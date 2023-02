Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 15 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de febrero de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, tienes la oportunidad de negociar y mostrar el trabajo que tus haces mejor. Nuevas aventuras. No cometas los errores del pasado. Cuídate de saboteadores en tu entorno. No escuches más chismes y saca tus propias conclusiones. El esfuerzo por mantener el estatus. Sientes que tu vida no es igual a la de antes, no te apegues a nada.

Horóscopo hoy Tauro 15 de febrero de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, tú y tu pareja deberán acercarse más. No tengas miedo con esto, sigue tu intuición y todo saldrá bien. Organiza tu mundo interior, desecha todo lo que te perturba y conecta con un nuevo orden de ideas que te permita diseñar estrategias que reporten resultados tangibles. Harás las cosas bien y obtendrás buenos resultados.

Horóscopo hoy Géminis 15 de febrero de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, ve un poco más allá en el amor y di todo lo que sientes a la persona amada desde incluso, tu vulnerabilidad. Tomas decisiones en el plano afectivo que repercuten en lo material. Para poner música y bailar no hay que tener excusas o un motivo festivo, diviértete en casa. Dinero que recibes te ayuda con los gastos. Preocupación por un niño.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de febrero de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, posible traslado o ascenso en el trabajo. Limpieza en tu casa con aguas perfumadas, hierbas dulces y aromáticas, enciende inciensos, canta canciones espirituales o religiosas. Pon tu mente y corazón en todo lo que hagas. Compra de mercadería que te generarán buenas ganancias. La atención se concentra hoy en el hogar.

Horóscopo hoy Leo 15 de febrero de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, estás con la mente abierta a recibir esos datos que te hacen falta para enfrentar la realidad con las herramientas convenientes. Estarás indeciso por la compra de un vehículo o bien mueble. Tú eres la persona más importante en tu vida, valórate. Llega el dinero esperado para emprender un negocio. Expectativas no resueltas.

Horóscopo hoy Virgo 15 de febrero de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no te vendría nada mal guardar un poco de efectivo bajo el colchón. Debes tener paciencia, en algún momento las cosas se aclararán y todo volverá a la normalidad en casa. Un suceso que afectó a un miembro varón de la familia traerá cambios y tensiones, pero al final todo se resolverá. Un hijo te necesitará.

Horóscopo hoy Libra 15 de febrero de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, es tiempo de tomarte un respiro, descansa un poco te hará bien. Prepárate para tiempos mejores, serán para mejor. Tensión, porque deseas que algo en lo que has empeñado mucho, te salga bien. Tienes todas las herramientas para triunfar, solo debes ordenarte y priorizar, eres talentoso. Necesidad de comunicar lo que deseas hacer.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de febrero de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, un asunto en tu vida se posterga y te empieza a preocupar, pero pronto se acelerará y podrás concluirlo. Das un primer paso hacia un proyecto que te dará muchas alegrías y también te pondrá a prueba. Los buenos consejeros fueron vitales en esta etapa que pasaste. Estarás desconcentrado y distraído este día.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de febrero de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, no olvides los males menores, no descuides nada. Logras vencer a rival sentimental. Suceso con una persona extranjera será muy positivo para ti. Deberás usar tus habilidades y pericias con mucha inteligencia. Los eventos exigen que te crezcas en capacidad de resiliencia y sabiduría. Recibirás unos beneficios inesperados.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de febrero de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, alguien te dice cuanto te quiere. Debes ver el pasado como algo que ya no existe. Una mano que te de ayuda. Te avisan de una persona quebrantada de salud a la cual logras ayudar. Recoges el fruto de ser prevenido y mandar lejos de tí a los que sólo critican. Diriges tu atención hacia el cine, la música, invitación a un evento literario en algunos casos.

Horóscopo hoy Acuario 15 de febrero de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, es momento para trabajar por tu paz interior. Tu creatividad e ingenio te mantendrán activo. Cuidado con extraviar cosas de tu casa. Hecho curioso con unas llaves. Renace la confianza y la fidelidad. La paciencia es la clave para que todo lo logres hoy. Aclaras una situación que te tenía preocupado. Pendiente con hacer una llamada importante.

Horóscopo hoy Piscis 15 de febrero de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, colaboración y repartición justa de un dinero, será para tu beneficio y equilibrio. Mostrarás sinceridad y verdad al hablar. Surgen nuevas simpatías con el sexo opuesto. Cuidado con los chismes en el trabajo, evítalos. Habrá dificultades en lo que haces, pero saldrás airoso. Debes equilibrar lo emocional. Unión familiar por percance.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

