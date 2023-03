Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 14 de marzo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de marzo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, la comunicación con los demás deberás fortalecerla y saber cómo expresar lo que sientes para que los demás te comprendan sin ningún problema. Deberás aclarar temas en el plano sentimental con tu pareja o esa persona especial, sentirás un desgano, pero luego te irás sintiendo mejor y fortalecido hasta arreglar tus asuntos.

Horóscopo hoy Tauro 14 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, la economía no está en su mejor momento, pero si eres persistente y luchas por conseguir tus sueños, verás grandes resultados. Organízate mejor, prioriza tus necesidades, y una a una irás resolviéndolas, mantente estable y constante. Cuida tu salud, evita los excesos y haz algún deporte. La persona que está a tu lado tiene algo que decirte.

Horóscopo hoy Géminis 14 de marzo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, necesitas calmarte y aceptar la ayuda de un especialista. Estas muy nervioso y ansioso. Llega una persona que te apoyará en todo momento. Ten cuidado con problemas legales, pero tranquilo que se resolverán. Confía más en ti. Muy buena protección divina de ángeles q siempre serán tu guía. Mantén la fe.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de marzo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, empuña en tu mano la victoria y no permitas que la oscuridad te toque, pues toda acción, genera una reacción en la misma frecuencia de tus actos. Puedes manejar tu mundo hasta construir el entorno que realmente deseas y mereces. Evita los excesos y no te dejes llevar en momentos sin control. No olvides al amor que te acompaña diariamente.

Horóscopo hoy Leo 14 de marzo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, eres una persona muy sensible, cualquier cosa q digan te afecta emocionalmente, toma las cosas con calma y no te angusties por cosas que no tienen importancia. Siempre debes darte fuerza a ti mismo. Eres tú mayor apoyo, además tu pareja estará contigo en cualquier situación. Enfócate en tu trabajo y estudios.

Horóscopo hoy Virgo 14 de marzo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, mantén el equilibrio con pensamientos positivos y sobre todo tu actitud. Tu economía no está pasando por un buen momento, organízate mejor y busca otras alternativas de ingresos. La venta por catálogo te ayudará en estos momentos, no será mucho, pero te ayudará bastante. Tu pareja te extraña, dedícale más tiempo y exprésale tus sentimientos.

Horóscopo hoy Libra 14 de marzo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, eres muy trabajador, dando siempre lo mejor de ti, y serás reconocido por tu esfuerzo. En donde te encuentres deberás tener cuidado con tu salud, puede que te quebrantes. Rodéate de personas que tengan buena energía, optimistas y entusiastas. Que nunca se apague ese entusiasmo. Sigue así siempre, adelante.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de marzo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, tienes mucha tensión a nivel familiar, no te preocupes, después de la tempestad llegará la calma. Maneja bien tus emociones de eso depende mucho tu brillo. Eres muy exitoso en lo que desempeñes, siempre brillarás con luz propia. Cuida tu salud, trata de dormir más. Ten confianza en ti mismo para sentirte bien.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de marzo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, la estabilidad de tus proyectos será guiada perfectamente por tu mano, llévalos al éxito absoluto. En periodos de recuperación, debes tomarte tu tiempo y no excederte en momentos que debes recuperar tu energía. Celebra lo que mereces y no te sientas mal por ello, acepta lo bueno que pasa. De ti dependerá el gran cambio.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de marzo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, buenas energías llegan a tocar tu puerta, aprovecha las oportunidades, pon tu mente a crear. Será bueno q hagas todo lo q te gusta no tengas miedo mira siempre adelante. Deberás aprender el poder de la palabra. Siempre enfócate en lo que quieres. Recuerda que en la buenas y en malas tómalo con buen humor.

Horóscopo hoy Acuario 14 de marzo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, sé agradecido por todo lo que haz de recibir. El dialogo será la mejor opción para aclarar cualquier asunto, tanto en el trabajo como en la casa. No caigas en chismes, no te ayudarán en nada. Las uniones se fortalecen y te impulsarán a un alcance mayor que te hará mucho bien. No le des herramientas a quien no quiere verte en armonía.

Horóscopo hoy Piscis 14 de marzo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, eres una persona muy familiar, siempre todo lo que haces es en base a ellos. Tratarás siempre de darles lo mejor, la familia es primero. Te preocupas por tus estudios y por lo que harás después. Planifica tu vida, proponte metas claras y lucha hasta lograrlas. Poco a poco avanzarás pese a las dificultades.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 13 al 19 de marzo

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 13 al 19 de marzo

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO