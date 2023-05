Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 16 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, este día está lleno de cambios en lo laboral y en el aspecto emocional, ya nada será igual y deberás aceptar las cosas como se te presenten. No permitas que otros te hagan presión en algo. Permite desarrollar tu empatía hacia los demás, no siempre tendrás la razón. Evita juntarte con personas que solo hablan de sus problemas.

Horóscopo hoy Tauro 16 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, negociarás eso que tanto quieres vender. No dejes pasar una vez más las oportunidades en el amor ni en el trabajo. Con el constante apoyo de tu familia podrás salir de cualquier situación difícil. Sale el sol para ti. Oír y ser escuchado, eso es lo que esperas de tu pareja. Alegrías celebraciones por un embarazo en la casa o familia.

Horóscopo hoy Géminis 16 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, éxito, dinero y abundancia. No seas soberbio, cambia de actitud. Pones disciplina en el trabajo. Sentirás poco apoyo y comprensión por parte de una persona en tu trabajo, intenta dialogar a para saber que está sucediendo con esta persona. Cuidado en salir de casa sin tus documentos o las llaves, presta más atención en lo que haces.

Horóscopo hoy Cáncer 16 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, no dejes que el egoísmo se apodera de ti, estás perdiendo empatía con tu pareja, debes estar atento o se irá de tu lado. Te enfrentarás a un familiar cercado, uno con el que ya anteriormente has tenido problemas. La meditación se puede convertir en aliado para tu bienestar personal. Asuntos sin culminar traerán consecuencias.

Horóscopo hoy Leo 16 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, estarás en busca de un nuevo empleo, no te canses pronto lo lograrás. Arreglo de papeles por herencia. Debes ser más flexible y evitar la desconfianza. Una nueva prosperidad comienza a dar frutos a tu vida, después de una larga espera. Todo mejorará de a pocos. Te apoyarás en una amistad para superar una tristeza.

Horóscopo hoy Virgo 16 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, nuevos planes en tu vida cargados de alegrías y bendiciones. Preocupación por un niño que necesita de tu atención. Haz el orgullo a un lado, será el peor enemigo en tu relación. Las emociones de los demás podrían influirte en tus decisiones, mantente firme. Aconsejas a una persona que tiene mucha tristeza.

Horóscopo hoy Libra 16 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, después de una lucha verás un triunfo tangible. Fortuna próxima. Cancelas deudas. El corazón y tus pensamientos se unen para hacerte tomar las mejores decisiones, confía en tus instintos. Mentaliza cada objetivo y lucha por ellos ya que se visualizan grandes triunfos. Noticias del extranjero que te dejan preocupado.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, tendrás que planear el futuro junto con tu familia, en la unión está la fuerza. Podrán entre todos adquirir un bien y compartirán gastos, de esta manera la economía se equilibrará. Date la oportunidad de amar nuevamente sin miedo al pasado. Sale el sol y todo brilla. Vive el presente y deja que la vida continué.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, te llega un dinero por una deuda pendiente, adminístrate mejor y no prestes dinero por ahora. Te ganas un dinero rápido. La vida te dará una nueva oportunidad, debe aprovechar y ser muy agradecido con las bendiciones que tienes. Todo se activa nuevamente en tu vida, trabajo, amor y familia. Compra de un vehículo.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, inicias un proyecto donde involucra a la familia, será de gran éxito y de unión. Te sientes vigilado por una persona, date cuenta que es por amor. Haz a un lado las discusiones amorosas, en las relaciones también se aprende. Un nuevo amanecer te invita a vivir feliz y en armonía. Éxitos en lo que emprendas.

Horóscopo hoy Acuario 16 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, conversaciones con una persona sobre un nuevo trabajo. El amor de tu vida te causa una gran decepción, pero pronto todo se arreglarán nuevamente, ten Fe. Disfruta de los buenos momentos que te regalan tus amistades, desconéctate totalmente del resto. Has las cosas con calma y cuidando tu salud. Sé feliz.

Horóscopo hoy Piscis 16 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, recibirás fuertes críticas por cambios que has hecho en tu vida. Se vienen tiempos de éxito para ti gracias a todos los esfuerzos que has venido haciendo. Una persona mayor intenta hacerte daño por un evento del pasado. No dejes que nadie te pueda lastimar, deja de ponerte de último lugar. no seas muy exigente contigo.

