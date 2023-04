Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 12 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 12 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, el pasado cierra sus puertas para no volver nunca más. Llega alguien muy especial de un largo viaje. Mucha ilusión trae este año nuevo, viaje, mudanza y expectativas. Todo cambio será bueno para ti. Evita traslados de larga distancia. No es el momento de rendirte, sigue siempre hacia adelante. Intenta no estar descuidado, se aproxima un robo.

Horóscopo hoy Tauro 12 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no esperes más tiempo para fortalecer esa relación, en este momento, el tiempo es tu enemigo. Valora el tiempo que tu pareja te ha dedicado, se esforzará por complacerte. Toma un descanso, tus fuerzas se agotan, no realices labores tan fuertes y hazlo pausado, de esa manera te vas a recuperar muy rápido. Una persona llega a ti para pedirte un consejo.

Horóscopo hoy Géminis 12 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, deja de ocuparte por problemas que no te corresponden, piensa más en tu salud mental. Gastos inesperados por cuestión de salud. Surgirán grandes ideas si le das un descanso a tu cuerpo. Has dado tu confianza a la persona equivocada, cuida de tus comentarios con los compañeros de trabajo. No conserves a tu lado personas que no te sumen.

Horóscopo hoy Cáncer 12 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, comienza hoy la dieta y deja de buscar excusas para poder cumplir con el tratamiento para adelgazar, es por salud. En la pareja cuando uno de los dos se sienta que esta ofuscado, el otro tiene que estar calmado, así reinará la paz entre los dos. Ve hacia adelante que algo muy bueno te espera. Apoyas a un grupo por una lucha común.

Horóscopo hoy Leo 12 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, no le des importancia a los comentarios malintencionado de otras personas. Controla tus impulsos y organiza las tareas que tengas en el día. La sensibilidad de tu pareja se encontrará a flor de piel el día de hoy, aprovecha al máximo este momento. Noticias felices están por llegar. Olvídate de emociones estancadas y date nuevamente una oportunidad.

Horóscopo hoy Virgo 12 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no pierdas el tiempo. Se fortalecen los lazos de una relación del pasado. Cumple con las horas de descanso, de esa forma rendirás mucho mejor. Cambia tu actitud y pide ayuda cuando la necesites. No puedes pasar tu vida dependiendo económicamente de otros, es el momento de valerte por ti mismo. No debes dejar que las deudas se acumulen. Se fuerte.

Horóscopo hoy Libra 12 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, evita entrar en discordia con la gente que te rodea en tu trabajo. Aunque extrañas a familiares, ellos estarán contigo. Estarás bajoneado por problemas de salud. Un malentendido familiar causará un distanciamiento. Cuida tu salud, estarás con malestares deberás visitar al médico. Recibirás una llamada de negocios para cerrar un importante acuerdo.

Horóscopo hoy Escorpio 12 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, procura aprender a controlar la ansiedad. Si no puedes sobrellevarlo solo, busque ayuda profesional. Cuidado de sacar ventaja de algo o que te la saquen a ti, puede que te perjudique, abre los ojos. Busca el camino de la sabiduría. Anímate si siente ganas de formar una familia, ha llegado tu momento.

Horóscopo hoy Sagitario 12 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, los frutos de lo que tanto te ha costado tardarán un poco en verse, pero si confías un poco más en su llegada, podrás disfrutarlo. Procura efectuar todos los pagos atrasados, no dejes acumular los compromisos ya que será más difícil después. Debes marcar los límites y buscar la forma de organizar tu tiempo para poder lograr los objetivos.

Horóscopo hoy Capricornio 12 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, háblale con claridad para evitar malos entendidos. Buscas un nuevo empleo. Valdrá la pena la sinceridad y la entrega con ese amor que vale realmente la pena. Trate de descansar un poco más y de a pocos las cosas mejorarán. Controla la impulsividad. Relájate, ya que tu decaimiento es el resultado del estrés que se salió de control.

Horóscopo hoy Acuario 12 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, pensarás en hacer algo diferente para cambiar tu rutina. Las ideas negativas están perjudicando tu organismo. Debes tener cautela con una persona que tiene malas intenciones. El inicio de un proyecto marca el fin de tu situación económica, esto podría verse perjudicado por la influencia de un familiar. Presentarás problemas estomacales.

Horóscopo hoy Piscis 12 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, los asuntos personales te van a distraer un poco y van a hacer un lado el ámbito laboral. Sé optimista. Date la oportunidad de vivir nuevas cosas con tu pareja. Enfócate en tus objetivos sin importar los obstáculos que se te presenten. El pesimismo te jugará en contra y traerá consecuencias. Ten empatía con los demás.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

