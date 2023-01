Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino, revisando el Horóscopo de hoy, lunes 2 de enero del 2023, según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de enero de 2023

Aries, prepárate para un cambio. Persona que te declara su amor sin condiciones. Tu misión es orientar a los tuyos por el camino del bien, con ideas claras y sentimientos puros. No dudes en pedir ayuda si la necesitas, siempre habrá una mano extendida para apoyarte en lo que necesites. Lo que deseas en este momento se cumplirá, pídelo con Fe y con convicción.

Horóscopo hoy Tauro 2 de enero de 2023

Tauro, tendrás problemas para cobrar un dinero que te deben. Es importante que comuniques tus ideas. No te dejes arrastrar por la nostalgia y aférrate al presente como si fuera lo único que existe. Miras el futuro y te aseguras de que no les falte nada a tus seres queridos. Hoy los arroparás con un abrazo de amor y paz.

Horóscopo hoy Géminis 2 de enero de 2023

Géminis, tu familia sabrá en qué momento apoyarte o aconsejarte. Recuerda que la alimentación puede aportarte bienestar emocional. No te sientas solo, tú estás rodeado de personas que te aman. Te aceptan como eres y están allí para apoyarte en todo cuando lo necesitas. Deja atrás los resentimientos y abre tu corazón al amor puro.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de enero de 2023

Cáncer, tienes pensado asistir a un especialista, para que te haga un diagnóstico de algo que estás presintiendo. Te esperan grandes momentos, solo ten paciencia y lucha. El amor será la base para que logres tus sueños. Confía en ti mismo y en lo que eres capaz de hacer. Se abren los caminos. Todo deberá quedar perfecto.

Horóscopo hoy Leo 2 de enero de 2023

Leo, descubrirás una nueva manera que te hará lograr la estabilidad que necesitas. Estarás estudiando la posibilidad de hacer una sociedad, es momento de que se abran puertas. Tendrás una entrevista de trabajo de manera virtual, demuestra seguridad y lograrás ese trabajo que tanto anhelas. Algo que venías buscando queda para el año que viene.

Horóscopo hoy Virgo 2 de enero de 2023

Virgo, no permitas que otros te manipulen negativamente. Una parte de la casa que no logras ordenar. En lo económico habrá cambios positivos. Evita gastos innecesarios y no pierdas el tiempo en cosas sin importancia, deja ir lo que no funciona. Deja la tristeza o la nostalgia por alguien que no está hoy a tu lado, apela a las amistades.

Horóscopo hoy Libra 2 de enero de 2023

Libra, no discutas atropellando a tus seres queridos sobre cosas que no tienen solución. Encuentro sorpresivo con personas del pasado. Sé cuidadoso. Se activará nuevamente tu trabajo, empezarás un nuevo ciclo y tendrás que organizar nuevamente en tu tiempo. No permitas más engaños en ti vida, abre los ojos, que no te sorprendan.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de enero de 2023

Escorpio, encuentros donde habrá reconciliación. Te sentirás preocupado por una verdad, hay cosas que no ocultan por mucho tiempo. No te quedes detenido en lo que te ofrecen, adelante, expándete todo lo que puedas, ve por más. Viaje de ida y vuelta. Debes ver claro hacia dónde quieres ir, pero, sobre todo, con quién.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de enero de 2023

Sagitario, deberás ordenar mejor tu economía, que necesitarás que te alcance el dinero hasta que te equilibres nuevamente. Tendrás un percance con un vehículo, ten cuidado. Cambiarás tu rutina y mejorarán tus ingresos, pero poco a poco. Sé positivo. Trata de comprender el guion global, abre los ojos. Tú y tu familia logran bienestar por el dinero.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de enero de 2023

Capricornio, debes de ahorrar, ya que la idea de una casa propia está muy marcada en tus proyectos y no falta mucho para que se concrete. Te llaman de una empresa o grupo para que realices un trabajo. Cuida tu garganta. Debes verificar las cosas que te dicen de palabra, mejor lo que está por escrito. Recibes un mensaje que te trae satisfacción.

Horóscopo hoy Acuario 2 de enero de 2023

Acuario, despojo o purificación de fin de año, recarga tus energías. Celebración a la distancia por el cumpleaños de una familiar y tratarás de hacerla sentir bien. Recuerda que la alimentación puede aportarte bienestar emocional. Te invitan a una fiesta, debes cuidarte, aún no ha terminado los tiempos difíciles con la enfermedad.

Horóscopo hoy Piscis 2 de enero de 2023

Piscis, vigila tu salud y acude a un nutricionista. En vez de desaparecer en la multitud, debes sobresalir. No te dejes arrastrar por la nostalgia y aférrate al presente como si fuera lo único que existe. Tendrás la necesidad de buscar otros ingresos, algo paralelo a lo que vienes haciendo. Acuérdate que a veces es mejor pensar con la cabeza que con el corazón.

