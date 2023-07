Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 10 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, este tiempo no será el más indicado para hacer gastos. Recuerdos que llegan a tu vida te desestabilizan por completo, cálmate y empieza de nuevo. Convéncete de que puedes vivir una intensa aventura amorosa con esa persona que te quita el sueño. El amor será el condimento de este período. Te sentirás más cerca del amor.

Horóscopo hoy Tauro 10 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, tu economía se verá modificada por cambios de último momento. No optes por lo más fácil, sino por lo más seguro. Aprovecha una racha positiva que viene a tu vida, relaciónate con personas positivas y que aporten cosas buenas a tu vida. Los astros te ofrecerán una posibilidad de vivir encuentros sublimes, desde ya, estate preparado para asumirlos.

Horóscopo hoy Géminis 10 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, el dinero llegará con muchos esfuerzos a tus manos, pero en ti estará el poner fin a esos arrebatos de querer gastar. Gracias a grandes esfuerzos laborales lograrás salir de una crisis, cuida ahora tu economía. Disfruta a pleno para superarte en la comunicación y en los sentimientos firmemente.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, recapacita, no hay mejor dinero invertido que el que se emplea en artículos necesarios para el hogar. Al fin cerrarás un ciclo que ha causado mucho dolor en tu vida. sana tu corazón con un nuevo amor. Escucha un consejo por parte de una persona mayor. Recibirás una ayuda inesperada. Concreta tus ambiciones para llegar a tus metas.

Horóscopo hoy Leo 10 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, se darán replanteos en tu relación que te permitirán poner fin al inútil desgaste en que te hayas inmerso ahora. Algunos obstáculos donde el funcionamiento no será el esperado. Toma cartas en ese asunto inmediatamente y verás las metas. Desorden económico y gastos inesperados que deberás ponerle mayor atención.

Horóscopo hoy Virgo 10 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, si te hacen críticas por tu falta de compromiso emocional, escúchalas con mucha atención; pueden ser ciertas. Probablemente recibas propuestas y logres un aumento en tus ingresos; por otro lado, pondrás cuidado en el manejo de los detalles. Una conversación pendiente cierra un ciclo de tu vida. un nuevo comienzo en el ámbito amoroso.

Horóscopo hoy Libra 10 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, es uno de esos días donde no deberías forzarte a la interacción en ningún sentido, social, familiar y público. Hoy es un día en el cual podrás utilizar tu sexto sentido y tu amabilidad para resolver asuntos atrasados sobre ciertos acuerdos de proyectos que estaban parados y que ahora podrás darles más movimiento. Sé prudente.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, alguien te llama y te invita a conversar, ten tus precauciones y cuídate la salud al salir. Estarás irritable y cargado por el estrés. Relájate un poco. Es momento de buscar nuevos horizontes. Un cambio a nivel laboral podría representar una gran oportunidad de crecimiento. No actúes por impulso y no te quejes por lo que no has podido culminar.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, fuertes dolores de cabeza, acompañados de una situación incómoda, podrán afectar irreversiblemente tu mente. No pierdas ese ofrecimiento, estúdialo bien. Es importante entender que la vida nos pone ciertas situaciones extremas para que de esta manera podamos llegar al autoconocimiento.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, te espera un negocio provechoso, pero deberás aguardar hasta un mejor momento para el avance que impongas. Tomarás obligaciones que te harán recapacitar con respecto a tu economía, no te prepares antes de recibir lo que mereces. Una persona muy cercana guarda mucho rencor hacia ti, protégete usando un huayruro.

Horóscopo hoy Acuario 10 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, corresponde que tomes tu debida información en cómo hacer tu trabajo, y equilibrar el que viene. No seas mente cerrada. No tengas temor a expresar lo que sientes por una persona especial para ti. Recibes el respaldo de una persona que no conoces. Un miembro de tu familia necesitará que lo escuches.

Horóscopo hoy Piscis 10 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, estarás en el mejor momento para que las actitudes correspondientes sean más claras y eficientes en tu trabajo. Recibes una invitación vinculada a un evento deportivo. Debes tener cuidado con un hombre alto de piel blanca, vendrá a ti con malas intenciones. En este día podrás organizar tus sueños y viajes de una forma prudente.

