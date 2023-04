Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 1 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, viaje con motivo laboral sale de forma exitosa. Es el momento ideal para buscar nuevas opciones para tu vida. Búsqueda de nuevas emociones te pueden hacer cometer errores. Si logras apartar la preocupación, podrás accionar en función de solucionar cada situación, si te separas de ideas negativas, la armonía fluirá.

Horóscopo hoy Tauro 1 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, mantente atento a los detalles, alguien siente cosas por ti y no te has dado cuenta. Te verás en situaciones muy nobles donde te tocará defender una persona. Extiende tu mano para recibir toda la abundancia que se presenta, acepta y agradece. No actúes impulsivamente, de lo contrario las consecuencias será a corto plazo.

Horóscopo hoy Géminis 1 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, desafíos nuevos en el trabajo te quitarán momentos de descanso. Recibes una llamada telefónica de una persona allegada a ti con buenas noticias. Llega la oportunidad de concretar asociaciones que serán fructíferas y llenas de buenos brutos. No pierdas las esperanzas. Un familiar te ayudará con un problema que creías que no tenía solución.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, has buscado la estabilidad de forma tan ansiosa que no la consigues, debes guardar la calma. Un comentario sobre tu aspecto puede herirte, por eso debes ser fuerte. La prosperidad está a tu favor, simplemente busca la manera de llevar tus ideas a la realidad. Te verás estos días tan agobiado que prestarás más atención a tus proyectos y harás un lado al amor.

Horóscopo hoy Leo 1 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, dificultad para pagar las deudas causan ansiedad y preocupación. El día de hoy tienes todas las de ganar, no dudes en arriesgarte en el ámbito económico. Conecta todos los puntos que requieres para unir y completar cada senda. Recuerda que no todo podrás hacerlo solo, se están aprovechando de eso en tu trabajo, pon tus límites.

Horóscopo hoy Virgo 1 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no te dejes llevar por los rumores o los chismes, averigua antes de juzgar. Necesitas unos días para alejarte y dedicarlo a tu paz mental. Desconéctate. Cuida tus articulaciones y atiende dolencias que se han mantenido en el tiempo, no lo dejes pasar y busca la mejoría en todo caso. No te olvides de mantener el contacto con la familia.

Horóscopo hoy Libra 1 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, grandes logros con poco esfuerzo gracias a un golpe de suerte. Malas intencionales por parte de un familiar de tu pareja. Hoy tendrás una buena energía totalmente contagiosa, aprovéchala al máximo. Vendrán grandes cambios que te liberan de situaciones que estaban estancadas, lograrás un giro positivo.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, será un día tan atareado que olvidarás respetar tus horas de alimentos, ten cuidado con ello. Tu salud estará muy bien, no tienes nada de qué preocuparte. Tu sabiduría te llevará al espacio que esperas, no dudes de la intuición que guía tus pasos. Nuevas amistades aparecerán en tu vida y aportarán gran valor a tus días.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, ese talento que creíste perdido volverá a ti para ser un apoyo económico. Tendrás a la oportunidad de relucir entre un grupo de personas en una oportunidad laboral. Llegarás a la meta deseada, tu nivel de atención debe ser impecable, tu voluntad no debe ceder, solo fortalecerte.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, una infidelidad del pasado vuelve a hacerse presente. Aquella energía que habías perdido después de un mal momento volverá para quedarse. Lucha por mantener tu energía al máximo nivel, tendrás que luchar en contra del agotamiento, en ti esta la fuerza para recargarte. Mira bien el camino que transitas y las decisiones que tomes.

Horóscopo hoy Acuario 1 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, por fin te darán el reconocimiento que tanto mereces. Es momento tomar una decisión sobre las metas de tu vida. Una persona del pasado ha aprendido la lección y ha cambiado para bien, dale el beneficio de la duda. Aléjate de la negatividad, muchos intentarán hacerte estar inmerso en el caos, sacúdete esa energía.

Horóscopo hoy Piscis 1 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, descubrirás que una expareja te ha hecho un trabajo con magia oscura. Se aproximan planes de compromiso amoroso. Tu liderazgo se fortalece, al levantar la voz la notarán como una orden o algo ineludible Una situación relacionada con documentos causará tensiones en tu familia. Apoyo por parte de tus compañeros te quitan gran carga laboral.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 27 de marzo al 2 de abril

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 27 de marzo al 2 de abril

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO