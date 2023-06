Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 13 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, distanciamiento con tu pareja por tener distintos propósitos. Una persona de energía muy positiva llegará para darte alegría a tu vida. Dale fuerza al amor. Piensa en el futuro y cuida tu economía. Se firme en todo. Cuidado con las personas en quien confíes y evita en lo posible los gastos innecesarios. Piensa en positivo.

Horóscopo hoy Tauro 13 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, te están haciendo una doble jugada, mira bien quien es, traición en tu puerta. Resuelves una situación molesta vinculada a conservar o no un trabajo. Tendrás un afortunado encuentro en el transcurso del día. Debes tener cautela con una persona que tiene malas intenciones. Lucha por tu felicidad. Buenos resultados médicos.

Horóscopo hoy Géminis 13 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, necesidad de arreglar unos papeles que has estado postergando. Temes viajar en medio de la incertidumbre acerca de tu regreso. No conserves a tu lado personas que no te sumen. Trabajo en equipo fortalecerá tu trabajo. Una persona mayor te continúa apoyando. Evita llenar vacíos emocionales con personas que pueden perjudicarte.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, un amigo con el que habías perdido el contacto vendrá a buscarte. Un malentendido familiar evidenciará un distanciamiento. Conexión fuerte con una persona que no se encuentra en el país. Una persona llama tu atención y queda en tus pensamientos durante el día. La vida te esta dando una nueva oportunidad para amar.

Horóscopo hoy Leo 13 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, discusión laboral afecta importante proyecto. Recibes apoyo de un buen amigo. Ayudarás a una persona que requiere de tu apoyo. Te has preocupado muy poco en las personas que te rodean. Destacarás en un evento de gran importancia para tu trabajo. Reaccionarás en contra de la apatía de los demás. La sinceridad aclarará los malos entendidos.

Horóscopo hoy Virgo 13 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, gastos inesperados por cuestión de salud. Una historia de amor que no se acaba. Evalúa bien las decisiones antes de tomarlas. El consejo de un familiar te ayudará a salir de una inestabilidad actual. Un mensaje misterioso te dejará intrigado. Te tocará enmendar un gran error. Culmina las actividades que has estado postergando.

Horóscopo hoy Libra 13 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, un desacuerdo llevará a un problema mayor. Despeja tu mente con música y una buena compañía. Días de celebración con tu familia. Sentirás la necesidad de hacer grandes cambios en tu vida. Evita traslados de larga distancia. Aumentan los dolores musculares. Tu gran desconfianza te aleja de personas buenas.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, tendrás algunas variaciones y fluctuaciones económicas. Deberás plantearte nuevas estrategias para lograr el equilibrio que necesitas en temas económicos. Ten cuidado con las malas lenguas que buscan perjudicar tu reputación. Pensarás últimamente mucho en consolidar lazos con tu pareja. Transforma los problemas en oportunidades.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, debes aprender a organizar tus múltiples obligaciones para conseguir los recursos necesarios para su ejecución. Todo está cambiando en tu vida. Las amistades te brindan su apoyo. En el amor Recuerdas una situación del pasado y se te dibuja una sonrisa. Avances en asuntos amorosos. Reencuentro con el pasado.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, tu talento destacará por tu gran creatividad. Te liberarás de personas que te cargan de forma negativa. Debes aprender a no confiar en cualquier persona. No puedes sacar de tu mente a una persona. Libérate de lazos tóxicos del pasado. Baja la ansiedad de haciendo un ejercicio físico. Es el fin de un problema legal que tenías. Problemas digestivos.

Horóscopo hoy Acuario 13 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, nunca digas nunca. Un problema con adolescente que se soluciona. Organizarás un proyecto nuevo. Deberás enfrentar aquello que te incomoda. El sentimiento de melancolía que tienes se debe a un presentimiento que te ha estado agobiando, tienes un enorme don dentro de ti y debes aprender a usarlo. Aprende a ser fuerte y sé constante.

Horóscopo hoy Piscis 13 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, aumento de autocomplacencias. Planifica un día diferente con la persona amada. Una relación que se construye en base a mentiras no llega muy lejos, abre los ojos. Una persona te brindará un apoyo económico que te permitirá salir de deudas. Interesante reflexión acerca de lo que es un error. Haz una limpieza general con abundante agua.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 12 al 18 de junio

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 12 al 18 de junio

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO