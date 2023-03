Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 15 de marzo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de marzo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, visualiza lo que quieres construir, es tiempo de sacar esas buenas ideas y afinar cada detalle cuidadosamente. Atrévete a luchar por lo que quieres, no te quedes en dudas o temores, arriésgate, por lo que sabes que te pertenece. El amor será tu escudo. Aprendiste la lección y ahora tendrás tu recompensa.

Horóscopo hoy Tauro 15 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no abuses de tu buena suerte y resuelve tus conflictos con serenidad. Aconseja a tus familiares a tomar precauciones en los cuidados de la salud para que así se mantengan saludables como se espera. Gozarás de buena salud, pero no te confíes y sigue cuidándote como lo has venido haciendo. Hacer ejercicios al aire libre será la mejor opción.

Horóscopo hoy Géminis 15 de marzo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, eres muy organizado, te ayudará a salir adelante. Te gusta hacer trabajos para la comunidad, podrás ayudar a quienes lo necesitan. Eso te llena de energía. Los ángeles siempre te protegen. Tienes guías espirituales, ellos siempre te protegerán y te guiarán para que hagas siempre lo correcto. El amor está dentro de ti.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de marzo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, no pienses tanto en lo que dejaste de hacer. Mejora tu carácter ya que a veces la gente que te rodea no te comprende y puedes tener problemas. Algunas situaciones deben suceder y debes estar listo para salir adelante de cualquier malestar, supérate cada día. Veras como una persona que te traiciono se aleja de tu vida.

Horóscopo hoy Leo 15 de marzo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, siempre tendrás alternativas para progresar en familia, juntos saldrán adelante y crecerán. Siempre encontrarás gente que te apoye y que te aconseje. Las perturbaciones quedan fuera, el miedo debe quedar de lado, las dudas no deben ser parte de tu vida. No luches internamente, debes buscar el equilibrio correcto entre la mente y el corazón.

Horóscopo hoy Virgo 15 de marzo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, estarás estable a nivel emocional y conocerás nuevas sensaciones, si permites que la armonía entre en tu vida. Evita quedarte en tu zona de confort. Deprimirte no es la mejor opción, busca con quien conversar y así te sentirás mejor. Buena salud y bienestar en tus días, ocúpate de entrenar para fortalecerte.

Horóscopo hoy Libra 15 de marzo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, cambios darán frutos y lograrán hacer que todo tu entorno se adapte a tus nuevos horizontes. No dejes nada sin concretar, cerrar ciclos es importante para comenzar un nuevo año lleno de oportunidades para alcanzar cada logro. Una información de interés que está publicada en las redes llamará tu atención, será positivo.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de marzo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, recuerda aquellas cosas que aún no has culminado, debes aprender a cerrar ciclos para que no arrastres las cosas, termina lo que empezaste. Dale prioridad a tu vida privada. Terminarás de hacer las cosas y esto te ayudará a salir de los problemas. Resguarda tu espalda sin darle tu confianza ciegamente, ni a la ligera.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de marzo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, grandes cambios en lo laboral sucederán este día de manera positiva. Deberás ajustar tu bolsillo un poco, evita gastos innecesarios, será preciso ahorrar un poco. Eres inteligente y precavido, consigues el respeto y la atención de los demás y eso te ayudara a no meterte en problemas. No todo es trabajo también relajarte será la mejor medicina.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de marzo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, hoy es el tiempo de ir en busca de tu camino, forjando tus propios pasos. No dejes espacio a la indecisión, ni la inseguridad. Tienes una idea clara de lo que deseas realizar, no dudes tanto para tomar decisiones. Todo lo que tú deseas hacer estará protegido por los ángeles, ten fe. El sol sale para tus proyectos y para impulsar cada nueva idea.

Horóscopo hoy Acuario 15 de marzo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tu voluntad debe ser inquebrantable, no dejes en manos ajenas lo que solo depende de ti. Estarás muy pensativo el día de hoy y te sentirás desganado con muy pocas energías. La pareja será de vital importancia para tus proyectos de trabajo. Pon todo de ti para lograr todo lo que tienes pensado. Practica la paciencia.

Horóscopo hoy Piscis 15 de marzo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, será posible concretar tus sueños, si trabajas por ello, sin dudar del poder de tu voluntad. Se activa el amor, una unión sentimental y hasta el matrimonio. Nuevas iniciativas que para impulsarlas deberás encontrar alicientes. Comienzas algo prometedor, pero a la vez, estarás abierto a nuevos intereses.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 13 al 19 de marzo

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 13 al 19 de marzo

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO