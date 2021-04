Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 16 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de abril de 2021

Aries, tendrás un día tan provechoso que se abrirán las puertas que creíste cerradas, este es un buen momento para emprender, contarás con el respaldo que necesitas. Ejercitarte sin la ayuda de un profesional solo te causará consecuencias físicas, el ahorro te saldrá muy caro. Vienen grandes cambios, sé paciente.

Horóscopo hoy Tauro 16 de abril de 2021

Tauro, tus ideas serán respaldadas por una persona influyente, es el momento de dar el cambio. Tendrás un día bastante solitario ya que los demás se centrarán únicamente es sus actividades, aprovéchalo para reflexionar. Estás creando historias en tu cabeza de sucesos que aún no han ocurrido. Sé feliz.

Horóscopo hoy Géminis 16 de abril de 2021

Géminis, debes dejar el orgullo a un lado y buscar ayuda cuando la necesitas, verás que esto traerá mejores resultados. Tienes una buena actitud ante los comentarios negativos y eso es lo que te está generando profundo bienestar, mantente así. Una persona cercana necesita que le aconsejes, tómate tu tiempo

Horóscopo hoy Cáncer 16 de abril de 2021

Cáncer, una relación debe tener reciprocidad y en esta, estás dando más de lo que mereces recibir. No abuses de las grasas, estás propenso a sufrir de problemas cardiovasculares. Conocerás a una persona que será muy especial en tu vida, solo debes ir paso a paso y no apresurar las cosas. Ve con calma y con seguridad.

Horóscopo hoy Leo 16 de abril de 2021

Leo, buscar conflictos en los primeros meses de relación no es una buena opción, estás cometiendo errores que pueden acabar con ese lazo. Debes buscar las alternativas lo antes posible para ser un gran soporte en tu familia en estos momentos. Busca la forma de integrar a tu pareja a tu familia y crear un vínculo de felicidad.

Horóscopo hoy Virgo 16 de abril de 2021

Virgo, las consecuencias de tus malas elecciones pueden revertirse si tomas un tiempo para ti y haces algunos cambios. El estado de salud de un familiar cercano se verá afectado, mantén la calma y busca ayuda. No dejes de confiar en tu pareja, es la persona que estará contigo hasta en tus peores momentos.

Horóscopo hoy Libra 16 de abril de 2021

Libra, no te dejes confundir por falsas señales que esa persona te está enviando, cuidado porque no intenta tener una relación estable contigo. Presentarás dolores a la altura de tus hombros y esto representa la importante carga que tienes actualmente. La indecisión es algo que tienes que eliminar, se firme y seguro.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de abril de 2021

Escorpio, la atracción por el intelecto te hará ver en esa persona algo que va más allá de lo físico, déjate llevar por tus emociones. Poco a poco desaparecerá esa incertidumbre que te está agobiando, solo debes tener paciencia. Encontrarás a la persona ideal cuando te des cuenta que no es quién pensabas.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de abril de 2021

Sagitario, sucesos del pasado no perdonados y no superados te obstaculizan el presente amoroso. Debes aprender a cuidarte y sacar de tu mente que nunca te sucederá nada, esto puede jugarte en contra. Debes ser realista y dejar de vivir de ilusiones. Deberás ir al médico a ver tu salud, no te descuides, todo saldrá bien.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de abril de 2021

Capricornio, tu capacidad de ser objetivo te permitirá afianzarte en tu actividad profesional. Recuerda poner todo de tu parte y de esta forma lograrás lo que tanto deseas. Tendrás la necesidad de encontrar un equilibrio en tu ser interior. Intenta probar con la meditación o alguna actividad que te relaje. Tu vida se ordenará nuevamente.

Horóscopo hoy Acuario 16 de abril de 2021

Acuario, deberás aprovechar este día ya que podrás demostrar tu vitalidad e inteligencia en todo lo que emprendas. No dudes y pon en marcha esos proyectos postergados. Trata de armonizar los sentimientos con la mente y así disfrutarás de los buenos momentos junto a tu pareja o persona especial. Verás que disfrutarán plenamente

Horóscopo hoy Piscis 16 de abril de 2021

Piscis, todo te impulsa a la acción en cuanto a los proyectos que tienes en mente, pero tendrás muchos obstáculos provenientes del entorno. Deberías tener en cuenta las diferentes señales que se le presentan y darte cuenta a tiempo en quien confiar y en quién no. una persona del pasado regresa a tu vida, piénsalo bien.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio