Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 1 de marzo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de marzo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, estarás muy sensible estos días. Recibirás noticias de un familiar. Recibirás gestos de amor con pequeños detalles, se agradecido. Haz un cambio en el espacio dónde te encuentras mueve las energías de tu hogar. Una persona se comunicará contigo y te brindará ese apoyo que tanto necesitas. De veras reconocer el trabajo de alguien que se ha esforzado mucho.

Horóscopo hoy Tauro 1 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, cuidado de meterte en chismes o rumores entre tus amistades o familia, mantente al margen para evitar conflictos. Te reconcilias con una persona que estabas alejado. Se feliz. Inicias una capacitación que te ayudará a fortalecer tus habilidades. Llega un familiar de lejos, se ayudarán mutuamente. El sol sale para ti y para los tuyos solo ten fe.

Horóscopo hoy Géminis 1 de marzo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, hay un familiar que por más que le hables no entiende y al final hará lo que desea, aconséjale, pero debes dejar que tenga su propia experiencia. He visto a gastar el dinero en cosas innecesarias lo necesitarás más adelante. Sabes sino en cambios en la dinámica familiar. Necesitarás sentirte protegido y acompañado en estos momentos.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de marzo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, si se cae será parte del proceso de aprendizaje. No discutas y guarda tus energías. Si no haces cambios en tus hábitos entraras en depresión. Confía en tu intuición. Cambios en tu vida en ámbito educativo. Cambia tu rutina de vida para que no decaigas, hay muchas cosas que hacer en casa. Surgen nuevos proyectos que cambiarán tus finanzas.

Horóscopo hoy Leo 1 de marzo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, noticias positivas después de una larga espera. Escribe sobre lo que sientes como una terapia e invita a hacer lo mismo a quien creas que lo necesita y comparte tu experiencia. Llegan nuevas propuestas debes estar enfocados para tomar la mejor decisión. La suerte está de tu lado se abren los caminos para ti. Alguien te dará ánimos para seguir adelante.

Horóscopo hoy Virgo 1 de marzo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, recuerda que tu ayuda termina cuando ésta empieza ser un problema en tu vida. Ten paciencia Malos entendidos en el trabajo podrán ocasionarte problemas. y se constante, tendrás buenas noticias. Problemas con una persona que está en tu entorno laboral. Este es el mejor momento para iniciar un negocio. Celebraciones por el logro de un proyecto.

Horóscopo hoy Libra 1 de marzo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, estarás muy sensible estos días. Recibirás noticias de un familiar. Recibirás gestos de amor con pequeños detalles, sé agradecido. Haz un cambio en el espacio dónde te encuentras mueve las energías de tu hogar. Una persona se comunicará contigo y te brindará ese apoyo que tanto necesitas. De veras reconocer el trabajo de alguien que se ha esforzado mucho.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de marzo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, cuidado de meterte en chismes o rumores entre tus amistades o familia, mantente al margen para evitar conflictos. Te reconcilias con una persona que estabas alejado. Se feliz. Inicias una capacitación que te ayudará a fortalecer tus habilidades. Llega un familiar de lejos, se ayudarán mutuamente. El sol sale para ti y para los tuyos solo ten fe.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de marzo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, hay un familiar que por más que le hables no entiende y al final hará lo que desea, aconséjale, pero debes dejar que tenga su propia experiencia. He visto a gastar el dinero en cosas innecesarias lo necesitarás más adelante. Sabes sino en cambios en la dinámica familiar. Necesitarás sentirte protegido y acompañado en estos momentos.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de marzo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, si se cae será parte del proceso de aprendizaje. No discutas y guarda tus energías. Si no haces cambios en tus hábitos entraras en depresión. Confía en tu intuición. Cambios en tu vida en ámbito educativo. Cambia tu rutina de vida para que no decaigas, hay muchas cosas que hacer en casa. Surgen nuevos proyectos que cambiarán tus finanzas.

Horóscopo hoy Acuario 1 de marzo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, conseguirás un préstamo que te ayudará a levantar tu negocio. Préstales atención a tus sueños, ya que, te develarán una gran verdad de tu ida. Trata de evitar las personas que solo te traen problemas. Reunión de trabajo por internet que sale bien. Volver a generar abundancia y bienestar es el reto difícil, pero eres persistente y lograras levantarte de nuevo.

Horóscopo hoy Piscis 1 de marzo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, compartirás momentos de tensión el día de hoy junto a tu pareja, por malos comentarios de otras personas. Estarás ahorrando para un viaje que es parte de u n gran sueño. Estarás envuelto en un rumor que han creado para perjudicarte laboralmente. No te avergüences de lo que eres y de dónde vienes, que sea eso el impulso que te impulse hacia arriba.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 27 de febrero al 5 de marzo

HORÓSCOPO DEL DINERO del 27 de febrero al 5 de marzo | PREDICCIONES con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO