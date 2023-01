Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 10 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de enero de 2023

Aries, irás al evento del año, encontrarás a tus amigos de antaño y conocerás personas que en el futuro representarán algo importante. Te haces un examen médico, no te descuides. Ahorrarás dinero, será lo mejor. Empiezas el año con mucha energía, aprovéchala al máximo. Algo de suerte llega a tus manos, aprovecha esa oportunidad. Proyecto Nuevo.

Horóscopo hoy Tauro 10 de enero de 2023

Tauro, las iniciativas filantrópicas y de solidaridad estarán hoy favorecidas por los astros, y pueden nacer de ti en las situaciones más normales de tu vida diaria, no hace falta que te compliques la existencia para ayudar. Vas a recibir buenas noticias de un socio o cliente, que marcarán una recuperación importante en el trabajo.

Horóscopo hoy Géminis 10 de enero de 2023

Géminis, tendrás facilidades de comunicación en esta jornada, por lo que deberías aprovechar para concretar esas conversaciones que tienes pendientes y que aplazas por pereza, en especial las que puedan tener mayor trascendencia en tu futuro profesional. Si tratas de enmascarar tus emociones con algún propósito, quizá te estés equivocando.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de enero de 2023

Cáncer, se dice que la calumnia, cuando no mancha tizna, y te refieres a que exiges que toda la gente sea leal honesta y clara en el trabajo. En el trabajo no quieres quedarte todo el tiempo en el mismo sitio, necesitas un cambio. Estas delegando a tu pareja mucha responsabilidad, cuidado con aburrirla. No te debilites, sé fuerte.

Horóscopo hoy Leo 10 de enero de 2023

Leo, el sentido de la lógica y la misión se unen con firmeza porque tú eres una persona que busca ante todo la armonía y ecuanimidad. Celebrarás que terminas unos estudios. Tienes muchos planes que vas a cumplir, animo tu puedes. Un familiar mayor te pide ayuda. Reunión entre compañeros, maten tu distancia.

Horóscopo hoy Virgo 10 de enero de 2023

Virgo, la vibración astral indica que habrá que esforzarse para llegar al final de lo que quieres, busca la puerta que te lleve a tus metas. Algo relacionado con la parte mística te hará sentir mejor. Tu familia y tu van a un sitio a reunirse con personas queridas. Quieres olvidarte de la gente tóxica. Se agilizan los trámites de unos documentos.

Horóscopo hoy Libra 10 de enero de 2023

Libra, tienes un documento por firmar con un abogado. Vienen buenos negocios y apertura de caminos. Te recuerdo que el que mucho abarca poco aprieta, porque en este día vas a tener varias propuestas de trabajo. Puedes sentirte inquieto mientras te preparas para un cambio. Cuidado con golpes en las piernas o accidentes de bicicleta.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de enero de 2023

Escorpio, debes de dejar de lado asuntos del pasado, interfieren en tu presente y te pueden desviar de tus objetivos. Mensaje de una persona fallecida, estate atento a las señales. Un reencuentro muy inesperado con alguien del pasado. Un reloj te anuncia que llegó el momento de tomar una decisión. Lo negativo se va de tu vida.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de enero de 2023

Sagitario, tendrás que quitarte el miedo y asumir los riesgos, es momento de mostrarte determinante y firme en tus objetivos de trabajo. Demuestra que tienes un gran corazón, piensa a quien podrías ayudar a salir de un bache y sorprende a esa persona. Tu apoyo será de gran utilidad y la vida te retribuirá con una gran bendición.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de enero de 2023

Capricornio, dar sin esperar nada a cambio, será la clave para que el universo te de lo que tu deseas. Te llega una información importante. Estarás en camino de aclarar algo que buscas realizar. Confía en quien está contigo. No permitas que otros decidan por ti cuando eres tú el que conoce el camino. Estarás creativo, se vienen nuevos planes en tu vida.

Horóscopo hoy Acuario 10 de enero de 2023

Acuario, aprovecha tus habilidades y toma tus propias decisiones. Es tiempo de que reacciones rápidamente ante los retos que te has propuesto lograr en este tiempo. Deberás utilizar tu intuición para encontrar el verdadero camino. No te ahogues en las dificultades, todo pasará. Alguien te tenderá su mano para apoyarte.

Horóscopo hoy Piscis 10 de enero de 2023

Piscis, colabora más en el hogar y rompe tu rutina. La comunicación es lo que realmente une a las personas, sobre todo para ti que necesitas fortalecer los lazos con tus seres amados. Aléjate de una persona que desee quitarte tu tranquilidad, involucrándote en problemas que no te corresponden. Terminas una relación de amistad de años.

