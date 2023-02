Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 20 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de febrero de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, te sentirás afligido por todo lo que está pasando, tienes la capacidad de mostrar tu mejor cara y eso te ayudará a sobreponerte y vivir mejor en tiempos difíciles. Estarás buscando más alternativas de trabajo, un negocio propio y que te permita dedicarte a otras cosas. Este es tu momento la victoria es tuya, no pierdas la fe tu puedes lograrlo.

Horóscopo hoy Tauro 20 de febrero de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, se vienen grandes cambios en tu vida a nivel emocional, estarás más sensible que nunca, hazle caso a tu ser interior. Un mensaje inesperado cambiara tus planes el día de hoy, escucha bien y analízala. Resolverás un asunto familiar, recuerda siempre ordenar tus ideas y priorizar las cosas. Deberás tomar la decisión más acertada, tu puedes salir adelante.

Horóscopo hoy Géminis 20 de febrero de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, no repliques antes de escuchar, controla tus impulsos. Vive un día a la vez, no te precipites y así evitarás futuras equivocaciones. Una de tus mayores virtudes es resolver los problemas de los demás, hazlo sin que te perjudique no lo olvides. Estarás en silencio pensando en tus cosas y de todo lo vivido. No le falles a quien te ama.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de febrero de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, piensa a quien podrías ayudar a salir de un bache y el cielo te recompensará. Malos entendidos entre personas que se quieren. Un amigo afectuoso te dará un mensaje. Asistes a una reunión de carácter espiritual de manera virtual. Sentirás la satisfacción de haber ayudado a quien tanto lo necesitaba. La energía que inviertas rendirá frutos.

Horóscopo hoy Leo 20 de febrero de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, te llega una información importante sobre un nuevo trabajo. Cambios afortunados.La experiencia te ayudará a tomar el mejor camino. Te sentirás con muchas dudas en tu mente, llénate de positivismo y toma la mejor decisión. Evita el derroche de dinero, gastando en cosas innecesarias que desequilibrarán tu economía.

Horóscopo hoy Virgo 20 de febrero de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, colabora más en el hogar y rompe tu rutina. Mejoras tu alimentación. Contarás con la ayuda de un familiar para salir adelante. Dar sin esperar nada a cambio brindando tu apoyo a quien lo necesita, la vida te retribuirá con una gran bendición. Actúa con rapidez y transforma esa energía en algo positivo. Sé optimista.

Horóscopo hoy Libra 20 de febrero de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, podrás salir del estancamiento, deberás plantearte nuevas ideas. Utiliza tu intuición para encontrar el verdadero camino en el amor. Recuerda que no estás solo siempre habrá alguien que te de su mano para apoyarte. No permitas que otros decidan por ti cuando eres tú quien sabe lo que necesitas, sigue adelante.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de febrero de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, te sentirás desconfiado por temor a equivocarte. Por más difícil que sea el problema, encontrarás una salida favorable para cada tema. Un acontecimiento imprevisto perturbara tu tranquilidad. Las cosas están lentas para ti, no te desesperes y piensa bien lo que vas hacer. Alguien te ayudara en un asunto amoroso.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de febrero de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, aún te falta mucho por luchar y servir a los demás. Tu familia te necesita activo y optimista, pon de tu parte, todo pasará. Te hablaran sobre una oportunidad de negocio, puede que ésta sea muy positiva para ti. Estas en búsqueda de un nuevo trabajo, alguien te brindará apoyo y todo cambiará para bien. No decaigas levántate. Reconciliación en puerta.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de febrero de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no actúes impulsivamente, serénate y piensa bien antes de actuar. Todo puede cambiar si te actúas calma y con constancia. Tu casa es lo más sagrado, ahora que trabajas de forma remota, puedes cuidarla mejor, hay cosas que son innecesarias tenerlas, elimina cosas y renueva otras. Deberás ir al dentista por molestias, no lo dejes pasar.

Horóscopo hoy Acuario 20 de febrero de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, esta etapa de tu vida comienza con grandes cambios, acompañado de gente que te quiere y respeta, podrás seguir ayudando a quien más lo necesita. Sientes que estás en un precipicio, y no sabes qué hacer, pero tranquilo, siempre habrá una mano que te sujetará fuerte. Debes tener más fe, confiar que hay personas que te quieren y que te van a ayudar.

Horóscopo hoy Piscis 20 de febrero de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, recibes una excelente noticia el día de hoy y tiene que ver con lo laboral. Si perdiste tu trabajo, recibirás una llamada para una nueva oportunidad laboral. No duermes lo suficiente y puede repercutir en tu rendimiento. Fomenta la comunicación y la conexión con las demás personas. No te dejes vencer por las adversidades.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

