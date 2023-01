Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 12 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 12 de enero de 2023

Aries, debes calmar tu mente, escucha música relajante, así te con entraras mejor. Sentirás el día de hoy una sensación de inestabilidad, deberás calmarte y no dejarte llevar por ello, puede retrasar tus planes. Una persona muy cercana guarda mucho rencor hacia ti, protégete usando un huayruro. Esta es la oportunidad para enmendar cualquier error cometido en el pasado, sigue avanzado sin mirar atrás.

Horóscopo hoy Tauro 12 de enero de 2023

Tauro, evita discusiones con tu jefe o compañeros de trabajo, todo se aclarara. Estarás involucrado en las conversaciones de unos amigos, intenta mantenerte al margen de las malas lenguas. Deberás tomar decisiones un tanto difíciles para que las cosas salgan bien en tu vida, se objetivo y no involucres tu lado sentimental. Una insinuación romperá la confianza con alguien de tu entorno, mantente alejado.

Horóscopo hoy Géminis 12 de enero de 2023

Géminis, hoy te tocará tomar un a gran decisión, será lo mejor para ti. Un hombre te ofrecerá un servicio que no cumplirá, ten cuidado de pagar antes de que se realice. Un amigo te pedirá ayuda económica para solventar una deuda, analiza bien la situación. Una amistad se aleja de tu vida a causa de un comentario que has hecho. Los chismes pueden retrasar tus proyectos, aléjate a tiempo.

Horóscopo hoy Cáncer 12 de enero de 2023

Cáncer, el silencio hará que te desesperes, será mejor hablar y llegar a tiempo. Vendrán grandes oportunidades laborares y profesionales, solo es cuestión de tiempo y de tu propio esfuerzo. Hoy es un buen momento para agradecer todas las bendiciones que has tenido hasta ahora, analiza lo aprendido. Alguien que has querido ver de hace mucho tiempo se comunicará contigo.

Horóscopo hoy Leo 12 de enero de 2023

Leo, te sorprenderás con una noticia, será para bien. Busca tu independencia con las habilidades que tienes y que has desarrollado a lo largo del tiempo. Haz a un lado a las personas que no te dejan crecer como persona, preocúpate por ti y por tu crecimiento. Debes tener cuidado con relacionarte con personas que terminarán perjudicándote. Se fuerte y decidido.

Horóscopo hoy Virgo 12 de enero de 2023

Virgo, las cosas se aclararán poco a poco , todo empezará a tomar brillo. Gracias a grandes esfuerzos laborales lograrás salir de una crisis, cuida ahora tu economía. Recuerdos que llegan a tu vida te desestabilizan por completo, cálmate y empieza de nuevo. Te das cuenta que el amor que has dado por mucho tiempo no es correspondido. No te cierres a las nuevas oportunidades afectivas.

Horóscopo hoy Libra 12 de enero de 2023

Libra, esa persona especial te espera, no le des más largas y actúa hoy. Mantén la confianza en lo que sabes y lo que eres que vienen grandes cambios para ti. Aprovecha una racha positiva que viene a tu vida, relaciónate con personas positivas y que aporten cosas buenas a tu vida. Una conversación pendiente cierra un ciclo de tu vida. un nuevo comienzo en el ámbito amoroso.

Horóscopo hoy Escorpio 12 de enero de 2023

Escorpio, será un día productivo, aprovéchalo al máximo. Vendrá un tiempo difícil a nivel económico, deberás estar preparado. Nuevas estrategias para lograr solvencia económica. No rechaces la ayuda a un amigo, sé agradecido. Una mujer se acerca a ti para ofrecerte su amistad. Separación amorosa por una causa económica. Todo lo negativo pasará pronto, no te desanimes.

Horóscopo hoy Sagitario 12 de enero de 2023

Sagitario, el mayor te sorprenderá hoy, disfrútalo. La impaciencia te jugará en contra en temas económicos, deberás esperar y las cosas se darán por si solas. Problemas relacionados a una deuda llega a su fin. Sucederá un evento que cambiará totalmente tu estado de ánimo, debes conservar la tranquilidad y serenidad. Una llamada del extranjero te llenara de alegrías.

Horóscopo hoy Capricornio 12 de enero de 2023

Capricornio, ahorrar será lo primordial el día de hoy. Concreta tus ambiciones para llegar a tus metas. Desorden económico y gastos inesperados que deberás ponerle mayor atención. Al fin cerrarás un ciclo que ha causado mucho dolor en tu vida. sana tu corazón con un nuevo amor. Escucha un consejo por parte de una persona mayor. Recibirás una ayuda inesperada.

Horóscopo hoy Acuario 12 de enero de 2023

Acuario, calma tus nervios, distraerte un poco. Obtendrás un logro laboral que estabas esperando de hace tiempo. Deberás aprender a hacer valer tus derechos, se están aprovechando de ti y no haces nada para remediarlo. Problemas familiares con un hijo que toma una mala decisión, debes buscar ayuda. La felicidad por fin toca a tu puerta. Abre tu corazón.

Horóscopo hoy Piscis 12 de enero de 2023

Piscis, estarás muy sensible el día de hoy, interpreta mejor las cosas. Recibes una invitación vinculada a un evento deportivo. Debes tener cuidado con un hombre alto de piel blanca, vendrá a ti con malas intenciones. Un miembro de tu familia necesitará que lo escuches. No tengas temor a expresar lo que sientes por una persona especial para ti. Recibes el respaldo de una persona que no conoces.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 9 al 15 de enero

Horóscopo 2023: ¿Cómo le irá a cada signo de zodiaco? | Predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO