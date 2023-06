Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 18 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, en cuanto al trabajo, es posible que surjan oportunidades interesantes para avanzar en tu carrera o expandir tus habilidades. No escuches comentarios negativos sobre esa persona, haz lo que tu corazón sienta y sé feliz. Defenderás una posición intelectual o política. Reclamando tus derechos en la oficina, sociedad, comunidad.

Horóscopo hoy Tauro 18 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, miras el tiempo que pasa muy lento delante de ti, sé paciente que en algún momento las cosas se arreglarán, no te desesperes porque pierdes objetividad. Pon atención a lo que le dedicas a tu corazón con el tiempo y un espacio importante para tu pareja. Hoy puede ser un día lleno de altibajos emocionales.

Horóscopo hoy Géminis 18 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, reuniones entre amigos que resultan en nuevos contactos positivos. Familiares y amigos te apoyarán en estos momentos que necesitas ayuda y consuelo. Por más dolorosos que sea, habrá alguien para ayudarte. Fuerza y unión familiar. Dedica tiempo a actividades que te hagan sentir bien, como yoga, meditación o una caminata en la naturaleza.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, disfruta cada instante que puedas pasar con esa persona especial. Conócela bien antes de tomar una decisión. Estarás muy motivado y todo te saldrá bien. En estos instantes es fundamental mantenerte lucido y racional para que puedas pensar en alternativas que te ayuden a salir adelante y victorioso. Sabrás de una curación repentina, casi milagrosa.

Horóscopo hoy Leo 18 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, opina en positivo y con Fe. Te sentirás cómodo con quien estas, es un buen momento para lograr una estabilidad emocional, lo necesitas. Si estás en una relación, es un buen momento para hablar sobre los temas importantes y encontrar soluciones juntos. Presta atención a los detalles y evita los gastos innecesarios.

Horóscopo hoy Virgo 18 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, puede haber una oportunidad de obtener un ingreso adicional. Si estás soltero, puede haber una oportunidad de conocer a alguien nuevo y emocionante. Hoy es un buen día para trabajar en tu bienestar emocional. Trata de mantener la calma y la paciencia frente a los desafíos y no te dejes llevar por impulsos. Trata de mantener la calma y trabajar en equipo.

Horóscopo hoy Libra 18 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, en el trabajo, es fundamental que trates de mantenerte enfocado y organizado. Es valioso seguir trabajando en ti y en tu evolución. Algo nuevo aprenderás el día de hoy. Busca el equilibrio en tu entorno, participa más en las cosas de la casa junto con los que te rodean. La desconfianza no es una buena aliada en las relaciones amorosas.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, pueden surgir oportunidades para asumir una mayor responsabilidad o para dirigir un equipo, pero debes ser capaz de manejar el desafío sin perder el control. Tendrás momentos difíciles entre tu pareja y tu familia, deberás mantener el equilibro entre ambos. Lograrás cambiar esa tristeza que te agobiaba en felicidad plena.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, trabajarás codo a codo con un amigo o compañero que te cae muy bien, pero que es algo cerrado. El mundo estará en tus manos. Si debes hacer alguna compra importante, trata de investigar y comparar precios antes de decidir. Adelante, deja los miedos. Revelaciones en los sueños, sensibilidad psíquica. El amor de un amigo leal.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no te desanimes y sigue trabajando con determinación. No te decaigas por no estar donde tenías planificado, mantén enfocado tus objetivos. Tendrás una gran oportunidad a nivel laboral, no debes pasarla por alto. Siempre con la frente en alto, fuerza. No pierdas tu norte y concéntrate en lo que haces. Una persona cercana te generará problemas.

Horóscopo hoy Acuario 18 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, si bien tienes un día libre, aprovéchalo para generar ingresos extra. Si trabajas en equipo, asegúrate de colaborar de manera efectiva y hacer tu parte para alcanzar los objetivos del grupo. Hoy es posible que se te presenten algunas oportunidades de inversión o de ganar ingresos extras. Tendrás mucha actividad en estos días. Busca tu paz.

Horóscopo hoy Piscis 18 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, asunto vinculado a un vehículo que te preocupa se resuelve. Debes mantener mayor comunicación con los que convives, puede que tengan alguna queja o incomodidad contigo y no te lo digan. Sin embargo, debes tomar en cuenta los riesgos y no tomar decisiones impulsivas. Disfruta al máximo lo que tienes y haz las cosas con entusiasmo.

