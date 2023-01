Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 13 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de enero de 2023

Aries, si realmente te agobian los problemas en el trabajo, no dudes en exponerlos y defender tus opiniones. Debes estar más pendiente de lo que dices de otros cuando éstos no están presentes, las paredes oyen. El miedo puedes dejarlo guardado, es tiempo de salir con valor por lo que quieres y enfrentarte a todo lo que impida tu camino al éxito.

Horóscopo hoy Tauro 13 de enero de 2023

Tauro, tendrás el coraje suficiente para aceptar el reto. Rompe lazos con lo que ya no tiene espacio en tu vida, nada que te lastime puede seguir alimentándose de tu energía. Procura saber remediar lo que ocasionas, mide las consecuencias de tus actos. No pierdas el tiempo con alguien que no quiere avanzar.

Horóscopo hoy Géminis 13 de enero de 2023

Géminis, estás ligando el dinero con el amor, no es buena idea. Es momento de concretar y celebrar acuerdos, no dejes nada a la mitad, busca finiquitar todo. Tendrás un cambio en tu vida de manera positiva, adáptate a esta nueva etapa. Quieres hacer cosas nuevas. No entres en discusiones ni malestares subidos de tono, será mejor apartarte y salir sin rasguños.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de enero de 2023

Cáncer, defenderás a una persona cercana de una injusticia. Hay un sacrificio que tienes que hacer para lograr la estabilidad que quieres. La espada de la justicia está empuñada en tu mano, podrás salir bien de trámites importantes. Confía en el instinto que te mantiene en óptimas condicione, desintoxicando tu cuerpo y acercándote a una mejor versión de ti mismo.

Horóscopo hoy Leo 13 de enero de 2023

Leo, alguien te va a indicar que tienes que hacer para lograr éxito. Tendrás que hacer unos arreglos en tu vida de manera radical. Nuevo proyecto de vida que promete cosas buenas. Tu palabra tendrá peso, así que no digas nada a la ligera, todo con mucha conciencia. El éxito está asegurado, pero debes trabajar con esfuerzo para conquistarlo.

Horóscopo hoy Virgo 13 de enero de 2023

Virgo, las noticias que te llegan por parte de la familia son muy buenas. Puede que la relación con alguien de tu entorno profesional, se vuelva más íntima y profunda. Estarás ahorrando para un viaje. Invitación a salir que te pone nervioso. Para tu forma de ser será aconsejable que trabajes por tu cuenta, pues muy pocas personas te entienden.

Horóscopo hoy Libra 13 de enero de 2023

Libra, tendrás que analizar con gran minuciosidad los detalles de tu desempeño profesional, porque puedes estar dejando pasar oportunidades que no volverán a presentarse. Desarrollarás tu aspecto emocional a través del trato con gente madura y seria, con tu pareja es posible mantener una relación permanente, siempre y cuando se respeten.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de enero de 2023

Escorpio, si tienes pendiente algún asunto doméstico o familiar, deja su resolución para otro día, hoy solo te causaría frustración y sensación de fracaso. Logras un proyecto personal. Te alejas de alguien conflictivo. Conoces a alguien muy especial. Quizá ha llegado el momento de llevar las cosas fuera del trabajo y ver qué sucede.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de enero de 2023

Sagitario, en espera de una respuesta para un nuevo trabajo. Tendrás que manejar a una persona de mal carácter y hacer que se calme. Trata de no perder el impulso que te lleva más allá cada día. Tienes amplio criterio y una gran comprensión de la naturaleza humana, debido a la formación que llevaste desde la niñez.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de enero de 2023

Capricornio, te ocupas de una persona mayor. Reencuentro con el pasado, hablarán de unirse para siempre. Alguien te escribe para planificar un encuentro. Buenos momentos inolvidables. Te muestras impaciente con aquellos individuos desidiosos e indecisos porque retrasan todo tipo de planes. Recuerda esta frase hoy por mí, mañana por ti.

Horóscopo hoy Acuario 13 de enero de 2023

Acuario, cambios repentinos en lo laboral que te afectarán enormemente. Arreglos en tu vivienda. Conversación importante con hermanos sobre temas de vivienda. Los razonamientos que haces se basan en una evidencia real y por eso te otorgan el triunfo anhelado. Este ciclo beneficiará todos tus deseos y también dará alegría a tu corazón.

Horóscopo hoy Piscis 13 de enero de 2023

Piscis, te haces un examen médico a nivel de colon. Renuncias al trabajo, debes ver bien que hacer ahora. Conoces a una persona que cambia tu vida. Recibes una oportunidad. La moderación es lo más aconsejable en todo lo que hagas, reconoce todo lo que vales y sé firme. Estarás demasiado ocupado con algunas cosas, no pongas excusa para descuidar otras.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 9 al 15 de enero

Horóscopo 2023: ¿Cómo le irá a cada signo de zodiaco? | Predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO