Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 17 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, no dejes que tu imaginación te juegue una mala pasada. Es momento de dejar atrás el pasado. No seas esclavo de tus emociones, nadie que te haga sentir infeliz merece tu atención. Una relación es de dos personas, terceros salen sobrando. Tus emociones se verán afectadas por una situación incómoda que te ha tocado vivir.

Horóscopo hoy Tauro 17 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, contactos excelentes en tu sitio de trabajo. Los problemas comienzan a resolverse. Una persona mayor requiere de tu apoyo, pero no ha podido acercarse a ti, deberás ser tu quien dé el primer paso. Vivirás noches importantes y de buena compañía. Personas que salen de tu entorno y no regresan. Encuentro afectivo que te alegra.

Horóscopo hoy Géminis 17 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, recibirás una noticia relacionada a un pariente cercano. El afán por querer terminar muchas actividades en un día te está consumiendo, organiza tu tiempo y ve poco a poco. Tu hogar será el mejor lugar de refugio entre tanta confusión, busca el apoyo de tu familia. Debes trabajar más por tu estabilidad laboral.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, das más de lo que debes dar, emprende un camino distinto del que estás acostumbrado actualmente, verás los resultados positivos a corto plazo. Deberás luchar por aquello que te propusiste lograr, has estado mucho tiempo estático. Deja de saltar las comidas, está afectando enormemente tu salud.

Horóscopo hoy Leo 17 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, cuida tu trabajo, dale el tiempo y la dedicación que necesita para que logres tus objetivos. Te dan un dinero para que montes un negocio. Te sentirás agobiado por una situación tensa en tu hogar, intenta regularlo de la mejor manera. Estarás ayudando a niños que te lo piden. Cuidado con los chismes o comentarios de otros.

Horóscopo hoy Virgo 17 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, oportunidades de prosperidad, invierte con confianza. Fortalece tus habilidades capacitándote en algo que amas hacer, no todo debe ser por fin lucrativo, hazlo por diversión. Despréndete de las cosas viejas, deja el apego por cosas que no son necesarias. Recibe sin problemas las críticas constructivas.

Horóscopo hoy Libra 17 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, es momento de unir fuerzas para emprender un nuevo proyecto con tu pareja, saldrá exitoso. No caigas en desesperación, la paciencia será tu aliada para salir de tantos inconvenientes que te agobian. Malas personas que se disfrazan de amistades te están haciendo daño, abre los ojos y aléjate.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, lleva a cabo ese proyecto que has tenido en mente y recuerda no afectar a nadie más para lograr tus objetivos. Cuídate de personas tramposas que quieran engañarte con negocios que no son buenos. Habrá grandes discusiones por malentendidos del pasado. Estarás sensible y te sentirás muy solo.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, involucra a tu familia en tus planes y busca en ellos el apoyo que necesitas. El cansancio de intenta una y otra vez puede motivarte a renunciar a tus objetivos, sin embargo, continúa que estás cerca de la victoria. Dedica más tiempo al descanso y comienza a hacer algo que por tiempo has abandonado.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, disfruta de tu éxito, solo tú sabes cuánto te ha costado llegar a dónde estás. Organiza tus emociones y tus pensamientos, de esa forma tomarás las mejores decisiones. Intenta buscar la forma de no sentirte encerrado, sal 10 minutos a caminar. Lo logros suelen tomarse su tiempo, debes tener más paciencia.

Horóscopo hoy Acuario 17 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, no lleves una forma de vida a la ligera, organízate y planifica tus metas a corto plazo. Discusión entre dos amigos te perjudicará a tal punto que tendrás que alejarte de uno de ellos. No discutas con personas que no escuchan tus comentarios, a veces es mejor callar. Ayudarás a una persona en un problema de salud.

Horóscopo hoy Piscis 17 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, la envidia de tus compañeros de trabajo crece al despertar la admiración de tus superiores, cuídate. Intenta evitar cualquier conflicto en estos días, serán tiempos bastante movidos. El miedo a arriesgarte está haciéndote perder oportunidades grandiosas. El amor llega de donde menos lo esperamos, abre tu mente.

