Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 2 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, todo lo que te propones será posible, tu energía al igual que tu concentración deben estar enfocadas. La unión familia es inevitable después de un triste suceso. Sentirás una profunda soledad a pesar de estar rodeado de muchas personas, tienes que elegir mejor a tus amistades. Recibes una llamada de una persona del pasado.

Horóscopo hoy Tauro 2 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, lucha para mantener lo que has ganado y la estabilidad que te acompaña en tu hogar, no decaigas. Es tiempo de trabajar por lo que quieres y deseas, dedícale el tiempo necesario a construir la realidad que mereces. Confía en tu instinto y permite que las señales te guíen sabiamente. Ayudarás a un extraño.

Horóscopo hoy Géminis 2 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, últimamente has estado dando muchas vueltas a la idea de lo que debes hacer con tu futuro. No dejes que esto te llene de ansiedad y busca el apoyo de una persona de tu familia que te pueda orientar. No discutas si no hay suficientes razones. Renacerá el amor dentro de ti. Recibirás una llamada de larga distancia con noticias de un ser querido.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, este es un buen día para hacer lo que realmente amas. Trabaja duro por los logros que esperas, nada podrá separarte de lo que por ley te mereces. Si tu corazón está libre, no tengas miedo en dejar que esa persona entre a tu vida para hacerte feliz. No te sacrifiques por temas que no te incumben, en este momento es necesario ser un tanto egoísta.

Horóscopo hoy Leo 2 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, cuídate de excesos en la comida o en actividades, debes medirte y no caer en círculos viciosos que te compliques los días. Tu pensamiento es poderoso, emplearlo a tu favor. El pesimismo está nublando tu futuro, estás llamando energías negativas que no te traerán nada bueno. El mejor regalo que puedes darle es tu tiempo.

Horóscopo hoy Virgo 2 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no es el momento de realizar una inversión, espera que las aguas se calmen. Abre los ojos, las oportunidades económicas serán escasas y podrá escoger alguna muy interesante. Canaliza mejor tus energías. Nunca es tarde para organizar tus finanzas, a pesar de que has estado llevando una vida desordenada económicamente.

Horóscopo hoy Libra 2 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, estás atravesando un buen momento con tu pareja, no dejes que las inseguridades lo echen todo a perder, comienza a confiar. Alguien de tu familia necesita ayuda, consejo, apoyo. Tendrás una nueva entrada económica que dará un giro a tu vida, no dejes pasar esta oportunidad. No tengas miedo y anímate, no pierdas el tiempo.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, será un día de armonía y entendimiento entre tu familia y tú. Todo marchará bien, no debe que nada lo desequilibre. Te involucrarán en un problema con un familiar por un comentario que has hecho, cuida y mide tus palabras. Situaciones externas que te afectan. Prepárate, ya que una persona se te acercará de forma sincera y tierna.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, en este día, podrías sentirte desmoralizado con la vida que estás transitando, no te desanimes, sigue adelante tu puedes. Una persona cercana a tu entorno la está pasando mal, necesita de tu apoyo para mejorar esos ánimos. Ocúpate de los asuntos legales y económicos. No mires para otro lado, déjate conquistar. Sé paciente y ordenado.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, tómate un descanso, será necesario para recuperar energías después de una fuerte jornada laboral. Haz a un lado esas dudas que te está atemorizando y apóyate en tus amigos, te darán los mejores consejos que puedas necesitar. Ten claro que, durante el mes, que viene habrá mucho movimiento y acciones en lo que quieres.

Horóscopo hoy Acuario 2 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, demuestra una actitud positiva en cada uno de tus objetivos y esto será reconocido muy pronto. Hoy debes ser muy cuidadoso con asuntos que impliquen la firma de papeles, podrían estafarte y resultar involucrado en problemas mayores. Has buscado un camino rápido para salir de los problemas, piensa bien cuál es el mejor.

Horóscopo hoy Piscis 2 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, las cosas suceden por algo y es tiempo que reflexiones de tu vida, no cometas errores. Debes prepárate para recibir el fruto de las buenas acciones que has tenido hasta el momento. Tendrás grandes recompensas. Tienes mucha energía y potencial para lo que haces, pero no permitas que esto acabe con tus fuerzas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADOS

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO