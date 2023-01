Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 1 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de enero de 2023

Aries, si te dedicas a las ventas, hoy será un día muy agitado, ya que venderás más de lo que te imaginas. No malgastes y ahorra para que sigas invirtiendo y creciendo. Decides botar algunas cosas que ya no las utilizas, verás que pronto las reemplazarás y de mejor calidad, mover la energía será lo mejor.

Horóscopo hoy Tauro 1 de enero de 2023

Tauro, tendrás la necesidad de buscar otros ingresos, algo paralelo a lo que vienes haciendo. Despojo o purificación de fin de año, recarga tus energías. Te preparas para saludar a tus amistades el día de hoy, las llamadas y mensajes de saludos te ocuparán la noche y tu corazón estará contento de contar con tus amistades en todo momento.

Horóscopo hoy Géminis 1 de enero de 2023

Géminis, recibirás muchos regalos la noche de hoy, te sorprenderá la cantidad de personas que te quieren. Celebrarás también los logros y los triunfos que has tenido a pesar de las dificultades, lo has hecho bien. Mantente constante. Sentirás que el tiempo no te alcanza, tranquilo todo saldrá bien. Los solteros vivirán una experiencia religiosa.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de enero de 2023

Cáncer, estarás feliz y te comunicarás con personas queridas que se encuentran lejos, la distancia no será límite para expresar tus emociones. Deseas un gran cambio y para ello apartarás de ti todas las personas que crees que no te favorecen y que te quitan el tiempo. Cuidado en tomar decisiones apresuradamente.

Horóscopo hoy Leo 1 de enero de 2023

Leo, arregla tu habitación y pones en orden algunas cosas, hará que la energía fluya mejor. Debes entender a esa persona para lograr una buena alianza y lograr grandes frutos. Lo que decidas estará bien. Has una lista de cosas por cumplir, mentalízalas y lucha para que se cumplan. Reflexionarás el día de hoy de todo lo acontecido y planificarás lo que deseas para ti.

Horóscopo hoy Virgo 1 de enero de 2023

Virgo, estarás ocupado con los preparativos y arreglos para una celebración. Todo quedará como lo deseas. Estarás muy atareado con las compras de última hora, ten cuidado con tu dinero, no malgastes, piensa que el mejor regalo es el amor incondicional. Vas a estar alegre porque te van a dar un diagnóstico positivo para ti.

Horóscopo hoy Libra 1 de enero de 2023

Libra, estarás con las emociones a flor de piel y te sentirás vulnerable. Molestias en la parte alta de la espalda. Compra de alimentos con alegría con miembros de tu familia, deberán cuidarse mucho. Siempre pensando en el bienestar de los demás. Sigue adelante y que nadie te detenga. El cielo te premiará por ser como eres, sigue adelante con Fe.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de enero de 2023

Escorpio, buen momento para disfrutar el amor. Evita discusiones con la pareja, comprenderse no será fácil. Se fortalece la familia. Estarás ocupado remodelando la casa, los cambios traerán cosas buenas para ti. Invitarás a cenar a personas que la pasarán solos. Te arreglas tu cabello para lucir mejor este inicio de año. Cuidado con calambres.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de enero de 2023

Sagitario, sé optimista, lo que es para ti llegará. Una mujer que te busca y te ayuda a solucionar un problema. Personas casadas o parejas que te buscan para un nuevo negocio. Realizarás contactos con personas queridas a distancia, por teléfono o por la red, te alegrará muchísimo. Te vas a mudar a comienzos de año.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de enero de 2023

Capricornio, eres ordenado y metódico en tus gastos, estarás gastando más de lo que recibes, y eso te desequilibra un poco. Cena romántica con una persona especial, disfruta de estos momentos, sé feliz. Estar en familia es el mejor regalo para ti, disfrútalo al máximo y has este día único e inolvidable.

Horóscopo hoy Acuario 1 de enero de 2023

Acuario, logras un acuerdo con familiares cercanos a los que deberás ayudar. Una gran sorpresa llega a tu vida para transformarla. Prepárate para los cambios. Préstale atención a tus sueños, será importante su significado. Una persona que ayudaste te darán una sorpresa por tu buen corazón. Lo que das de corazón será bien recibido.

Horóscopo hoy Piscis 1 de enero de 2023

Piscis, en el amor tendrás celos, discusión, malentendidos, necesitas ayuda, la influencia del dinero perjudicará la relación. Disfrute en sitio campestre o de mar. Ahora más que nunca deseas estar unido a la familia, fortalecerás los lazos de amor con una reflexión. El cielo te escucha y te regala una luz que iluminará tu camino.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADO

Horóscopo del dinero del 26 de diciembre al 1 de enero con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO