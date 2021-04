Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 6 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de abril de 2021

Aries, el esfuerzo que has realizado todo este tiempo te abrirán puertas en lo laboral, por fin verás los frutos de tu trabajo. No es un buen momento para adquirir un compromiso o iniciar una relación amorosa. No bajes la guardia, lucha contra esa situación que te ha quitado la paz. Mantén una sana alimentación.

Horóscopo hoy Tauro 6 de abril de 2021

Tauro, se presentarán importantes gastos que no habías previsto, deberás estar preparado. El negativismo te ha cerrado varias puertas y ha creado tensión en tu entorno, cambia de actitud y verás grandes resultados. No firmes ningún contrato sin la presencia o asesoría de un abogado. Controla tu peso.

Horóscopo hoy Géminis 6 de abril de 2021

Géminis, los cambios llegarán fortaleciendo los lazos dentro de tu núcleo familiar. La preocupación por el estado de salud de un familiar puede afectar tu tranquilidad. Te has apoyado mucho en una persona que terminará traicionando tu confianza, mantén los ojos abiertos. Se aproximan días de tranquilidad.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de abril de 2021

Cáncer, deberás adaptarte al cambio y bajar el nivel de estrés que te ha causado la pérdida de cabellera. Acepta ayuda de quién te ofrezca la oportunidad de mantener en pie tu negocio. Asuntos pendientes por aclarar causarán tensión en tu relación afectiva. Tendrás una energía muy especial, aprovéchala.

Horóscopo hoy Leo 6 de abril de 2021

Leo, tu jefe reconocerá tus virtudes y te invitarán a ser parte de un nuevo proyecto, debes confiar en tus habilidades. Valora el tiempo que tu pareja te ha dedicado, se esforzará por complacerte. Enfócate en tus objetivos sin importar las trabas que te quieran colocar. El pesimismo te jugará en contra y traerá consecuencias.

Horóscopo hoy Virgo 6 de abril de 2021

Virgo, tienes temas pendientes que están afectando tu descanso, has ejercicios de respiración antes de dormir. No esperes más tiempo para fortalecer esa relación, en este momento, el tiempo es tu enemigo. Los asuntos personales te van a distraer un poco y van a hacer un lado el ámbito laboral. Sé optimista.

Horóscopo hoy Libra 6 de abril de 2021

Libra, cumple con las horas de descanso, de esa forma rendirás mucho mejor. Una semana difícil ha afectado tu sistema nervioso, mantén la calma. Es el momento de hacer las paces y dejar los conflictos a un lado, alimenta la llama de tu relación. Busca apoyo de tu pareja para algunas actividades del hogar.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de abril de 2021

Escorpio, no es el momento de establecer alianzas económicas con extraños. Las mentiras no te llevarán a ningún lado, debes sincerarte con los demás. Un familiar de tu pareja estará más cerca de lo que crees, esto podría causar problemas y hasta una separación, convérsalo todo a tiempo y evita problemas.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de abril de 2021

Sagitario, no dejes que se aprovechen de tu buen corazón, mantente firme. Tienes una gran responsabilidad contigo mismo, pero sabrás afrontarlo de la mejor manera. Cambia tu actitud y pide ayuda cuando la necesites. Controla tus impulsos y organiza las tareas que tengas en el día. No pierdas el tiempo.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de abril de 2021

Capricornio, iniciarás nuevamente un proyecto que creíste que había fracasado. Has dado más de lo que has recibido y debes mantener esa balanza nivelada, mantén la calma a la hora de afrontar el problema, encontrarás la solución que esperas. Las ideas negativas están perjudicando tu organismo.

Horóscopo hoy Acuario 6 de abril de 2021

Acuario, las necesidades de una nueva entrada económica te pueden llevar a tomar decisiones apresuradas. Olvídate de emociones estancadas y date nuevamente una oportunidad. Pon atención en los concejos que te brindan las personas que quieren lo mejor para ti. Ten empatía con los demás.

Horóscopo hoy Piscis 6 de abril de 2021

Piscis, da prioridad a lo que realmente sea urgente y organiza tus finanzas con la ayuda de un familiar o de lo contrario el desorden causará consecuencias. Cambia algunos hábitos y no te exijas más de lo que puedes dar. Vienen días de armonía para tu vida, esto te beneficiará en todos los aspectos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio