Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 17 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de enero de 2023

Aries, si no cambias, si no rompes con todo lo conocido, la vida lo hará por ti. Si tu estas bien los que te rodean también estarán bien y felices. Te encuentras ante el inicio de algo nuevo que tiene buenas perspectivas de futuro. No dejes para mañana las decisiones que puedes tomar hoy. Con Fe y amor. Tienes pendiente un viaje por carretera.

Horóscopo hoy Tauro 17 de enero de 2023

Tauro, algo en tu vida va a durar más tiempo de lo que te imaginas, pero todo va a ir bien si no te precipitas y controlas tus impulsos y tu carácter. Empieza algo nuevo no tengas miedo. Tratas de no enredar tu vida dejándote llevar por la corriente y te adaptas a sus altibajos. Si tu estas bien los que te rodean también estarán bien y felices.

Horóscopo hoy Géminis 17 de enero de 2023

Géminis, cuida tus reservas de energía, debes tenerlas a tu disposición cuando termines con lo toxico, cuando se vayan tus seres queridos o cuando salgas finalmente de tu casa hacia otra realidad. Y si estas solo, ha llegado el momento de iniciar una relación que parece ser prometedora. Emprende ese camino no tengas miedo. Cuidado con tu billetera.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de enero de 2023

Cáncer, pide consejos de quien tenga más experiencia que tú y toma una decisión acertada. Deja el resentimiento en el olvido. Cambia tu rutina de vida para que no decaigas, hay muchas cosas que hacer en casa. No pierdas el tiempo. Conversa con tu pareja y construyan algo en común y hagan planes a largo plazo.

Horóscopo hoy Leo 17 de enero de 2023

Leo, aprovecha el momento, las oportunidades no se dan tan fáciles. Ha llegado el momento de iniciar una relación que parece ser prometedora. Te dedicarás a preparar ricos postres para las personas que están contigo. Este será un gran día. Te reúnes con la familia. Es el inicio de una etapa positiva para ti y para tu familia. El amor toca a tu corazón.

Horóscopo hoy Virgo 17 de enero de 2023

Virgo, si hoy no sabes cómo comenzar tu día, te sugiero que actúes en función a tus gustos: leer un libro, pintar, escribir poesías o tocar algún instrumento musical. Descubres que alguien te está mintiendo. Presta tu servicio a alguien. Sientes que alguien te quiere hacer una trampa. Sacas de tu vida a personas que no hacen bien su trabajo.

Horóscopo hoy Libra 17 de enero de 2023

Libra, deja de pensar tanto en aquello que desearías haber hecho o a donde estarías ahorita, actúa basándote en hechos reales y actuales. Deberás hacerte un examen médico relacionado con los riñones, cuida tu salud. Nunca es tarde para cambiar y mejorar, todo en su momento. Haz todo aquello que desees realizar de manera relajada y tranquila.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de enero de 2023

Escorpio, encontrarás una salida a todo o que te aqueja con tranquilidad y aprende a ser constante. Recibirás una gran noticia. Todo llegará rápidamente a tus manos, toma la mejor decisión. La suerte está de tu lado. Debes estar atento y aprovecharla. El sol sale para ti y para los tuyos solo ten fe. Descansa mejor. Analiza tu situación actual.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de enero de 2023

Sagitario, te sientes muy cargado, debes de liberarte de esa mala energía. En tu camino aparecerán buenas y valiosas propuestas de trabajo que no debes de rechazar de ninguna manera. Alguien está usando su nombre, ten cuidado y abre tus ojos. Siéntate a esperar lo que el futuro te depara, aprovecha la oportunidad que se te presenta.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de enero de 2023

Capricornio, date la oportunidad de disfrutar el día con todo lo que te rodea: cocina, limpia, ve tele, conversa con quien te acompañe, haz llamadas. Persona a quien te ofendió. Vas a tener una relación con alguien que su mente está enfocada en otra persona, ten cuidado. Vas a hacer una construcción en tu casa. Problemas en el hogar que necesitan de tu atención.

Horóscopo hoy Acuario 17 de enero de 2023

Acuario, sé constante y no te decaigas. Cuidado perder tu celular. Algo que te inquieta en casa se resuelve. Aclaras un conflicto en casa. Todo esfuerzo logrará su cometido, es lo justo y lo deseado, solo debes saber esperar. En tu camino aparecerán buenas y valiosas ofertas que no debes de rechazar de ninguna manera.

Horóscopo hoy Piscis 17 de enero de 2023

Piscis, si te sientes ansioso y no sabes cómo comenzar el día, tranquilo, concéntrate y haz algo práctico. Hay momentos donde necesitamos amistades que nos ayuden a crecer como personas. Estás pensando en un nuevo proyecto. No hagas ninguna inversión por el momento. Solo cree en ti mismo y no te dejes llevar por la ira o impotencia.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

