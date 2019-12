Aries (21 de marzo al 21 de abril)

Te encuentras preocupado porque tienes muchos objetivos en camino y no sabes por dónde empezar. Organiza tu vida económica y quedarás satisfecho. Evita estar de de mal humor.

Tauro (22 de abril al 21 de mayo)

Conocerás a una persona que cambiará tu vida emocionalmente y no pararás hasta lograr tu objetivo de reunirte y decirle lo que tu piensas. Por otro lado, es necesario ir al médico.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Tienes que hacerte un chequeo médico por ese dolor en los ovarios que se presentan. Recibirás ayuda de la persona amada. Condúcete con prudencia, después de la tormenta llega la calma.

Cáncer (22 de junio al 21 de julio)

La venganza no es buena consejera, es cierto que esa persona se portó muy mal contigo y te debe mucho dinero, pero pronto serás testigo de su fracaso sin necesidad de hablar.

Leo (22 de julio al 21 de agosto)

Un momento de tentación y de pasión se presentan en tu vida. Disfruta de este momento de forma discreta. Te reunirás con varias personas y solucionarán un problema.

Virgo (22 de agosto al 21 de setiembre)

Todo aquello que te trajo confusión y problema, a tal punto de tenerte al borde de la locura acabó. Es el momento de correr a los brazos de quien amas y nadar como pez en el agua.

Libra (22 de setiembre al 21 de octubre)

Tu salud y bienestar se verán interferidos. Es inútil desear el lujo en este momento. Recuerda que tienes temas pendientes de carácter legal y de todos tus problemas triunfarás.

Escorpio (22 de octubre al 21 de noviembre)

Un cambio fuerte viene en tu vida y esto ayudará a resolver tus problemas. Llegará un dinero de manera inesperada y el triunfo con ello. Aprende a controlar tu mal carácter.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las personas que hablan mal de ti y pretenden dañar tu imagen en tu trabajo no lo podrán hacer. No hagas caso y sigue amasando tu fortuna, pero ten cuidado no despilfarres.

Capricornio (22 de diciembre al 21 de enero)

Cuidado, momentos difíciles están a tu lado, una persona importante en tu vida necesita hacer documentos legales. Caso contrario tendrás grandes problemas.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero)

Sabrás de una persona que quieres mucho se encuentra delicado de salud y posiblemente se despida de este mundo. Tienes que utilizar tu arte para tranquilizarte.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)

La estrella del trabajo te sonríe, recuerda que eres muy inteligente y sabes utilizar tus armas cuando piensas fríamente, puedes almacenar riqueza. Cuídala.