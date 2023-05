Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 1 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, este es el mejor momento para trazar tu proyecto de vida, deja de favorecer a los demás con tus talentos y saca provecho de eso. Comienzas un diálogo con alguien en una posición influyente que te beneficiará. Aproveche cualquier oportunidad que se te presente para avanzar. Deja de lamentarte por el pasado triste.

Horóscopo hoy Tauro 1 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no utilices a los demás para proyectarte de manera más favorable. Este tipo de actitudes no te favorece. Tomate un tiempo para meditar. Es momento de abrir tu mente y tu corazón y de reconocer quienes te aman y quieren lo mejor para ti, no te cierres, acepta la ayuda que te brindan. Oposiciones que deberás vencer.

Horóscopo hoy Géminis 1 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, desde hoy, adopta una actitud positiva y cree más en ti. Sólo con eso atraerás a quien quieras a tu vida. Te estás dejando llevar por las emociones, y eso no es muy racional de tu parte, piensa mejor antes de actuar. Comenzarás el día y la melancolía te invadirá por completo, te sentirá sin fuerzas, animo esto pasará pronto.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, el sol saldrá nuevamente y brillará para ti. Elige lo que sea mejor para ti. Alguien especial se acercará a ti, será emocionante. No confundas el amor en alguna aventura pasajera, aprende a valorarte como persona. Decir lo que sientes le dará alivio a tu corazón, comunícate y expresa lo que tienes dentro.

Horóscopo hoy Leo 1 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, el tiempo juega a tú favor, aprovecha cada oportunidad para lograr lo que quieres y deseas, toma las oportunidades que se te presenten para construir tú camino al éxito. No confíes en socios malintencionados. No dejes nada sin concretar, cerrar ciclos es importante para comenzar un nuevo año lleno de oportunidades para alcanzar cada logro.

Horóscopo hoy Virgo 1 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, deja que el bienestar y la prosperidad sea la llave que abra las puertas de tú vida. No confíes demasiado en las amistades que parecen ser cercanas. Piensa antes de hablar, tus palabras serán la clave para cerrar un asunto que cambiará tu estabilidad. La estabilidad debes mantenerla en todos los sentidos y no permitir que ninguna situación te afecte.

Horóscopo hoy Libra 1 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, concentra tu fuerza y poder en lo que realmente deseas y no te pierdas en diluir tu atención en más tareas de las que necesitas. Te has negado a recibir ayuda cuando lo has necesitado, el orgullo te está jugando en contra. Te liberas de molestias e incomodidades que te afectan el pecho. Recupérate por completo.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, eleva tu intuición con la meditación. Una llamada te da la noticia de una oferta laboral que no podrás hacer a un lado. El estrés puede ser determinante, relájate, medita o respira profundamente ante cualquier momento de tensión. En tus manos tendrás la espada lista para afilar tu palabra y conectarte con el poder de la comunicación.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, buscan perjudicarte para quitarte tu puesto laboral. No te dejes influenciar por personas que solo te harán perder tu tiempo, se objetivo. Ten más fe en todo aquello que puedes lograr con tus habilidades. Puedes confiar en las personas que están a tu alrededor, se lo han ganado. Tus prioridades deben estar primero.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, el hecho de que seas reservado te traerá algunas consecuencias, recuerda que no siempre puede ser así, pide ayuda cuando lo necesites. No temas de dar un gran paso en el amor. Las bases de tu proyecto se fortalecen y te llenan de ideas firmes para concretar rápidamente los próximos pasos. Toma rápido la decisión.

Horóscopo hoy Acuario 1 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, será un período excelente para cerrar ese trato comercial con esa persona o empresa que hace meses lo tienes pendiente. Una luz maravillosa te ilumina durante todo el camino, para llevarte por el rumbo correcto. Has demorado en ver los resultados en un proyecto que has puesto todos tus esfuerzos, ten paciencia que muy pronto verás los frutos.

Horóscopo hoy Piscis 1 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, no descuides tus deberes, siempre debes estar muy atento. Debes mantener la calma y dejar que las cosas fluyan poco a poco. Cuidado con el estrés, provocará en ti dolores de cabeza. Tu voluntad debe ser inquebrantable, no dejes en manos ajenas lo que solo depende de ti. Evita quedarte en tu zona de confort.

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

