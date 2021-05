Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 4 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 4 de mayo de 2021

Aries, deja de descargar tus problemas y malestares en los demás, nadie es culpable de tus males. El amor de tu vida puede ser quién menos pienses. A pesar de que has perdido las esperanzas de encontrarlo, está más cerca de ti de lo que creías. Hay una persona cercana que siente algo por ti. Llega una sorpresa para ti, espérala.

Horóscopo hoy Tauro 4 de mayo de 2021

Tauro, habla de tus problemas con un especialista o un profesional, eso te ayudará a salir de esas crisis que sientes actualmente. Debes resolver un tema legal pendiente, lo has postergado tanto que se ha vuelto un problema. Respeta los tiempos que le dedicas a tu relación, te has ocupado tanto en tus quehaceres que te has olvidado de tu pareja.

Horóscopo hoy Géminis 4 de mayo de 2021

Géminis, lamentablemente has hecho una mala elección de tus aliados, busca a una persona de tu verdadera confianza. Tu familia está pasando por momentos duros y una palabra de motivación caerá muy bien en estos momentos. Habrá un importante cambio en tu posición laboral que solucionará tu situación económica.

Horóscopo hoy Cáncer 4 de mayo de 2021

Cáncer, tu impulsividad te puede llevar a caminos equivocados, busca un equilibrio dentro de ti. Vienen días de orden, control y restructuración en el ámbito laboral que te beneficiará de una forma inigualable. Ha llegado el momento de ser más atrevido y abierto, recrea tu vida amorosa no seas tan conservador. Disfruta y se feliz.

Horóscopo hoy Leo 4 de mayo de 2021

Leo, todo va a salir bien, mantente positivo y optimista, que tu peor enemigo has sido tu mismo. Cuidado con los problemas que puedas tener con las personas de autoridad, mantén la calma y acude al diálogo siempre. Se agilizan tramites y todo sale positivo. Problema que te agobia y que encontrarás una salida inmediata.

Horóscopo hoy Virgo 4 de mayo de 2021

Virgo, es un buen momento para invertir, se avecinan días donde la suerte estará de tu lado. No te quejes tanto y has las cosas de manera inmediata sin dudarlo, tus pasos serán firmes y decididos. Se está cerrando un viejo y tóxico ciclo, prepárate para lo nuevo. La pasividad no es un buen signo en una relación, es el momento en que tú tomes la iniciativa.

Horóscopo hoy Libra 4 de mayo de 2021

Libra, recuerda quienes te han apoyado cuando lo has necesitado, el día de hoy necesitan de tu ayuda. No te encapriches con la persona que no te corresponda, deja de hacerte daño y busca algo que realmente sea conveniente para ti. Alcanzarás un importante cargo por mérito propio, es parte de tu esfuerzo. Éxitos absolutos.

Horóscopo hoy Escorpio 4 de mayo de 2021

Escorpio, modera tu carácter, o cambia tu temperamento, sentimentalmente te verás muy perjudicado y no te darás cuenta. Es hora de dejar atrás viejos hábitos, viejas costumbres que permanecen contigo, nadie te va a juzgar por sacar a relucir tu propia personalidad. No dejes pasar el tiempo sin concluir lo que estaba pendiente, estudios o trabajo.

Horóscopo hoy Sagitario 4 de mayo de 2021

Sagitario, no busques aprobación en personas que no vale la pena escuchar, piensa en ti y en tu propio beneficio. Hay una situación que no es cercana a ti pero si perjudica a un miembro de tu familia. Arriesgarás algo que realmente te gusta para lograr tus sueños, eso es parte del sacrificio que debes hacer. Sé fuerte y firme.

Horóscopo hoy Capricornio 4 de mayo de 2021

Capricornio, haz alejado amistades y familiares por estar en búsqueda de tu tranquilidad, es tiempo de reflexionar y no dejarse influenciar por los demás. Tendrás poca disposición por hacer las cosas, esto se debe a una fuerte situación que estás pasando. Todo pasará cuando menos lo esperes. El amor toca a tu puerta y te hará sonreír.

Horóscopo hoy Acuario 4 de mayo de 2021

Acuario, disfruta de los buenos momentos que las personas te brindan, hay una persona que requiere de tu atención y has estado ignorando todo este tiempo. Estás en una nueva etapa donde te vendrán muchas oportunidades, debes estar alerta. Mantente perseverante a pesar de las adversidades, esa es tu principal virtud.

Horóscopo hoy Piscis 4 de mayo de 2021

Piscis, las oportunidades se presentarán, solo debes tener las herramientas necesarias para sumir esta responsabilidad. Resolverás trámites legales que te preocupaban mucho, eso traerá gran tranquilidad en ti. Date una nueva oportunidad, tal vez piensas que has sufrido suficiente por amor, pero son solo aprendizajes.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio