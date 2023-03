Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 11 de marzo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de marzo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, prepárate para un viaje, las cosas se ordenarán poco a poco en el lado laboral. Cuidado porque te traicionarán, es algo que te molestará y te llenará de mucha pena, de las experiencias también se aprende. Medita en cuanto a los cambios que quieras realizar y planifícate de manera ordenada las cosas. No cuentes tus cosas antes que se cumplan.

Horóscopo hoy Tauro 11 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, prepárate para un viaje, las cosas se ordenarán poco a poco en el lado laboral. Cuidado porque te traicionarán, es algo que te molestará y te llenará de mucha pena, de las experiencias también se aprende. Medita en cuanto a los cambios que quieras realizar y planifícate de manera ordenada las cosas. No cuentes tus cosas antes que se cumplan.

Horóscopo hoy Géminis 11 de marzo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, no mezcles tu vida personal con lo laboral, prepara un ambiente adecuado para que estes tranquilo y puedas cumplir con tus obligaciones. Alguien te da un regalo muy especial, los pequeños detalles valen mucho. Malestares generales, consulta a un médico. Deberás llevar una alimentación sana y el deporte será la clave para mantenerte activo y sano.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de marzo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, no te arrepientas de tus decisiones, buenas cosas vendrán a ti. No pretendas que todos vayan a tu mismo ritmo, debes entender que cada quien tiene su forma de hacer las cosas, se más tolerante y comprensivo con los demás. Haz el bien sin esperar nada a cambio. Cuidado con lo que comes, estarás con problemas gástricos.

Horóscopo hoy Leo 11 de marzo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, será necesario que te mantengas en calma, se te presentarán situaciones de mucha exigencia, en la serenidad encontrarás el equilibrio. Podrás cumplir tus obligaciones sin mayor problema. No te dejes llevar por tensiones o momentos de estrés, la calma te dará la apertura para resolverlo todo. El amor de tu vida te espera, sé feliz.

Horóscopo hoy Virgo 11 de marzo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, necesitas más comprensión de la gente que te rodea, te esfuerzas por el bienestar de los demás y sentirás que es en vano. Pensarás hacer cambios en lo laboral, poco a poco verás el logro y el equilibrio que esperas. Deja que el bienestar y la prosperidad sea la llave que abra las puertas de tú vida. No comas comida chatarra, cuida tu salud.

Horóscopo hoy Libra 11 de marzo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, te esforzarás más y pensarás en viajar por trabajo y así mejorar tu economía, las puertas se abrirán. Verás nuevamente a personas del pasado y pensarás en retomar una relación. Tu sabiduría te llevará a un entendimiento mayor de las cosas, es tiempo de analizar errores del pasado y eliminarlos por completo de tu vida.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de marzo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, aprovecha visualizar lo que quieres concretar, es tiempo de darle forma real a tus proyectos. Tu relación amorosa se fortalecerá después de una situación difícil familiar, recuerda que en la unión está la fuerza. La estrella que te guiará, marcará un camino nuevo listo para llenarlo de logros. Se fortalecerán los lazos familiares en estos días.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de marzo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, tu mente te dice que debes luchar, pero hay una parte de ti que se retrae y le cuesta avanzar, deja los miedos atrás y sigue adelante. Recuerda que el limite es el cielo. Eres apasionado y eso es lo que te hace fuerte y valiente para seguir tras tus sueños. Date cuenta que la persona que te dice te quiero es la persona que estará contigo siempre.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de marzo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, fortalecimiento de relaciones amicales llegarán de manera inesperada, disfruta de estos momentos. Actividades en el mar serán la solución perfecta para tus nervios y estrés. Te mantendrás firme y con fuerza, así la situación que estés viviendo sea difícil. Reunirse en familia será muy importante, sobre todo para orar y pedir por todos.

Horóscopo hoy Acuario 11 de marzo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, estás vibrando en positivo. Tu luz estará radiante el día de hoy, con fuerza y positivismo todo se resolverá. Estarás preocupado por la salud de tu familia, deben cuidarse más que nunca y acudir al médico si lo ameritan. La paciencia te hará madurar, te recuperarás poco a poco, no dudes en las capacidades que tienes y prioriza el bienestar de tu ser interior.

Horóscopo hoy Piscis 11 de marzo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, una luz maravillosa te ilumina durante todo el camino, para llevarte por el rumbo correcto. Tú te sentirás un poco nervioso y será necesario que hagas actividades relacionados al deporte para calmar y canalizar tu energía. Conéctate con la energía solar que te motiva y te mantiene sano y equilibrado al máximo, no pierdas el control.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 6 al 12 de marzo

HORÓSCOPO DEL DINERO del 6 al 12 de marzo

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO