentación de por medio, te querrán engañar con temas que desconoces. Se justo con los demás y contigo mismo. Vive y deja vivir.

Horóscopo hoy Tauro 20 de abril de 2021

Tauro, ignora cualquier comentario negativo que ejerzan contra ti, vendrán días de duras críticas y debes saber manejarlo. Protege tus intereses, se están aprovechando de tu buena voluntad para hacerte una trampa que perjudicará tu economía. Tu perseverancia dará frutos con un importante reconocimiento de los demás.

Horóscopo hoy Géminis 20 de abril de 2021

Géminis, debes ser más cuidadoso con tu organización, perderás un documento que es sumamente importante y traerá consecuencias. Estarás a la defensiva por eventos que causaron gran daño en ti, no te tomes las cosas a pecho. Es posible que hoy te sientas irritado y con poca paciencia, recuerda solo no herir a quienes te rodean.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de abril de 2021

Cáncer, estás soñando más de lo que estás actuando, enfócate y busca resultados. Vendrá una difícil situación donde tendrás que elegir entre algo que te perjudica a ti y algo que perjudica a tu entorno, todo estará en tus manos. Una persona cercana a tu entorno laboral te pedirá apoyo en un tema que puede cambiar su vida.

Horóscopo hoy Leo 20 de abril de 2021

Leo, le has confiado tus propósitos a la persona que busca obstaculizarte el camino, se más precavido. No te mantengas tan rígido, el mundo está cambiando y te has quedado en el pasado, actualízate con las nuevas tendencias y comienza a abrir tu mente. El amor llega después de una larga espera, disfrútalo y valóralo.

Horóscopo hoy Virgo 20 de abril de 2021

Virgo, traición por parte de una persona de tu confianza ocasionará profunda decepción en ti, pero ayudará a darte cuenta de muchas dudas que tenías. No tiene sentido que des más vueltas en una discusión innecesaria, de presentarse debes hacer caso omiso y dejar que todo fluya solo. Rodéate de personas de pensamientos positivos.

Horóscopo hoy Libra 20 de abril de 2021

Libra, en un par de días la mala racha que tienes se irá apaciguando, mientras tanto, procura no decaer. Un viaje inesperado traerá una importante oportunidad para cambiar tu realidad, debe estar atento a los detalles. Cuidado con tus cambios repentinos de ánimo, nadie es culpable de las cosas que te sucedan.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de abril de 2021

Escorpio, estarás muy sensible y esto te ha hecho tomar acciones que no querías, herir a tu entorno y buscar un camino equivocado. Deberás hacer una pausa y reflexionar, cambiar de actitud y seguir adelante, tu puedes hacerlo. Ten más control y se menos explosivo, se rompen lazos de amistad a causa de tu actitud negativa.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de abril de 2021

Sagitario, necesitas un tiempo para ti, un espacio para curar tu corazón que se ha visto perjudicado de las experiencias dolorosas del pasado. Los chismes entre amigos abrirán una importante distancia entre una persona que estimas y tú, deben conversar para evitar estos malos entendidos. No seas impulsivo esto te hace cometer errores.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de abril de 2021

Capricornio, estarás involucrado en un malentendido, debes mantener la calma que se solventará rápidamente. Es posible que te sientas abrumado de tantos problemas en el ámbito familiar, sin embargo, esto será temporal. Arregla todos tus pendientes, pagos y deudas atrasadas que esto puede perjudicar tu proyección a futuro.

Horóscopo hoy Acuario 20 de abril de 2021

Acuario, el éxito te perseguirá el día de hoy, mantén el contacto con la sociedad, busca nuevas oportunidades y aprovecha tu racha. Formarás alianzas con un equipo de trabajo que darán mucho valor a tus proyectos, busca solo personas de tu entera confianza. Es el momento decisivo para tu futuro, piensa bien antes de actuar.

Horóscopo hoy Piscis 20 de abril de 2021

Piscis, llega una gran bendición a tu vida que no estabas esperando, cambiará radicalmente tu rumbo. Le estás dando mucha importancia a un tema que está resuelto y esto solo causará que surja nuevamente, calma y deja todo fluir. Mantén una actitud determinante ante una importante decisión, intentarán cambiar tu forma de pensar.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio