Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 18 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de enero de 2023

Aries, ordena tu casa, repara algo, juega con tu mascota o llama a alguien para conversar. Recibirás un dinero. Adminístrate. Te sientas con tu pareja para arreglar cosa. Cuidado con lo que firmes que pueda ser usado en tu contra. Se te daña tu vehículo. Piensa que si pisas suelo firme resistirás toda tempestad que estas atravesando.

Horóscopo hoy Tauro 18 de enero de 2023

Tauro, si calmas tu ansiedad con actividades te sentirás motivado para hacer otras cosas como trabajar o estudiar. No permitas que te deprimas con pensamientos oscuros o pesimistas. Debes concentrarte en lo que quieres hacer, diseña estrategias para que todas esas ideas se den, prioriza que puedes hacer primero.

Horóscopo hoy Géminis 18 de enero de 2023

Géminis, vas a pensar bien las cosas antes de tomar una decisión. Se consciente de quién eres y de lo que eres capaz de hacer cuando quieres lograr tus objetivos, valórate. Dolor de cabeza. Te sentirás mejor. Deberás organizar tus gastos. Alguien no te está respetando. Deja a cada quien lo que le corresponde en cuanto a su responsabilidad se refiere.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de enero de 2023

Cáncer, estás teniendo mucho sueño durante el día y esto se debe a que estas muy cargado y preocupado. Te consolidas en el trabajo. Mantén los ojos bien abiertos y confía en una persona en especial. Te sientes en el aire por cosas que no puedes concretar. Comienza por valorar la riqueza que te rodea y de la que apenas te has dado cuenta.

Horóscopo hoy Leo 18 de enero de 2023

Leo, sé reservado con tus cosas y precavido. Lee un libro y relájate. Vas a hacer algo y te vas a arrepentir, piensa antes de actuar. Hablas con un abogado, arreglas unos documentos. Haz meditación escucha música con sonidos de la naturaleza, te ayudara a equilibrarte y veras que en pocos días te sentirás mejor y con buen ánimo.

Horóscopo hoy Virgo 18 de enero de 2023

Virgo, ahora puedes dar un paso importante y vivir una experiencia de felicidad al lado de tus seres queridos. Todo está a tu favor y puedes contar con un cambio favorable en tu vida. Se abren nuevas posibilidades para ti, no dudes y date la oportunidad de salir adelante. Pide concejos de quien tenga más experiencia en ese tema y toma una decisión.

Horóscopo hoy Libra 18 de enero de 2023

Libra, te estás adaptando muy bien a la situación, pero debes seguir haciendo cambios a tu vida y no quedarte conformándote con lo que ya has logrado. Comienzas una nueva etapa en tu vida acompañado por gente que te quiere y respeta, podrás seguir ayudando a quien más lo necesita. Mantén los ojos bien abiertos y confía en una persona en especial.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de enero de 2023

Escorpio, debes ir por más, evalúa otras posibilidades y mira todo desde otro ángulo, así obtendrás más ideas y verás que tu vida cambiará para bien. Siéntate a esperar lo que el futuro te depara, aprovecha la oportunidad que se te presenta. Alguien te ayudará en un asunto amoroso que te tiene muy angustiado, que deseas resolver y no esperar más.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de enero de 2023

Sagitario, nueva propuesta de trabajo que te conviene aceptar. Ordenas unos documentos, aclaras unos temas. Piensas en alguien que partió, guarda los mejores recuerdos dentro de ti. Deja la incertidumbre y angustias que todo pasará pronto. Aclaras un mal entendido. . Es el momento de hacer cambios, será bueno para tu futuro.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de enero de 2023

Capricornio, solicitas un préstamo al banco, tomara su tiempo. Alguien te impulsa a seguir adelante. Planes para un futuro provechoso, alguien te dará su apoyo. Cuidado con lo que digas y escuches, no te dejes llevar por tus impulsos. Arriba esos ánimos, tu eres fuerte y lo lograrás. Quiérete, amate y date la posición que te mereces.

Horóscopo hoy Acuario 18 de enero de 2023

Acuario, te pagan un dinero que te debían. No quieres depender de otras personas, es hora de independizarse. Descubres una trampa, no confíes en ninguna persona que recién conozcas. El dinero no termina de llegar como tú quieres, deberás esforzarte más. Harás algo positive por tu relación amorosa. Pagas unas deudas.

Horóscopo hoy Piscis 18 de enero de 2023

Piscis, realiza una rutina de relajación y meditación. Después de todo superas la crisis. Te preparas para los nuevos retos, te hacen una oferta y deberás pensarlo bien. Toma las cosas con calma y organízate mejor. No pierdas tu tiempo en quien no debes, deberás ser más selectivo con tus amistades. Todo pasa por algo en la vida. Sé feliz.

