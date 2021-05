Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 1 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de mayo de 2021

Aries, no te desilusiones si no llegan los resultados que estabas esperando hasta hoy, siempre se puede buscar una solución. Hoy será un día productivo, aprovecha esa energía y canalízala de la mejor manera. Cuídate de una persona cercana, buscará la manera de meterse en tu relación con el fin de perjudicarte.

Horóscopo hoy Tauro 1 de mayo de 2021

Tauro, lograrás lo que te propongas, dejar tus inseguridades de lado. Te has descuidado a tal punto que tu salud se ha visto perjudicada, es momento de tomar las medidas necesarias para estar bien, cuídate. Vendrá a tu vida una persona que romperá todos los estereotipos que tenías, tu vida dará un giro increíble.

Horóscopo hoy Géminis 1 de mayo de 2021

Géminis, comenzar de cero no es signo de estar derrotado, todo lo contrario, hoy tendrás una nueva oportunidad par a ti. El sufrimiento, resentimiento e infelicidad han estado contigo por mucho tiempo, tu familia en este momento es lo más importante, acércate a ellos y da el primer paso. Sonríele a la vida, sé agradecido.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de mayo de 2021

Cáncer, cuidado con una persona que intentará hablarte de un tema de documentación, vendrá con malas intenciones. El fortalecimiento de los lazos familiares se consolida en los próximos días. Deberás tener la madurez necesaria para asumir los nuevos compromisos que has de adquirir. Se responsable y comprometido.

Horóscopo hoy Leo 1 de mayo de 2021

Leo, una sorpresa por parte de un familiar sorprenderá a todos en casa, se aproximan tiempos de cambios. Haz tenido hasta ahora un camino muy agitado, date un poco de espacio. La dependencia es mala y aun peor cuando la asumes en todos los aspectos de tu vida. Toma el control de tu vida y tus decisiones.

Horóscopo hoy Virgo 1 de mayo de 2021

Virgo, se aproxima un ambiente turbio por malos comentarios y chismes en el trabajo, mantente alejado de todo esto. Has ejercicios de respiración antes de iniciar tu día, evitarás que el estrés te invada. Han sido días donde te has sentido muy solo, sin embargo, vendrán mejores momentos para ti.

Horóscopo hoy Libra 1 de mayo de 2021

Libra, no asistas a reuniones grupales por más que te insistan, en estos días te querrán inducir a esto. No seas débil, se fuerte y decidido, que nadie te manipule. Has estado buscando la forma de llenar vacíos emocionales con personas equivocadas, debes estar más atento, darte cuenta de los detalles. Sé firme y decidido.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de mayo de 2021

Escorpio, haz caso omiso a cualquier comentario negativo hacia tu persona, mientras no sea positivo solo buscarán perjudicarte. Debes prestar atención a gente que está a tu alrededor, está bien de vez en cuando escuchar a quienes te rodean para entender la situación que les agobia, serás un pilar importante en estos momentos.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de mayo de 2021

Sagitario, intrigas en tu familia a causa de una pérdida de dinero inesperada, no juzgues a nadie si no tienes las pruebas necesarias. Acéptate y ámate tal cual cómo eres, ese ha sido el principal problema de sentirte tan solo. Hoy te sentirás en la capacidad de aumentar tu independencia. Estos días son claves para encontrar el amor.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de mayo de 2021

Capricornio, disfrutarás de actividades que te llenarán el alma, todas sin planificar. Aprovéchalas al máximo. No debes tenerle miedo a la felicidad, todo depende de tus acciones y los pensamientos que tengas. Deja el pesimismo a un lado. En estos días sentirás un desgano inesperado, no dejes que eso te haga bajar la guardia.

Horóscopo hoy Acuario 1 de mayo de 2021

Acuario, una noticia inesperada le da un nuevo sentido a tu vida, la esperanza y alegría se quedarán contigo. Perdónate a ti mismo los errores del pasado, deja de arrastrar esa cruz en tu espalda y date una nueva oportunidad. Haz borrón y cuenta nueva, deja los rencores a un lado y recupera esa relación que tanto te dolió perder.

Horóscopo hoy Piscis 1 de mayo de 2021

Piscis, hoy sentirás con mucha energía, debes enfocarla en tus objetivos y no te distraigas. Es el momento de aprender actividades nuevas, no te enfoques únicamente en lo que te has especializado. Cuando existe amor verdadero no hay ningún tercero que pueda entrometerse, ten la plena confianza en tu pareja y manténganse unidos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio