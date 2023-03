Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 10 de marzo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de marzo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, atrévete a algo nuevo en tu vida, no temas y disfruta de cada momento, no te encierres en ti mismo. La vida es una constante aventura, depende de ti poder vivirla al máximo. Las amistades no siempre serán tu respaldo, con quien debes contar siempre es con tu familia. Los tropiezos son para aprender, si caes levántate y empieza de nuevo.

Horóscopo hoy Tauro 10 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, recibes ayuda económica de un extraño. Necesitarás visitar un especialista que te ayude a canalizar tus energías. Cuida tu salud. Un dolor de cabeza te estará molestando el día de hoy, intenta no pensar tanto en los problemas. Un familiar será un gran apoyo en tu vida. Evita tener enfrentamiento con una persona de autoridad.

Horóscopo hoy Géminis 10 de marzo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, progreso en tu parte laboral, avances que irán acompañados de tu esfuerzo. No lleves al límite tu capacidad para resolver todo a última hora, esto puede traerte consecuencias. Te ofrecerán invertir en un proyecto que no dará frutos, ten cuidado. Una traición por parte de una persona en que confiabas. Mantente alerta.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de marzo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, dentro de poco una nueva propuesta para realizar un negocio te tendrá pensativo y no sabrás que hacer, consúltalo con personas con experiencia en el tema y te ayudarán de la mejor manera. Deberás escuchar tu corazón y equilibrarlos con tu razón, no seas impulsivo para que así no te equivoques a la hora de elegir a un compañero. El cielo recompensará tu esfuerzo.

Horóscopo hoy Leo 10 de marzo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, si tomas alguna responsabilidad nueva, deberás hacerte cargo de esta situación y sacarlo adelante, tú puedes. Manéjate con paciencia y equilibrio para no desesperarte en el trabajo. Los paseos por lugares de diversión serán la clave para despejarte y equilibrar tus emociones, siempre cuidándote no lo olvides.

Horóscopo hoy Virgo 10 de marzo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, a nivel laboral se abrirán muchas puertas los próximos días. Atrae a ti lo que necesitas, pensando siempre en positivo. Necesitaras tener el control de la situación, comienza por escuchar antes de sacar conclusiones. Retomarás comunicación con personas que tuvieron que ver contigo en el pasado. De ti depende mantener tu bienestar y buena salud.

Horóscopo hoy Libra 10 de marzo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, una gran actividad económica comienza en tu vida, dependerá de ti que sea para mantenerse. Toma decisiones que no tengas la necesidad de sacrificar tu tiempo con la familia. Cuidado con tu cartera en la calle, puede que seas víctima de un asalto, es mejor prevenir. Cuidado con darle confianza a quien no debes, puede que perturbe tu relación amorosa.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de marzo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, en la unión está la fuerza, sé más colaborador en el trabajo y te ira muchísimo mejor. Deberás atender algunos asuntos que están pendientes, debes organizarte mejor para que no acumules deudas. Ten cuidado con la justicia, algunas cosas pueden salirse de control. El ejercicio, la alimentación y la disciplina, mejorarán la calidad de tu vida.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de marzo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, tendrás hoy las cosas más claras que nunca. Cada proyecto debe estar bajo tu mando para que esté dirigido con la energía correcta. Sentirás que atraes como nunca a las personas, tranquilo y elige bien. Mantente en actividad y con un descanso adecuado. No te sientas solo, hay personas que estarán contigo en las buenas y en las malas.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de marzo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, será necesario hacerte un examen de conciencia, pedir perdón a quien alguna vez lastimarte, sentirás mucho alivio y las cosas irán mejorando en tu vida. No dejes nada pendiente por hacer, cierra los ciclos que sean necesarios para iniciar este mes sin complicaciones. Tú eres fuerte y disciplinado eso te ayudara y obtendrás buenos resultados.

Horóscopo hoy Acuario 10 de marzo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, resolverás un tema con papeles que te tenían muy preocupado. Un dinero extra no te caerá nada mal, adminístralo de la mejor manera. Pagar tus cuentas será tu prioridad. Eres una persona que cuando ama se entrega de manera incondicional, llego el tiempo de amar y empezar de nuevo. Se feliz y sin limitaciones.

Horóscopo hoy Piscis 10 de marzo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, hoy será un buen día para realizar cambios, tanto en casa como en tu vida personal. Se solucionará un tema con dinero, aparecerán varias alternativas de las cuales deberás pensar cual te conviene más. Debes cuidar y vigilar bien tu salud, no te descuides porque estarás con tus energías bajas, a medida que pase el tiempo iras mejorando.

