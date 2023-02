Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 2 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de febrero de 2023

Aries, estás en la lucha por lo que es tuyo o por defender tu reputación o deseos de superación. Antes de hacer algo piensa bien las consecuencias. Busca claridad en lo que quieres y define hacia dónde quieres ir. Saldrás adelante, solo que te costará un poco. No te alejes de quien te quiere, aunque te desilusione, dale una nueva oportunidad.

Horóscopo hoy Tauro 2 de febrero de 2023

Tauro, no dejes las cosas para después, se te está pasando el tiempo y hay cosas pendientes por hacer. Inicias un proyecto con mucho entusiasmo, suerte en este nuevo emprendimiento. Das mucho por una persona que no te retribuye el esfuerzo o todo lo contrario, no das nada y sientes que hay que hacer tu voluntad, busca el punto medio.

Horóscopo hoy Géminis 2 de febrero de 2023

Géminis, bendice y agradece lo que tienes. Saldrás adelante, solo que te costará un poco. Debes ser firme en lo que crees y mantener tu palabra. Te distraes fácilmente, tiendes a aburrirte, cambia tu rutina y comparte más con tu pareja, no la descuides. Alguien te llama y te invita a conversar, ten tus precauciones y cuídate la salud al salir.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de febrero de 2023

Cáncer, buscas un cambio en lo que quieres hacer, nuevas estrategias. Mudanza en puerta, prepárate. Buenas energías para el lugar donde estás trabajando, coloca un incienso de sándalo para la buena energía. Escucha tu intuición o tu voz interna para que puedas hacer las cosas bien. Hombre que te trae noticias posiblemente no te diga toda la verdad.

Horóscopo hoy Leo 2 de febrero de 2023

Leo, se hace justicia en una situación familiar. Debes tomar conciencia de lo que quieres cambiar. No actúes por impulso y no te quejes por lo que no has podido culminar. Si algo te molesta déjalo ir, no te enfoques en lo que no te conviene. Alguien cercano que te pide ayuda por empleo o contactos te hace una jugada.

Horóscopo hoy Virgo 2 de febrero de 2023

Virgo, lo que tienes lo has logrado con mucho esfuerzo y dedicación. Recibirás noticias de embarazo cerca de ti. Tendrás que reducir tus gastos para que puedas mantenerte y asumir las cosas que están por venir. Busca el equilibrio manteniendo una constancia en tu vida. Céntrate en lo principal y elabora planes de trabajo que sean efectivos.

Horóscopo hoy Libra 2 de febrero de 2023

Libra, deja el desorden eso atrasa. No permitas que maltraten a un familiar tuyo. Nuevos proyectos de personas cercanas que te ofrecen una ayuda. Se avecinan tiempos difíciles y deberás estar preparado para todo. Triunfas ante la adversidad. En el amor experimentarás desilusiones que ya veías venir. La providencia está contigo.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de febrero de 2023

Escorpio, no dejes a un lado a las personas queridas por otras que recién conoces. Cierra un ciclo e inicias otro en lo laboral, con sus tropiezos. Entregar el corazón es muy diferente a entregar tu vida, y lo sabes muy bien, no dejes de ser quien eres y sé libre. Una nueva persona te busca en medio de un despertar emocional.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de febrero de 2023

Sagitario, cambia tu rutina antes de dormir y realiza una relajación para que logres un descanso profundo y dejes de tener esos sueños que te perturban. Alguien se compromete contigo por lo que eres y quieres hacer muchas cosas, será momento para comenzar una nueva etapa. Nuevos proyectos en tu familia. Ideas nuevas, rompe la rutina, sal del círculo.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de febrero de 2023

Capricornio, nuevos trámites por registro o consolidación de una empresa. Organiza todo muy bien a la hora de entregar un trabajo, reporte de cuentas, para no equivocarte. Ten más cuidado con tu salud, cuida tu alimentación. Te liberas de personas que no te suman. Aprovecha el tiempo haciendo actividades que redunden positivamente en lo económico.

Horóscopo hoy Acuario 2 de febrero de 2023

Acuario, cuídate de vecinos que no son buenos amigos. Llegará una oportunidad y saldrá todo bien. Tendrás cambios inesperados que descuadrarán un poco tus planes, organízate nuevamente y empieza de nuevo. Deja las culpas, de nada te sirve lamentarte por lo que no pudo ser o por lo que no pudiste ayudar, las cosas pasan por algo.

Horóscopo hoy Piscis 2 de febrero de 2023

Piscis, busca desarrollar nuevas ideas. Aportar, apoyar, proteger, promover y dirigir los cambios, tener una meta, identifica estos puntos en tu vida y sé diligente. No dejes que las cosas pasen y al final no solucionas nada. Deja el pasado y ponte positivo en lo que quieres. Cuidado con lo que dices sin pensar a seres queridos, puede que lastimes a los demás.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 30 de enero al 5 de febrero

HORÓSCOPO DEL DINERO del 30 de enero al 5 de febrero | PREDICCIONES con Carmen Briceño

HORÓSCOPO CHINO 2023 con Carmen Briceño | PREDICCIONES | Año del CONEJO de AGUA

Horóscopo 2023: ¿Cómo le irá a cada signo de zodiaco? | Predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO