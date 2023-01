Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 14 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de enero de 2023

Aries, piensa en la posibilidad de independizarte, analízalo bien y busca opciones. Te haces una limpieza espiritual. Revisarás un plan, proyecto de vida. El amor puede darte un respiro si tomas las riendas de una relación que se te escapa. Tendrás una tendencia a dejarte llevar por tus impulsos el día de hoy, puede que te causará inconvenientes.

Horóscopo hoy Tauro 14 de enero de 2023

Tauro, usa la prudencia pues el ambiente se pone tenso por temor a los cambios laborales repentinos. Revisarás cuánto tienes en el banco y haces una inversión. No te descuides en tus cosas, el tiempo pasa y los problemas se acumularán. Cálmate y busca las diferentes alternativas que hay para estar en armonía.

Horóscopo hoy Géminis 14 de enero de 2023

Géminis, estás gastando energías en algo que no vale la pena. Se hace justicia en lo que esperabas, se aclara una situación. Recuperas el tiempo perdido con buenos resultados. Toma con calma las cosas y analiza tus sentimientos antes de tomar decisiones apresuradas. Surgirán romances de manera inesperada.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de enero de 2023

Cáncer, estarás en búsqueda de tu equilibrio, será un poco difícil en estos tiempos, pero tranquilo todo pasará. Reunión con la familia para tratar asuntos importantes. Las claves para el éxito son la planificación y la energía que le pongas para lograr tus objetivos. Utiliza el tiempo libre para librarte y cumplir con tus obligaciones.

Horóscopo hoy Leo 14 de enero de 2023

Leo, tienes pensado una mudanza a un lugar más tranquilo. Pasarás un momento inolvidable, recordando tiempos pasados y personas que ya no están. Te sentirás sin ganas de compartir con tus compañeros de trabajo, debes calmarte y ser más empático con los que te rodean. Procura brindar la ayuda necesaria en tu trabajo, lo que este a tu alcance hacer.

Horóscopo hoy Virgo 14 de enero de 2023

Virgo, debes establecer prioridades y decidir sin titubear. Tiempo de ajustes económicos y de arroparte hasta donde te alcance. Ten cuidado porque algunas oportunidades que se presentan no son del todo favorables para ti, debes analizar mejor las cosas antes de tomar una decisión. De tu visión anticipada dependerá el éxito económico.

Horóscopo hoy Libra 14 de enero de 2023

Libra, buscas un nuevo empleo, algo mejor saldrá ten paciencia. Todo lo detenido toma por fin su curso, aunque con un poco de lento las cosas se darán. Tómate un tiempo para ti. Celebraciones con alguien especial. Buen momento para hacer reformas en tu hogar. Un viaje está en puerta, pensarás el lugar y con quien viajar, regálate un tiempo.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de enero de 2023

Escorpio, sé constante, firme y con decisión. Alcanzarás tus metas. Tu problema tiene solución, búscalo y resuélvelo inmediatamente, no pierdas el tiempo. Las discusiones con la pareja son cada vez más intensas y ya se hacen insostenibles, deberás estar más en armonía, así no solucionarás nada. Vigila tu salud. Deberás sanar las heridas del pasado.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de enero de 2023

Sagitario, debes tomar conciencia de lo que quieres cambiar. Hombre que te trae noticias posiblemente no te diga toda la verdad. Buscarás refugio en otros brazos inmediatamente después de haber terminado una relación, deberás actuar con cuidado. El estrés puede que te ocasione malestares. Recuerda que en la unión esta la fuerza.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de enero de 2023

Capricornio, en el plano laboral las cosas se complican y tendrás que ser consciente de que hay que elegir, y no debes sentirte inseguro en absoluto. Todo dependerá de cómo hagas las cosas, puede ser favorable o desfavorable para ti. Las circunstancias te van a dejar muy claro que solo puedes seguir un camino, y lo harás extremadamente bien.

Horóscopo hoy Acuario 14 de enero de 2023

Acuario, cuidado, vas a pisar un suelo inseguro. Se prudente y cuenta de momento con lo que tú tienes y no con los que los demás te ofrecen. Analiza bien todo de una forma objetiva para tomar la mejor decisión. Lo mejor que puedes hacer es que se replanteen tu relación afectiva, todavía se pueden solucionar los inconvenientes.

Horóscopo hoy Piscis 14 de enero de 2023

Piscis, en lo profesional podrías sentir una sensación de estancamiento, sin posibilidad de avanzar, pero seguramente no será por tu culpa. Ten paciencia, ese proyecto que te has planteado si se dará de manera positiva. Acepta el hecho de que has cometido errores y estos han tenido consecuencias. Tomate un tiempo para estar solo y pensar bien las cosas.

