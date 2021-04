Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 2 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de abril de 2021

Aries, es el momento de concretar esos proyectos que has postergado, no tengas miedo en dar este importante paso. La suerte está de tu lado y tus finanzas se verán beneficiadas. Abre tu corazón y sincérate con tu pareja. Recuerda hidratarte. El sedentarismo empieza a traerte consecuencias, actívate.

Horóscopo hoy Tauro 2 de abril de 2021

Tauro, aunque el mundo se te venga encima, no dejes de confiar en tus capacidades. No te apresures en tomar decisiones financieras, evalúa bien las posibilidades. Respeta el espacio de tu pareja, a veces es necesario darse un tiempo para si mismo. Rompe con los malos hábitos y piensa en tu salud. Recibes una noticia.

Horóscopo hoy Géminis 2 de abril de 2021

Géminis, propuesta de un negocio familiar se consolida, evalúa si esto puede ser beneficioso para ti. El remordimiento se está apoderando de tus pensamientos, es momento de reconocer tu error y pedir disculpas. Es momento de tomar la iniciativa y ponerle aventura a tu relación, no dejes que la llama se apague.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de abril de 2021

Cáncer, alguien cercano a tu entorno te pedirá opinión sobre un proyecto laboral, eres la persona idónea para orientarlo y tenga éxito. Elije dedicarte a hacer algo que realmente te gusta, más que la cantidad necesitas calidad. Una persona del pasado ha aprendido la lección y ha cambiado para bien, dale el beneficio de la duda.

Horóscopo hoy Leo 2 de abril de 2021

Leo, este es un buen día para hacer lo que realmente amas, dedica este día a ti. Ejecuta un plan de ahorros que te permita lograr tu propósito, es momento de organizarte. Sientes que estás muy bien cómo estás, sin embargo, no te niegues la posibilidad de enamorarte. La meditación en estos días será tu aliado.

Horóscopo hoy Virgo 2 de abril de 2021

Virgo, conocerás a una persona que traerá nuevas oportunidades a tu vida, abre bien los ojos y no te cierres a las cosas buenas que la vida tiene para ti. Es momento de sacar a la luz toda esa creatividad que te caracteriza, esto puede ayudarte a un ascenso. Muestra el mejor lado de ti a quienes te aman, muestra tu respeto.

Horóscopo hoy Libra 2 de abril de 2021

Libra, tendrás que tomar una difícil decisión, tienes la responsabilidad de hacer lo correcto más allá de tu conveniencia. Recuerda que el exceso de trabajo puede afectar tu productividad, mantén la calma. La persona que menos pensabas te sorprenderá con un apoyo incondicional. Auto medicarte no es una opción.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de abril de 2021

Escorpio, no es momento de endeudarte, aférrate en este momento a decisiones firmes que te traigan beneficios. Trabaja duro que tu recompensa está más cerca de lo que piensas. Compartirás momentos amenos con una persona que para ti es especial, igual no te aferres a algo que no tiene una base sólida.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de abril de 2021

Sagitario, no te tortures con cosas que no tienen solución, enfócate en tu día. Asumirás la responsabilidad de un importante proyecto, debes tener confianza y dar lo mejor de ti, esto será clave para tu futuro. Ten cuidado con una lesión. Camina veinte minutos al día, te ayudará al estrés que te viene atormentando.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de abril de 2021

Capricornio, el pesimismo te puede jugar en contra, recuerda que tenemos lo que le pedimos al universo. Es importante agotar todas las vías para buscar una nueva oportunidad laboral, no te des por vencido. Las mentiras debilitan fuertes vínculos, ten mucho cuidado con los engaños. No seas víctima de tu miedo.

Horóscopo hoy Acuario 2 de abril de 2021

Acuario, llegó el momento de pensar a futuro y la vida te está empujando cada día más a nuevas responsabilidades. Debes mantenerte firme en tus decisiones y así ganarás el respeto tu entorno laboral. Aleja a las personas tóxicas de tu vida, solo perjudican tus avances. La constancia ha sido tu aliado, sigue con tus progresos.

Horóscopo hoy Piscis 2 de abril de 2021

Piscis, debes trabajar en tu seguridad, esto será la clave para tu camino al éxito. Experimentarás nuevos cambios en el ámbito laboral, debes ser fuerte para afrontar nuevos retos. Si has hecho algo mal deberás reconocerlo, la comunicación es el mejor canal en una relación. La respiración será clave para mantener la armonía.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio