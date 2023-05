Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 13 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, cambiar de aires no te vendría mal, cambia un poco tu rutina y mantén la comunicación con tus amistades. Terminas un ciclo doloroso y lentamente te repones. Vendrá una persona muy especial que desea compartir su vida contigo, debes estar atento a los detalles. Realizarás muchas cosas a la vez en tu hogar.

Horóscopo hoy Tauro 13 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, problemas en el ámbito amoroso te han desconectado de tu día a día. Evita las distracciones, mantente alerta. Logros en cosas que en verdad te interesan. Vive en el Hoy. Tu núcleo familiar se verá revuelto por temas que escapan de tus manos, y por esta razón debes mantener la calma y darte a tu entorno la paz que necesitan con tus palabras.

Horóscopo hoy Géminis 13 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, no seas tan inseguro y posesivo, ten confianza en tu pareja que te ha dado los mejores momentos de su vida. Lo predicho se cumple, comienza un nuevo ciclo de lucha y de logros como lo habías deseado. En estos días desecharás algunas antiguas creencias que solías tener de una relación y comenzarás a abrirte un poco más.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, arriesgas más de lo necesario por amor, debes pensar en ti primero también y dar pasos que realmente sean convenientes para ti. Recibes buenas noticias, comienzas un trabajo. Llega a tu vida alguien espera por ti. Conquistas a alguien que te gusta. Dos corazones que se reencuentran a través de las redes.

Horóscopo hoy Leo 13 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, abre tu corazón, las malas experiencias te han hecho frío y te han cerrado a las oportunidades. Hecho sorprendente ocurrirá muy pronto. Nueva enseñanza. Te tocará ser intermediario entre una difícil situación que pasará una pareja que son parte de tu vida. No bebas de más, cuídate. Recuperas un dinero invertido.

Horóscopo hoy Virgo 13 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, deja de reclamar cosas que ya no vienen al caso, recuerda que hay situaciones más importantes en este momento que resolver. Una amiga te ayuda en tu trabajo, todo saldrá bien. No te apegues a nada. Trata de salir del caparazón. La amistad es una forma de amor sin duda alguna, experiméntalo. Un encuentro fortuito con alguien te alegrara el día.

Horóscopo hoy Libra 13 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, háblale a esa persona especial, veras que siempre hay una explicación que hará que se den una segunda oportunidad. Deja de buscar las mil y un razones para postergar tu felicidad, abre tu corazón. Un favor que has hecho en el pasado sale a relucir en la actualidad, siempre lo bueno se compensa.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, has tenido últimamente sueños que te tienen preocupado, pon atención a la simbología. Hoy será un día especial para la reunión familiar, tanto ellos como tú necesitan fortalecer los lazos. Ciclos tóxicos del pasado se cierran y un nuevo amor llega a tu vida. Te estás ilusionando en vano, no te apegues a quién no te merece.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, recuperación física y económica. Un nuevo amor llega a tu vida. Una nueva oportunidad llega a tu vida. Estarás en la búsqueda de lo espiritual, deberás trabajar más en ti y en tus conflictos internos. Lo que tienes lo has logrado con mucho esfuerzo y dedicación. Aún hay mucho trabajo por hacer, no te rindas.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, ten calma, llega a tu vida lo que tanto has deseado, desarrolla tu creatividad y has lo que más te gusta hacer. El dinero por fin está en tus manos, se cierra un ciclo para darle paso a otro nuevo. Escucharas música del pasado te traerán recuerdos. Tu crecimiento personal está activado, no pierdas tu tiempo.

Horóscopo hoy Acuario 13 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, una conversación y profunda te acercará a tu alma gemela y te darás cuenta que no es el físico lo importante. Posees una fuerte disposición para avanzar, mantén una programación adecuada para realizar tus proyectos. Hazle caso a tu sexto sentido sobre las personas que conoces, estará muy acertado.

Horóscopo hoy Piscis 13 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, los ángeles te dan la fortaleza para que tomes esa resolución postergada, deja de pensar y hazlo. Se persistente. Trabajas para evolucionar y cada día ser mejor, quizás te cueste un poco, pero lo lograrás. Una estrella te acompaña este día, lo necesitas más que nunca. Cuidado con personas que se aprovechan de ti.

