Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 12 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 12 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, estás imparable, muy fuerte físicamente, pero valora sino debieras encauzar esas energías en solucionar otras facetas de tu vida. Tu cuerpo pedirá que te relajes y te dediques a realizar alguna actividad que elimine las tensiones. Una insinuación romperá la confianza con alguien de tu entorno, mantente alejado.

Horóscopo hoy Tauro 12 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, alguien que has querido ver de hace mucho tiempo se comunicará contigo. Deberías ser algo selectivo y no volcar, de ser posible, toda tu atención y esfuerzo al entorno doméstico o tu casa; tendrás. resultados diversificando. Es un día para aprovechar la percepción y las sorpresas que llegarán a tu vida gracias a tu “buen hacer”.

Horóscopo hoy Géminis 12 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, es un día en el que tendrás que aprovechar tu simpatía para ganarte la confianza de os demás y resolver tus asuntos atrasados. Es un día para solucionar asuntos atrasados que no te permiten conseguir las metas soñadas. No tiene sentido acumular negatividad, bota lo que no te sirva. Una llamada del extranjero te llenara de alegrías.

Horóscopo hoy Cáncer 12 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, excelente día para poner la máxima energía en tus proyectos para que, aunque surjan obstáculos puedas solucionarlos de forma intuitiva y con gran acierto en la forma de resolverlos. Es un día para que sientas mayor unión y empatía por las personas que más quieres. Es un día en el cual necesitas utilizar tu imaginación para que tus planes superen los reto.

Horóscopo hoy Leo 12 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, una amistad se aleja de tu vida a causa de un comentario que hiciste. Los chismes pueden retrasar tus proyectos, aléjate a tiempo. Lo más importante será que tu proyección la bases en tu percepción y en la forma de conseguir temas de forma inesperada y sorpresiva. Debes tener cuidado con relacionarte con personas que terminarán perjudicándote.

Horóscopo hoy Virgo 12 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no puedes pretender que los demás sigan tu ritmo en el trabajo, y menos a estas alturas del año. En este día tendrás lo oportunidad de terminar asuntos del pasado y conseguir tus metas de forma intuitiva. Haz a un lado a las personas que no te dejan crecer como persona, preocúpate por ti y por tu crecimiento. Se fuerte y decidido.

Horóscopo hoy Libra 12 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, día favorable en el cual tu intuición te ayudará a captar la mejor forma de llegar a tus metas sin trabas u obstáculos. La impaciencia te jugará en contra en temas económicos, deberás esperar y las cosas se darán por si solas. Mantén la confianza en lo que sabes y lo que eres que vienen grandes cambios para ti.

Horóscopo hoy Escorpio 12 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, es un día para relacionarte de forma amistosa y altruista con los más allegados para evitar tropiezos de última hora. No seas tan disconforme, concéntrate en lo más positivo de tu trabajo y seguí avanzando en tus proyectos. Es un día para utilizar tu experiencia y resolver malentendidos del pasado.

Horóscopo hoy Sagitario 12 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, día difícil, te costará enfocarte en lo realmente importante para dejar volar emociones y pensamientos. Necesitas bajar tu sensibilidad y subir tu racionalidad. Hoy es un día para poder soñar a lo grande y disfrutar de tus nuevos proyectos de una forma motivadora y siempre manteniendo la ecuanimidad con los demás que forman parte de ellos.

Horóscopo hoy Capricornio 12 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, hoy es un día para utilizar tu pragmatismo y sexto sentido en tus metas novedosas. Será un día muy intenso y en el que deberás ser una persona generosa y ponerte en el lugar de los demás. Hoy es un día para acercarte con intensidad y naturalidad a las personas que más quieres. Tu afición por el deporte te ayuda a olvidar estos disgustos.

Horóscopo hoy Acuario 12 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, día aprovechable para disfrutar de tu alegría y optimismo y para profundizar en la manera de llevar a cabo tratos con las personas cercanas y de confianza que siempre están a tu lado. Es un día para poner toda tu intensión e interés en solucionar temas de acuerdos con persona cercanas. Mantén tus expectativas en una dimensión más moderada.

Horóscopo hoy Piscis 12 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, vas a llevarte una gran desilusión con esa persona que tú creías inmejorable. Los proyectos novedosos serán afortunados, siempre que tengas en cuenta ayudar a otras personas que lo necesitan y que están cerca de ti. Es un día en el que podrás divertirte y distenderte con personas afines y cercanas. La nota principal es la chispeante vida social.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

