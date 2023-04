Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 19 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, habrá cambios en lo laboral. Renacen sentimientos que creías muertos. Se te presentarán muchos obstáculos, pero vencerás y lograrás lo que tanto te ha costado alcanzar. Has mostrado tu mejor cara a persona que no lo merecían, eso no significa que te tengas que cerrar, no todos son iguales. Tu palabra clave es la alegría.

Horóscopo hoy Tauro 19 de abril de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, debes ser cauteloso con tus acciones, debes recordar que hay cosas que difícilmente se olvidan. Has tenido momentos de debilidad donde has bajado la guardia, evita ser el obstáculo de tus metas. Preocúpate por ti, por tu futuro y ellos te respaldarán. No gastes tus ahorros en cosas innecesarias, ahora es cuando más necesitarás esto.

Horóscopo hoy Géminis 19 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, has lo que tu corazón desee. Sé positivo. La complicidad que hay entre tu pareja y tú cada día es mejor, aprovecha este momento para involucrarla más con tu familia. Define bien las cosas y saldrán bien. Te sentirás inspirado e inicias algo nuevo en tu vida sentimental. Has sido muy impulsivo estos últimos días, debes bajar la intensidad.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, debes mantener el control sobre tus impulsos, muchas de tus fugas son a consecuencias de tu mala cabeza, piensa antes de actuar. Tendrás un importante apoyo por parte de un familiar, deja el orgullo a un lado y recibe lo que te puedan brindar. Se están abriendo nuevas oportunidades. Aprende a ser libre. Tendrás dolores de cabeza.

Horóscopo hoy Leo 19 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, esta vez te toca a ti ser valiente, muchas veces has estado en silencio, pero tu voz ahora se debe escuchar. Necesitas tener más seguridad en ti mismo, así lograrás la estabilidad que requieres para ser feliz. No te culpes por lo que no se logró concretar. Tómate un descanso, han sido días difíciles de mucha tensión para ti.

Horóscopo hoy Virgo 19 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, deja de ir en contra de todo lo que no te parece, abre un poco tu mente y date la oportunidad de aprender. Hay personas que te ayudarán siempre que lo necesites, no dudes de eso. Dale a tu pareja tiempo para meditar su decisión, sin presión, necesita un espacio a solas. Tu palabra clave es la verdad.

Horóscopo hoy Libra 19 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, algo nuevo llega para ti, la posibilidad de un nuevo empleo. Enfoca muchos más tus objetivos y evita las distracciones, tu potencial es grande y debes canalizarlo. Sé positivo. Sorpresas en el amor que te sorprenderán, disfruta tu felicidad. Evita contar tus proyectos, hay gente que no se alegra de tus logros. Tu palabra clave es la abundancia.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, reunión de negocios con buenas perspectivas. Están pendientes firmar unos papeles importantes. Acuérdate el que hace bien le va bien. Se rompen las ataduras del pasado y llega una reconciliación contigo. Ten desconfianza en una persona que se acerque a contarte un problema personal.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, preocupación en casa, deberán cuidarse más y ser más precavidos. Si sientes que estas muy intenso en lo emocional, baja tus revoluciones. Aprovecha esa actitud positiva para realizar todo aquello que has venido postergando durante días. Encuentra el equilibrio perfecto entre tus emociones y tus decisiones o te jugarán una mala pasada.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no temas a la hora de tomar una decisión. Inicia con seguridad un negocio. Ves claramente donde está el problema en tu trabajo y deberás aclarar los malos entendidos. No reniegues antes de escuchar, controla tus impulsos. La política del país te preocupa, conversarás al respecto y darás tu punto de vista.

Horóscopo hoy Acuario 19 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, demuestra que tienes un gran corazón a las personas y te lo agradecerán. Recibirás la visita de un familiar que necesita de tu ayuda. Un viaje inesperado traerá una importante oportunidad para cambiar tu realidad, debe estar atento a los detalles. El universo te tiene una sorpresa para tu vida económica. Te estarán ayudando a salir de todo esto.

Horóscopo hoy Piscis 19 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, debes evitar discusiones innecesarias, los malos entendidos serán aclarados a tiempo. Vive un día a la vez, no te precipites y así evitarás futuras equivocaciones. Deja atrás la tristeza y la negatividad, comienza a cultivar lo positivo en ti. Alegrías y bendiciones próximas, se agradecido. No seas impulsivo esto te hace cometer errores.

